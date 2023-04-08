Đâu là bí quyết để sống khỏe mạnh trường thọ dù đã 100 tuổi?

Sức khỏe 08/04/2023 16:07

Một xét nghiệm máu của 7 người trên 100 tuổi cho thấy họ có một hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả cao, dễ dàng thích nghi với nhiễm trùng và bệnh tật.

Một nghiên cứu mới cho thấy sự khác biệt trong hệ thống miễn dịch có thể là một trong những lý do khiến con người sống lâu hơn 100 tuổi. Đây là nội dung được tạp chí trực tuyến y học sức khỏe 'Health Day' đưa tin vào ngày 6/4 (giờ địa phương) dựa trên luận điểm của các nhà nghiên cứu Đại học Boston trong bài viết ‘eBioMedicine’.

Kết quả xét nghiệm máu của 7 người trên 100 tuổi (tuổi trung bình là 106 tuổi), nhóm nghiên cứu nhận thấy họ có hệ thống miễn dịch chức năng cao, dễ dàng thích nghi với nhiễm trùng và bệnh tật. Nhóm nghiên cứu đã so sánh và phân tích gen tế bào miễn dịch của những người cao tuổi trường thọ này và 52 người từ 20 đến 89 tuổi, và phát hiện ra rằng các tế bào miễn dịch của những người cao tuổi nhanh nhẹn hơn và có khả năng thích ứng tuyệt vời.

Đâu là bí quyết để sống khỏe mạnh trường thọ dù đã 100 tuổi? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những nhà nghiên cứu, Stefano Monti, giáo sư y học và thống kê sinh học tại Trường Y Đại học Boston, cho biết: "Thông qua phân tích toán học về hệ thống miễn dịch, chúng tôi có thể suy luận rằng hệ thống miễn dịch có thể phản ứng hiệu quả mặc dù chúng đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhiễm trùng và nhiều yếu tố nguy cơ, đã có trước đó. Kết quả là tôi không chỉ có thể sống lâu mà còn được hưởng tác dụng tăng tuổi thọ của mình bằng cách xây dựng một hệ thống miễn dịch hiệu quả hơn”.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hệ thống miễn dịch của những người sống hơn 100 tuổi không đi theo con đường liên quan đến quá trình lão hóa tự nhiên. Người ta cũng xác nhận rằng các tế bào này có các đặc điểm của một loại tế bào chuyên biệt để kéo dài tuổi thọ, bao gồm sự gia tăng biểu hiện của các gen được biết là có liên quan đến phản ứng của cơ thể đối với DNA bị hư hỏng.

Đâu là bí quyết để sống khỏe mạnh trường thọ dù đã 100 tuổi? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nir Barzilai, Giám đốc Viện Lão khoa tại Đại học Y khoa Albert Einstein, Hoa Kỳ đã xem xét bài báo, cho biết: “Hệ thống miễn dịch chỉ là một yếu tố góp phần kéo dài tuổi thọ, nhưng loại khác biệt này có thể xảy ra ở tất cả các tế bào của những người già sống thọ”. Ông nói: “Cùng một cơ chế làm cho hệ thống miễn dịch tốt hơn sẽ làm cho mọi tế bào trở nên tốt hơn”.

Giáo sư Monty cho biết vẫn chưa biết liệu những khác biệt này là do di truyền, lối sống, cơ hội hay sự kết hợp của nhiều yếu tố. Có vẻ như một phân tích như vậy là cần thiết để tìm ra cách mang lại lợi ích cho nhiều người hơn với tuổi thọ.

Đâu là bí quyết để sống khỏe mạnh trường thọ dù đã 100 tuổi? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng nghiên cứu này, mặc dù thú vị, nhưng không cung cấp nhiều hiểu biết sâu sắc về nguyên nhân của tuổi thọ. Steven Orstad, giáo sư về lão hóa tại Đại học Alabama ở Birmingham (UAB) cho biết: “Tôi không nghĩ nghiên cứu này cho chúng ta biết điều gì khác ngoài việc có điều gì đó đặc biệt về những người sống trên 100 tuổi.

Barzilai cho biết những người sống trên 100 tuổi có xu hướng mắc bệnh muộn hơn trong cuộc sống, nhưng có nhiều khả năng là họ hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày họ qua đời. Ông nói: “30% trong số họ không bị bệnh cho đến khi chết, và một số chết theo cách là họ ngủ thiếp đi và không bao giờ thức dậy”.

Vấn đề là họ không được kiểm tra ở độ tuổi sớm hơn vì không biết liệu họ có sống đến hơn 100 tuổi hay không. Giáo sư Ostad cho biết: “Nếu bạn lấy máu từ những người này khi họ 70, 80, 90 và 100 tuổi, nó sẽ cho chúng ta biết rất nhiều điều về hoạt động của hệ thống miễn dịch của họ.

Đâu là bí quyết để sống khỏe mạnh trường thọ dù đã 100 tuổi? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hai người nói rằng nhiều nghiên cứu hữu ích hơn đang được tiến hành với đối tượng phụ nữ trăm tuổi. Giáo sư Ostard cho biết: "Nếu bạn là con trai hoặc con gái của một người đã sống đến 100 tuổi, thì cơ hội sống đến 100 tuổi của bạn sẽ cao hơn 30 lần. Đó là một cách hiệu quả hơn nhiều để xem ở những người này có điều gì đặc biệt".

Theo Kormedi

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