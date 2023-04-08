Theo báo cáo của 'HealthDay News' vào ngày 29/3, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Danny Eckert tại Viện Sức khỏe Giấc ngủ của Trường Y Đại học Flinders đã tiến hành một nghiên cứu kéo dài 9 tháng trên 12.287 người trưởng thành có huyết áp cao hoặc bình thường.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, mọi người nên duy trì thói quen ngủ đều đặn cũng như thời gian ngủ đủ giấc để có sức khỏe tim mạch tối ưu.

Nhóm nghiên cứu đã cài đặt một thiết bị đặc biệt dưới đệm giường của đối tượng và theo dõi thời gian họ đi ngủ cũng như thời gian họ thức dậy trong trung bình 181 ngày/người. Ngoài ra, huyết áp được đo 29 lần trong cùng khoảng thời gian.

Tăng huyết áp được định nghĩa là huyết áp tâm thu (hay còn gọi là huyết áp tối đa, là giới hạn cao nhất của áp lực máu tác động lên thành động mạch khi tim co bóp) từ 140 mmHg trở lên và huyết áp tâm trương (hay còn gọi là huyết áp tối thiểu, là giới hạn thấp nhất của áp lực máu lên thành động mạch trong kỳ tâm trương khi tim thả lỏng, giãn ra) từ 90 mmHg trở lên. Tiêu chuẩn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ (ACC) về tăng huyết áp là huyết áp tâm thu từ 130 mmHg trở lên và huyết áp tâm trương từ 80 mmHg trở lên.

Ảnh minh họa: Internet

Những người có thời gian đi ngủ chênh lệch từ 90 phút trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 92% so với những người có thời gian đi ngủ cố định. Ngay cả khi thời gian đi ngủ chênh lệch 30 phút mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp vẫn tăng 32%.

Đi ngủ muộn làm tăng nguy cơ cao huyết áp, nhưng không cao bằng đi ngủ không nhất quán. Những người ngủ muộn vào buổi sáng cũng có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 9%.

Những người ngủ ít hơn 7 tiếng hoặc hơn 9 tiếng mỗi đêm cũng có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn từ 20 đến 30%.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ngủ quá ít hoặc ngủ quá nhiều có liên quan đến huyết áp cao.

Ngoài ra, những người có thời gian ngủ khác nhau hơn 2 giờ mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 85% so với những người ngủ ít hơn 1 giờ.

Nhận xét về những phát hiện của nghiên cứu, Lena Merra, giám đốc Phòng thí nghiệm Rối loạn Giấc ngủ tại Trung tâm Rối loạn Giấc ngủ của Phòng khám Cleveland, nhận xét: "Giấc ngủ khẳng định nhu cầu phải nhất quán nhất có thể”.

Giám đốc Lena đánh giá: "Khi nghiên cứu tiếp theo về thói quen ngủ tiếp tục trong 9 tháng, tính ổn định của dữ liệu khảo sát về thói quen ngủ sẽ cao".

Ảnh minh họa: Internet

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi ngày đối với người lớn.

Điều này dựa trên kết quả của các nghiên cứu trước đây cho thấy ngủ ít hơn 6 tiếng hoặc hơn 9 tiếng làm tăng nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ, tiểu đường tuýp 2 và tử vong.

Những phát hiện này đã được công bố trên số mới nhất của Hypertension, một tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA).

Theo World Daily