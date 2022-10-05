Ăn rau mồng tơi có tác dụng gì? Vô vàn lợi ích từ bó rau dân dã!

Loại rau này có nguồn gốc ở các nước nhiệt đới của châu Á và châu Phi. Tại Việt Nam, mồng tơi mọc hoang và được trồng cho leo hàng rào để lấy rau ăn. Người ta hái thân và lá vào mùa hạ và mùa thu.

Rau mồng tơi hay còn gọi là mồng tơi đỏ, mồng tơi tía, lạc quỳ… có tên khoa học Basella rubra L. (Basella alba L.), là một loại rau thuộc họ Mồng tơi Basellaceae.

Ăn mồng tơi ngon nhưng chắc hẳn nhiều người chưa biết ăn rau mồng tơi có tác dụng gì phải không nào? Cùng xem 10 lợi ích của rau mồng tơi với sức khỏe và sắc đẹp là gì nhé!

Nhờ vào công dụng thanh mát giải nhiệt, mồng tơi được xem như loại rau vua trong những tiết trời nắng nóng. Nhưng ít ai biết, ngoài công dụng giải nhiệt, mồng tơi còn mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời khác.

1. Rau mồng tơi chữa bệnh trĩ

Rau mồng tơi có tính mát, giúp giải độc, giải nhiệt nên có thể sử dụng để chữa bệnh trĩ rất tốt khi bệnh còn đang ở thể nhẹ. Rất đơn giản, chỉ cần dùng lá mồng tơi rửa sạch, giã nát cùng với một vài hạt muối rồi đắp vào chỗ hậu môn bị sưng. Đồng thời nấu canh mồng tơi với cá diếc ăn cả nước và cái thì sẽ làm giảm sưng đau do trĩ rất nhanh.

Canh cua rau mồng tơi thơm ngon, giải nhiệt!

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Thân và lá mồng tơi có chứa nhiều chất polysaccharide phi tinh bột, cùng chất nhầy và chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa hoạt động tốt, trơn tru hơn. Chất xơ trong rau mồng tơi góp phần làm giảm hấp thu cholesterol và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như phòng tránh và điều trị táo bón. Nhưng những chị em có tình trạng tỳ vị hư hàn như hay ăn uống không tiêu, hay đầy bụng, lạnh bụng, tiêu chảy thì chỉ nên ăn hạn chế thôi nhé.

3. Rau mồng tơi lợi sữa sau sinh

Trong các món rau ăn vừa mát vừa lành vừa lợi sữa sau sinh thì rau mồng tơi là một loại rau vô cùng thích hợp. Trong rau mồng tơi có chứa nhiều các loại vitamin như A3, B3, Sắt, chất saponin,…rất tốt cho thai phụ.

Đặc biệt là những sản phụ sau khi sinh gặp vấn đề bị ít sữa thì càng nên bổ sung rau mồng tơi vào thực đơn của mình. Các món ăn như canh rau mồng tơi nấu mướp và tôm, canh mồng tơi nấu với thịt nạc hoặc ăn nấu từ mồng tơi với gà ác,… sẽ góp phần giúp sản phụ có nhiều sữa và nhanh chóng hồi phục sức khỏe hơn.

Rau mồng tơi có tác dụng lợi sữa cho mẹ sau sinh!

4. Mồng tơi giúp dưỡng da, hồng hào

Rau mồng tơi chứa nhiều dưỡng chất giúp làm chậm quá trình lão hóa của da!

Chị em nào muốn da đẹp, hồng hào thì thường xuyên ăn rau mồng tơi nhé. Vì rau mồng tơi có rất nhiều các vitamin, khoáng chất có lợi giúp khí huyết lưu thông, da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Ngoài ra, mồng tơi còn cung cấp các chất chống oxy hóa như beta carotene, lutein, zeaxanthin… không chỉ giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, chống lại bệnh tật mà còn giúp ngăn ngừa và làm giảm tiến trình trình lão hóa cho da.

Ngoài việc ăn rau mồng tơi theo các cách chế biến khác nhau, thì chị em có thể dùng rau mồng tơi để làm đẹp trực tiếp trên da bằng cách sử dụng lá mồng tơi non giã lấy nước cốt, sau đó cho thêm một chút hạt muối sạch rồi thoa đều lên mặt vài lần rồi rửa lại với nước sạch. Một tuần thực hiện khoảng 2-3 lần thì chị em sẽ sớm có ngay làn da trắng sáng, hồng hào đáng ghen tị rồi nhé.

5. Mồng tơi làm giảm cholesterol trong máu

Chắc hẳn các chị em cũng biết, lượng cholesterol cao trong máu chính là nguyên nhân tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Tuy nhiên, bằng việc thường xuyên ăn rau mồng, các chị em có thể làm giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu một cách hiệu quả.

Chất nhầy trong rau mồng tơi giúp hấp thu cholesterol, khiến cho cholesterol nội sinh và ngoại sinh đều bị giữ lại trong ruột. Cholesterol không ngấm được qua màng ruột sau đó sẽ bị thải ra ngoài qua phân nên không thể đi vào máu. Chính vì vậy, những người bị mỡ máu nên thường xuyên đưa rau mồng tơi vào thực đơn nhằm giúp giảm mỡ máu và thông tiểu, nhuận tràng nhé.

