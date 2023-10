Tại sao rất khó để ngừng ăn những thực phẩm giàu đường và chất béo không tốt cho sức khỏe như sô-cô-la và đồ ngọt?

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng điều này là do mạch phần thưởng của não thay đổi khi ăn thực phẩm giàu chất béo và nhiều đường, và não học cách thích và thèm ăn thực phẩm nhiều chất béo và nhiều đường mà không hề hay biết.

Mối liên quan giữa béo phì và những thay đổi trong chức năng dopamine của não đã được biết rõ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những thay đổi này có tồn tại ở một người cụ thể và khiến họ dễ dàng tăng cân hay không, béo phì có gây ra những thay đổi trong chức năng dopamine của não hay liệu chức năng dopamine của não có bị thay đổi do tiếp xúc nhiều lần với chất béo và đường cao hay không.

Nhóm ăn thực phẩm nhiều chất béo-nhiều đường trong 8 tuần cho thấy sở thích đối với thực phẩm nhiều chất béo-nhiều đường tăng đáng kể, trong khi sở thích đối với thực phẩm ít chất béo-ít đường không thay đổi.

Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu 49 người tham gia có cân nặng bình thường và chia làm 2 nhóm. Nhóm ăn bánh pudding nhiều chất béo, nhiều đường và nhóm ăn bánh pudding ít chất béo, ít đường trong 8 tuần bên cạnh chế độ ăn uống bình thường của họ để phát hiện tác dụng của việc tiêu thụ lặp đi lặp lại thức ăn nhiều đường nhiều chất béo lên não. Bánh pudding phục vụ cho hai nhóm có thành phần khác nhau nhưng cùng một lượng calo.

Shamil Edwin Tanaraja, nhà nghiên cứu tại Viện Trao đổi chất Max Planck và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu, cho biết: "Xu hướng thích thực phẩm giàu chất béo và đường có thể là do bẩm sinh hoặc do béo phì, nhưng cũng có thể là do bộ não đã học cách thích những thực phẩm này hơn”.

Nhóm nghiên cứu đã quan sát sự khác biệt trong hoạt động não của hai nhóm bằng chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) trước khi thí nghiệm và trong 8 tuần trong suốt quá trình thí nghiệm, đồng thời đo chỉ số khối cơ thể (BMI), lượng đường trong máu, cholesterol và insulin.

Kết quả thí nghiệm, nhóm ăn theo chế độ nhiều chất béo và nhiều đường trong 8 tuần cho thấy phản ứng của não đối với chế độ ăn nhiều chất béo và đường tăng lên đáng kể. Đặc biệt, hệ thống dopamine, một vùng não chịu trách nhiệm về động lực và phần thưởng của não đã được kích hoạt.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu này, nhóm nhiều chất béo nhiều đường không tăng cân so với nhóm ít chất béo ít đường và không có thay đổi đáng kể về lượng đường và cholesterol trong máu.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn tiếp tục ăn những thực phẩm giàu đường và chất béo, não của bạn sẽ tìm kiếm những 'đồ ăn vặt' này một cách vô thức.

Nhóm nghiên cứu ước tính rằng sở thích ăn đồ ngọt của não học được thông qua việc liên tục ăn thực phẩm nhiều chất béo và đường cao sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian đáng kể.

Tiến sĩ Mark Dietgemeier của Viện Trao đổi chất Max Planck: "Kết quả đo lường hoạt động của não cho thấy não ưa thích thực phẩm thưởng (nhiều đường nhiều chất béo) trong tiềm thức bằng cách tái cấu trúc các mạch của chính nó thông qua việc tiêu thụ đồ ăn nhẹ và khoai tây chiên. Điểm mấu chốt của nghiên cứu là các kết nối mới trong não bộ không dễ dàng mất đi, và một khi bạn đã học được điều gì đó, bạn sẽ không thể quên nó một cách nhanh chóng”.

