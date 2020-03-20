Tìm hiểu tác dụng của rong biển khô

Rong biển khô là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Nhiều người vẫn chưa biết tác dụng của rong biển khô là gì? Hay trẻ em ăn rong biển có tốt không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về rong biển khô cũng như những công dụng mà loại thực phẩm này mang lại.

Rong biển rất giàu chất xơ, đạm, chất bột đường và chất khoáng. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng qua các mẫu rong biển, hàm lượng sinh tố A có trong rong biển cao hơn gấp 2 - 3 lần so với củ cà rốt.

Rong biển là một loại thực phẩm bổ dưỡng từ thiên nhiên. Rong biển thường sống ở những vùng nước lợ hoặc nước mặn, chúng thường mọc trên các vách đá, rạn san hô hoặc những vùng nước sâu với điều kiện là cần có ánh sáng mặt trời chiếu đến để quang hợp. Rong biển sau khi được khai thác sẽ xử lý và sấy khô rồi phân phối ra thị trường.

Bên cạnh đó, lượng canxi có trong rong biển cũng cao gấp 3 lần so với sữa bò. Một số loại rong biển còn chứa lượng protein nhiều hơn cả thịt. Ngoài ra, trong rong biển khô có chứa lượng i-ốt rất cao.

Tác dụng của rong biển khô

Rong biển khô là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, vì vậy ăn rong biển đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích như sau:

Diệt khuẩn và làm sạch máu

Chất fertile clement là thành phần quan trọng nhất của rong biển khô, có tác dụng giúp điều tiết máu lưu thông, tiêu độc và loại bỏ các cặn bã có trong cơ thể.

Ngoài ra, chất này còn đóng vai trò rất quan trọng trong tuyến giáp, nơi tiết ra hormon sinh trưởng giúp cơ thể phát triển.

Chất fertile clement có trong rong biển khô có công dụng làm sạch máu - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường chức năng tuyến giáp

Rong biển khô có chứa nguồn i-ốt dồi dào là thành phần chính của các hormon tuyến giáp và rất cần thiết cho cơ thể. Các hormon tuyến giáp có chức năng điều chỉnh sự chuyển hoá trong mọi tế bào của cơ thể và giữ vai trò hầu hết các chức năng sinh lý.

Dấu hiệu phổ biến của việc thiếu i-ốt trong tuyến giáp là bệnh bướu cổ. Trên thế giới có đến 200 triệu người bị bệnh bướu cổ, trong đó có 5% nguyên nhân là do thiếu muối i-ốt.

Rong biển khô có chứa nguồn i-ốt dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Giúp làm đẹp

Trong rong biển khô có tính kiềm cao giúp cơ thể điều tiết lượng kiềm trong máu, duy trì độ pH ổn định và ngăn ngừa sự bài tiết của tuyến bã nhờn. Rong biển còn có tác dụng loại bỏ nếp nhăn và chống lão hóa cho các chị em phụ nữ.

Bên cạnh đó, rong biển khô cũng có khả năng sát trùng và làm giảm tình trạng sưng tấy của mụn đỏ. Nên đây là thực phẩm có công dụng rất tốt trong việc hạn chế sự hình thành và gia tăng của mụn.

Hỗ trợ và cải thiện sức khỏe tim mạch

Rong biển là một loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu dinh dưỡng, ngon miệng và dễ sử dụng. Rong biển là loại thực phẩm được các bác sĩ khuyên dùng như một giải pháp để tránh tình trạng làm tăng lượng cholesterol trong máu, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Rong biển làm tránh tình trạng tăng lượng cholesterol trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Rong biển là một trong những thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một chất có trong tảo biển nâu và thấy rằng nó có thể tăng cường chất nhầy có trong ruột từ đó giúp bảo vệ thành ruột.

Chất alginate có trong rong biển khô cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa khiến bạn cảm giác no lâu hơn. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào có trong rong biển còn có tác dụng làm tăng vi khuẩn có lợi trong ruột.

Hỗ trợ quá trình giảm cân

Nhiều chị em thắc mắc không biết ăn rong biển sấy khô có mập không? Theo các nghiên cứu cho thấy, chất fucoxanthin có trong rong biển được biết đến là có tác dụng kích thích cơ thể tiêu hao mỡ thừa. Ngoài ra, chất này còn giúp cơ thể sản sinh ra DHA là một thành phần của omega 3 giúp điều chỉnh cơn thèm ăn hiệu quả.

Chất fucoxanthin có trong rong biển giúp giảm mỡ thừa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm

Một số loại rong biển có chứa nhiều cacbohidrat giúp làm giảm nguy cơ viêm nhiễm cho cơ thể. Thêm vào đó, rong biển còn chứa lượng magie phong phú có khả năng ngăn ngừa bệnh đau đầu và giảm chứng hen suyễn.

Như vậy, có thể thấy rong biển là một trong những thực phẩm từ thiên nhiên bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác dụng của rong biển khô mang lại cho sức khỏe, và có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.