Tận hưởng lợi ích của nho biển ngon - trứng cá muối đối với sức khỏe

Dù ăn sống hay nấu chín thì cũng bạn cũng sẽ tận dụng được những lợi ích của nho biển đối với sức khỏe. Vì vậy tùy vào khẩu vị và sở thích của mỗi thành viên trong gia đình mà bạn có cách chế biến loại “siêu thực phẩm” này cho phù hợp.

Trong tiếng Nhật “Umibudo” có nghĩa là Nho biển. Đây là một loại rong biển ăn được, rất tốt cho sức khỏe . Bởi hình dạng của nó giống như chùm nho nhỏ và có màu xanh lá cây nên người ta mới gọi nó với cái tên như vậy. Những quả nho nhỏ này dễ vỡ ngay khi bỏ vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được ngay vị mặn nhẹ đặc trưng của vùng biển phương nam ngay trên đầu lưỡi.

Nho biển rất giàu protein, canxi và axit béo không bão hòa đa có trong nhóm omega3 (DHA, EPA, ALA). Những dưỡng chất này có tác dụng nhanh chóng làm dịu viêm và giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Hầu hết ai cũng có thể ăn được nho biển Umibudo. Đặc biệt tốt cho phụ nữ có thai, trẻ em, người già và những người thuộc giới văn phòng, ngồi nhiều trước màn hình máy vi tính… Hiện tại, rong nho Umibudo là một trong những món ăn hàng ngày của người Nhật. Bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích như:

Ăn rong nho biển rất tốt cho sức khỏe xương khớp

Hỗ trợ tăng cường thị lực và tim mạch

Nho biển chứa các axit béo không no AA, LA, DHA, EPA và ALA giúp tăng cường thị lực và trí nhớ, giảm cholesterol. Đồng thời tăng tính đàn hồi của mạch máu, chống oxy hóa, duy trì cấu trúc collagen của động mạch, ngăn ngừa các bệnh tim mạch như đột quỵ, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim… ở người già.

Ngăn ngừa bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng các dưỡng chất canxi, kali và vitamin C… trong rong nho Umibudo có tác dụng giảm huyết áp do thúc đẩy bài tiết. Bên cạnh đó duy trì huyết áp bình thường cho người huyết áp cao.

Hơn thế nữa vitamin C trong nho biển còn giúp kiểm soát lượng đường và hoạt động của các gốc tự do. Nhờ đó làm giảm sự tích tụ sorbitol trong tế bào và ức chế sự liên kết của glucose và protein, đẩy lùi các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Rong nho biển là siêu thực phẩm tốt cho người cao huyết áp

Ngăn ngừa táo bón

Nho biển rất tốt cho trẻ nhỏ bị táo bón. Mẹ nuôi con nhàn tênh, không còn mệt mỏi phải thiết lập chế độ ăn đặc biệt cho con nữa. Chỉ cần thêm nho biển vào thực đơn sẽ nhẹ nhàng giải quyết tình trạng táo bón của con. Bởi nho biển chứa rất ít calo và đường, tạo điều kiện cho vi khuẩn có lợi tiêu hóa thức ăn và bài tiết chất thải nhanh chóng, ngăn ngừa táo bón.

Giúp ngăn ngừa bệnh bướu cổ

Bệnh bướu cổ là một bệnh lý phổ biến của tuyến giáp có biểu hiện rất điển hình xuất hiện khối lồi lên ở vùng cổ vì có sự tăng lên về kích thước của tuyến giáp. Nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này là do cơ thể thiếu i ốt vì cung cấp thiếu hoặc do nhu cầu i ốt của cơ thể tăng cao. Điều này sẽ được giải quyết gọn nhẹ nếu bạn bổ sung rong nho Umibudo thường xuyên vào đơn thực đơn dinh dưỡng của gia đình. Trong 100g Nho biển chứa khoảng 1,8mg Iốt. Theo đó, bạn chỉ cần tiêu thụ 30gr Nho biển mỗi ngày đã có thể cung cấp đủ i ốt cần thiết cho tuyến giáp, ngăn ngừa bệnh bướu cổ.

Giúp phái đẹp sở hữu làn da đẹp và mái tóc mềm mượt

Các dưỡng chất trong Nho biển có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc bảo vệ màng tế bào. Bên cạnh đó nó cũng có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện độ đàn hồi và giảm tính thẩm thấu của thành mạch để giảm các triệu chứng khô da.

Ăn rong nho biển tốt cho trẻ em, phụ nữ có thai...

Các nhà khoa học cũng nhận thấy, hàm lượng lớn vitamin A, C trong rong nho có khả năng kích thích sản xuất collagen, chất chống oxy hóa. Vì thế mà loại thực phẩm này được coi là mỹ phẩm thiên nhiên giúp cải thiện làn da, mái tóc và làm chậm quá trình lão hóa, giúp phái đẹp sở hữu được bề ngoài lung linh như ước nguyện.

Giúp ngăn ngừa béo phì

Nho biển Umibudo ít đường, giàu canxi, kẽm, sắt, protein thực vật, vitamin C và axit béo không bão hòa đa hỗ trợ quá trình tiêu hóa, thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa vô cùng hiệu quả. Nên đây là thực phẩm bổ dưỡng và an toàn cho người thừa cân và ăn kiêng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên sử dụng.

Ăn nho biển giúp giảm cân an toàn, giúp chị em vẫn duy trì được sức khỏe tốt, làn da căng mịn, hồng hào vạn người mê. Bởi ăn thực phẩm này loại bỏ được hoàn toàn các tác dụng phụ có thể gặp phải trong quá trình giảm cân như mệt mỏi, da nhăn nheo.

Tận dụng được sức mạnh của Fucoidan

Fucoidan có thành phần chủ yếu sulfate fucose kết hợp với D-galactose, D-manose, D-xylose và axit uronic. Đây là một chuỗi phân tử polysaccharide có trọng lượng cao. Hợp chất tự nhiên này được tìm thấy trong rong biển Umibudo, nổi danh trong hỗ trợ điều trị ung thư.

Vào những năm 2002 và 2005 có rất nhiều nghiên cứu chứng minh được Fucoidan là một thành phần mới thú vị có tiềm năng trong điều trị ung thư. Rong biển Umibudo có chứa Fucoidan đã được phát hiện có hoạt tính chống khối u ở chuột. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Y sinh cũng đã phát hiện được Fucoidan khiến các tế bào ung thư bạch cầu, ung thư hạch, ung thư ruột kết và dạ dày tự tiêu diệt.

Rong nho biển chủ yếu là ăn sống

Hơn thế nữa, Fucoidan cũng được chứng minh là có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm lượng cholesterol trong máu. Đồng thời cũng cho hiệu quả tốt trong các trường hợp viêm màng não do làm tăng độ nhạy của hệ miễn dịch tự nhiên giúp cơ thể tự chiến đấu và chống lại tác nhân nguy hiểm gây bệnh.

Qua đây có thể thấy được, nho biển Umibudo là một thực phẩm quý của biển được thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta. Ở Nhật, nó được xem như là nguồn rau sạch nâng cao sức khỏe cho mỗi thành viên trong gia đình, có thể chế biến thành rất nhiều món ngon, ăn mãi mà không chán. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì mà không tận hưởng ngay những lợi ích sức khỏe của rong nho biển Umibudo.