Món canh mồng tơi nấu tôm ngọt mát, bổ dưỡng!

6. Mồng tơi tốt cho sức khỏe nam giới

Không chỉ là loại rau rất tốt cho các sản phụ sau sinh, rau mồng tơi cũng được biết đến là loại rau tốt cho sức khỏe của nam giới, đặc biệt là những nam giới đang gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản. Thật vậy, rau mồng tơi thường được kết hợp với một số các loại thực phẩm khác để chữa các bệnh như di mộng tinh, hoạt tinh, yếu sinh lý.

Ví dụ như bài thuốc tráng dương được chế biến từ mồng tơi và các loại nguyên liệu khác như: Rau mồng tơi, rau má, rau ngót mỗi thứ một nắm đem nấu canh với một bộ lòng vịt hoặc lòng gà rồi ăn. Một tuần ăn 2-3 lần sẽ giúp tăng cường sức khỏe, bổ thận tráng dương.

7. Mồng tơi lợi tiểu, hết tiểu buốt và tiểu rắt

Bạn có biết mồng tơi trị bệnh tiểu buốt, tiểu rắt rất tốt không? Những ai bị tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nóng buốt hoặc có vấn đề về đường tiết niệu thì lá mồng tơi là một vị thuốc nam rất hiệu quả với cách sử dụng cũng rất đơn giản.

Bạn có thể lấy một nắm lá mồng tơi đem rửa sạch rồi xay nhuyễn, rồi lọc lấy phần nước cốt và pha thêm vào một ít nước, cho thêm vài hạt muối rồi đem đun sôi để nguội rồi uống vào mỗi buổi sáng. Đồng thời, bạn cũng có thể kết hợp lấy bã lá mồng tơi đắp vào bụng dưới khu vực bàng quang.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chuẩn bị khoảng 100g lá rau mồng tơi tươi non rồi đem rửa sạch, nấu nước uống thay thế một phần nước lọc trong ngày. Sau một thời gian ngắn thì sẽ thấy ngay được hiệu quả nhé!

Mồng tơi xay hoặc giã nát rồi lọc lấy nước cốt rồi đun nước uống!

8. Giảm cân

Rau mồng tơi là một thực phẩm lý tưởng có thể đưa vào chế độ ăn kiêng của những ai đang muốn giảm cân. Vì chất nhầy pectin có chứa trong mồng tơi được biết đến với tác dụng ngăn ngừa cơ thể hấp thu chất béo ngay từ trong dạ dày và ruột.

Rau mồng tơi giàu chất xơ và nước - rất thích hợp cho nhu cầu giảm cân của chị em!

Ngoài ra, rau mồng tơi cũng chứa rất ít chất béo và calo nhưng lại giàu chất xơ và nước. Cụ thể, trong 100g rau mồng tơi chỉ có 19 calo, lại có rất nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và các chất khoáng. Chính vì vậy, với những ai đang có nhu cầu giảm cân thì hãy bổ sung nhiều rau xanh hơn vào chế độ ăn, đặc biệt là mồng tơi vào chế độ ăn uống hàng ngày để có thể giảm cân nhanh chóng hơn mà không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhé.

Lưu ý khi sử dụng rau mồng tơi

- Tuy có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải cứ ăn càng nhiều rau mồng tơi thì càng tốt. Rau mồng tơi chỉ nên ăn vừa đủ với lượng ½ chén rau cho 1 khẩu phần ăn.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý không nên kết hợp rau mồng tơi với thịt bò, kẻo sẽ bị khó tiêu và táo bón đấy. Ngoài ra, rau mồng tơi cũng không nên kết hợp cùng phô mai vì sẽ gây thừa đạm, làm quá tải cho hệ tiêu hóa và gây khó tiêu cho bạn.

Không nên ăn quá nhiều rau mồng tơi tránh gây gánh nặng cho tiêu hóa!

- Rau mồng tơi cũng có rất nhiều axit oxalic, nếu dụng nhiều có thể cản trở khả năng hấp thụ sắt và canxi của cơ thể. Vì vậy, khuyến khích nên dùng rau mồng tơi kèm các thực phẩm giàu vitamin C để trung hòa axit oxalic.

- Ngoài ra, việc ăn quá nhiều rau mồng tơi cũng có thể tăng nguy cơ bị sỏi thận, hình thành mảng bám trong răng và tăng axit uric trong máu. Chính vì vậy, những ai bị sỏi thận, ai có hệ tiêu hóa yếu, hay lạnh bụng, tiêu chảy, đau dạ dày, bệnh gout thì không nên ăn hoặc hạn chế ăn rau mồng tơi nhé.

Như vậy, các bạn đã biết ăn rau mồng tơi có tác dụng gì với sức khỏe và sắc đẹp rồi phải không nào? Chẳng tốn kém gì nhiều, chỉ cần sử dụng rau mồng tơi đúng cách là bạn đã cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể, phòng và chữa nhiều căn bệnh dễ dàng, nhanh chóng tại nhà rồi. Tuy vẫn, các chị em cũng cần lưu ý về sự kết hợp giữa mồng tơi cùng các loại thực phẩm khác, cũng như lượng rau mồng tơi nên tiêu thụ để có thể đảm bảo thu được những công dụng hiệu quả nhất nhé!