Cảnh cáo các triệu chứng quen thuộc khiến sức khỏe suy giảm mà nhiều người "ngó lơ"

Đây là tình trạng toàn thân bị mệt mỏi, thiếu sức sống, cảm giác không được tập trung, không có tinh thần làm việc. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, ăn kém, kèm theo những dấu hiệu khác như: sút cân, ăn không ngon, ngủ không sâu giấc, mất ngủ, ác mộng, giảm trí nhớ,…

Lao động quá sức : nguyên nhân chính gây suy nhược cơ thể ở những người trẻ tuổi là do lao động quá sức. Lao động nặng, làm việc nhiều giờ trong ngày mà ít nghỉ ngơi, chế độ sinh hoạt không hợp lý sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống và suy nhược về lâu dài.

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Do bệnh lý: những người mắc bệnh lý về huyết áp, thiếu sắt, nhiễm trùng, suy giảm miễn dịch, nhiễm virus,… cũng dễ dàng bị suy nhược cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng quá nghèo nàn: những người phải ăn uống kiêng khem, hoặc người kén ăn, người ăn uống thiếu chất,… đều dễ bị suy nhược cơ thể.

Người bị trầm cảm: người bị rối loạn cảm xúc, tâm lý bất ổn khiến cho việc sinh hoạt thường ngày cũng không khoa học, ăn uống không đủ chất, suy nghĩ nhiều, mệt mỏi. Đối tượng này có nguy cơ cao bị suy nhược cơ thể do tâm lý.

Nguyên nhân khác: phụ nữ mang thai, người cao tuổi kém ăn,… khiến cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng, không đủ cung cấp cho hoạt động của cơ thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Các cách điều trị tình trạng suy giảm sức khỏe:

Sử dụng thuốc khi cần thiết

Tư vấn và điều trị theo lộ trình bác sĩ tâm lý

Thay đổi chế độ sinh hoạt

Những dấu hiệu dễ nhận thấy suy giảm sức khỏe:

Thở ngắn, khó thở

Hơi thở ngắn sau khi tập thể dục, hoặc vì bạn bị nghẹt mũi, được coi là bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong trạng thái thư giãn và thấy mình đang vật lộn để lấy không khí, điều đó rất đáng để lo ngại.

Nếu bạn thấy mình thở khò khè, tạo âm thanh to như tiếng còi khi thở, hoặc hơi thở trở nên tồi tệ hơn khi bạn nằm ngửa, đó là lúc bạn nên gặp bác sĩ.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, bệnh tim, lo lắng, hoảng loạn, có máu đông trong phổi (thuyên tắc phổi), xơ phổi và tăng huyết áp động mạch phổi là một trong những thủ phạm gây ra tình trạng này.

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Các vấn đề về đường tiêu hóa

Đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy và táo bón là những dấu hiệu biểu hiện sức khỏe đường ruột, hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, đây có thể là triệu chứng của hội chứng ruột kích thích IBS.

Để ngăn ngừa các biểu hiện này ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe hằng ngày, bạn có thể bổ sung thêm các thực phẩm giàu lợi khuẩn như sữa chua, đồ ăn lên men, chất xơ,… Ngoài ra, để tránh tình trạng thêm nghiêm trọng, bạn có thể đến các phòng khám để được xét nghiệm và tư vấn y khoa

Hôi miệng

Chứng hôi miệngmãn tính có thể là dấu hiệu của bệnh viêm lợi. Khi không có phương pháp điều trị hợp lý, chứng bệnh này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và rất có thể dẫn đến việc phải nhổ đi những chiếc răng tại khu vực đó.

Chính vì vậy, hãy đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên cũng như khám nha khoa định kỳ để chắc chắn rằng bạn không gặp phải vấn đề gì trong việc vệ sinh răng miệng.

Giảm cân bất thường

Giảm cân mà không cần bất kỳ chế độ tập luyện hay ăn kiêng nào có thể báo hiệu sức khỏe đang có vấn đề. Nếu không béo phì và đã giảm hơn 10 pounds (4,5 kg), hoặc hơn 5% trọng lượng cơ thể trong 6 đến 12 tháng qua, hãy đi khám ​​bác sĩ.

Giảm cân không giải thích được có thể do các bệnh tật khác nhau - bao gồm tuyến giáp hoạt động quá mức (cường giáp), tiểu đường, trầm cảm, bệnh lý về gan, bệnh về dạ dày đại tràng, ung thư hoặc các rối loạn liên quan đến cách cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng (rối loạn kém hấp thu).

Đau đầu nhẹ hoặc kéo

Là dấu hiệu sức khỏe yếu và nguy hiểm bạn nên chú ý. Đau đầu nhẹ hoặc trầm trọng (đặc biệt ở những người trên 50 tuổi). Một cơn nhức đầu dữ dội dường như không biết xuất phát từ đâu có thể có nghĩa là bạn đang bị đột quỵ.