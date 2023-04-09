Những điều nên làm trước và sau khi tập thể dục thể thao bạn nhất định phải biết

Sức khỏe 09/04/2023 05:35

Nên tránh những thực phẩm gây khó chịu ở bụng hoặc ợ nóng trong khi vận động thể dục thể thao, và có những bữa ăn phù hợp với từng mục tiêu tập luyện.

Nhiều người dành thời gian tập thể dục. Nhưng ăn uống cũng quan trọng như tập thể dục. Tốt nhất là tránh các loại thực phẩm gây khó chịu ở bụng hoặc ợ nóng trong khi tập thể dục. Thời gian bữa ăn cũng nên phụ thuộc vào mục tiêu tập thể dục của bản thân.

Những điều nên làm trước và sau khi tập thể dục thể thao bạn nhất định phải biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn trước khi tập luyện khoảng 2 giờ

Nếu mục tiêu của bạn là tăng cơ thì tốt hơn là nên ăn trước khi tập luyện. Cơ thể chúng ta sử dụng glycogen làm nguồn năng lượng khi tập thể dục và nếu lượng glycogen không đủ, protein cần đến cơ bắp sẽ được sử dụng làm nguồn năng lượng và hiệu quả tập luyện có thể giảm do mệt mỏi. Glycogen là một loại glucozo được lưu trữ trong gan và cơ bắp, bao gồm carbohydrate và nước. 

Tuy nhiên, bạn phải kết thúc bữa ăn ít nhất 2 giờ trước khi tập luyện. Nếu bạn tập thể dục trong tình trạng tiêu hóa kém có thể kéo theo chứng khó tiêu. Ngoài ra, thở quá nhiều trong khi tập thể dục có thể gây co thắt cơ hoành và cơ bụng ngực, gây đau dưới xương sườn. Giáo sư Khoa Thể thao của Bệnh viện Đại học Kyung Hee Kim Jeong-hyun cho biết, “Trước khi tập thể dục, bạn phải có thời gian để tiêu hóa". 

Những điều nên làm trước và sau khi tập thể dục thể thao bạn nhất định phải biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục và ăn ít nhất 1-2 giờ sau khi tập thể dục 

Nếu mục tiêu là giảm cân, thì nên ăn sau khi tập thể dục. Nếu bạn tập thể dục trong tình trạng bụng đói, tức là bị hạ đường huyết, tỷ lệ sử dụng chất béo trong cơ thể làm nguồn năng lượng sẽ tăng lên mà không sử dụng đường trong máu bao gồm carbohydrate. Trên thực tế, theo kết quả nghiên cứu của Đại học Glasgow, lượng chất béo được đốt cháy sau khi tập thể dục trước và sau bữa ăn được đo lường, và tập thể dục trước bữa ăn đốt cháy chất béo trung bình nhiều hơn 33% so với tập thể dục sau bữa ăn. 

Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều sau khi tập thể dục. Ngay sau khi tập thể dục, tốc độ trao đổi chất của cơ thể chúng ta tăng lên và cần rất nhiều chất dinh dưỡng. Do đó, khả năng cao là bạn sẽ cảm thấy đói dữ dội ngay sau khi tập thể dục. Nếu bạn ăn ngay trong trạng thái này, có nhiều nguy cơ sẽ ăn quá nhiều, vì vậy bạn nên bắt đầu ăn sau khi tập thể dục 1 đến 2 giờ, khi tỷ lệ trao đổi chất hạ xuống. Nếu bạn không thể chịu đựng được, hãy ăn một lượng nhỏ thức ăn nhẹ như trái cây và rau quả.

Những điều nên làm trước và sau khi tập thể dục thể thao bạn nhất định phải biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không được uống cà phê trong khi tập aerobic

Nếu bạn đang tập thể dục nhịp điệu, tốt hơn hết là tránh tiêu thụ caffeine chẳng hạn như cà phê. Giáo sư Kim Jeong-hyun cho biết: "Có những nghiên cứu cho thấy rằng lượng caffeine khi tập thể dục cường độ cao sẽ giúp ích cho việc tập luyện, nhưng thay vào đó, tác dụng phụ do tác dụng lợi tiểu có thể xuất hiện".

Trên thực tế, cà phê bài tiết lượng nước gấp đôi lượng tiêu thụ trong nước tiểu. Đặc biệt, quá trình tập aerobic tiết ra nhiều mồ hôi như chạy bộ ngoài trời, nước tiểu tiết ra nhiều dễ dẫn đến tình trạng mất nước.

Những điều nên làm trước và sau khi tập thể dục thể thao bạn nhất định phải biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Daum 

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