Hiện nay, cả nước chỉ còn 2 lọ thuốc giải độc Botulinum.

Theo thông tin từ Vietnamnet, thông tin trên được Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, chia sẻ sáng 23/3.

Theo bác sĩ Thức, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định nguy cơ các nạn nhân ngộ độc Botulinum ngay khi hội chẩn trực tuyến với đồng nghiệp tại Quảng Nam. Do đó, lãnh đạo bệnh viện lập tức đồng ý với đề xuất mang 5 lọ thuốc giải BAT ra ứng cứu vào ngày 18/3.

Đây là loại thuốc giải độc còn lại sau đợt ngộ độc pate chay hồi năm 2021. Thuốc tên BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent), chai 50ml, có giá trên 8.000 USD. Ba bệnh nhân được truyền thuốc đang cải thiện tốt, trong đó hai ca đã được cai máy thở.

Thuốc giải BAT sử dụng cho ca ngộ độc Botulinum. Ảnh Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Pháp Luật TPHCM, từ ngày 10 đến 16-3, tại tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc liên quan đến món cá muối ủ chua tại ba xã Phước Đức, Phước Kim và Phước Chánh (huyện Phước Sơn) do nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum làm một người tử vong, nhiều người phải nhập viện điều trị. Kết quả xét nghiệm cấy mẫu cá muối ủ chua do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện cũng xác định trong món ăn này có chứa Clostridium type E (+).

Thông tin mới nhất về sức khỏe các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua Ba bệnh nhân được truyền thuốc giải độc chất Botalinum đã cải thiện hơn trước. Tuy nhiên, ca nặng nhất vẫn tiên lượng dè dặt.

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