9 tác dụng bất ngờ từ nước chanh, uống ngay kẻo lỡ!

1. Đẹp da, giảm lão hóa

Các vitamin và khoáng chất trong quả chanh, đặc biệt là vitamin C chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể, từ đó làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Các chất chống oxy hóa trong trái chanh giúp giảm các nếp nhăn, những vết tàn nhang và chống lại những gốc tự do.

Nước chanh giúp thải sạch những độc tố ra khỏi máu, lợi tiểu, giải nhiệt, làm mát cơ thể nên giúp trẻ hóa làn da từ bên trong cơ thể. Một ly nước chanh ấm với mật ong vào mỗi buổi sáng không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn giúp bạn có làn da đẹp hơn. Ngoài ra, bạn có thể dùng trực tiếp những lát chanh tươi để đắp lên da mặt, da tay như một loại mặt nạ. Mặt nạ chanh sẽ giúp làm sạch da mặt, loại bỏ các bụi bẩn, giảm mụn.

Nước chanh giàu vitamin C giúp làm đẹp da từ bên trong!

2. Giảm cân

Giảm cân bằng nước chanh là biện pháp mà rất nhiều chị em đã biết đến. Uống nước chanh có thể hỗ trợ giảm cân dễ dàng hơn, nhờ thành phần có chứa những chất chống oxy hóa, hỗ trợ làm giảm sự hấp thụ chất béo từ thức ăn, đồng thời giúp đào thải và loại bỏ độc tố, giảm viêm và giảm tích mỡ hiệu quả.

Chanh được sử dụng nhiều trong các loại đồ uống hỗ trợ giảm cân, giảm cảm giác thèm ăn ở người đang giảm cân như: nước chanh ấm mật ong, nước detox với chanh và dưa leo, nước ép cần tây dưa leo thêm chút chanh, nước hoa đậu biếc thêm nước cốt chanh…

3. Tốt cho tiêu hóa

Trong nước chanh có chứa thành phần tương đồng với nước bọt và chất axit chloric giúp chức năng gan được cải thiện đáng kể, đồng thời giúp tăng cường sản xuất mật, giúp tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn, cũng như hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Chanh cũng rất giàu các vitamin, khoáng chất, có khả năng làm giảm các độc tố trong hệ tiêu hóa. Nước chanh ấm giúp kích thích nhu động ruột, làm cho việc tiêu hóa thức ăn trơn tru và nhanh chóng hơn, giúp giảm tình trạng khó tiêu, ợ hơi, trào ngược axit dạ dày, thực quản.

Nước chanh tốt cho hệ tiêu hóa!

4. Ngăn ngừa sỏi thận

Hầu hết nguyên nhân hình thành sỏi thận là do canxi tích tụ và chúng ta có thể giảm nguy cơ hình thành sỏi thận bằng cách bổ sung nhiều axit citric trong chế độ ăn uống.

May mắn thay, chanh có chứa rất nhiều axit citric, chỉ cần nửa cốc nước chanh mỗi ngày đã đủ để ngăn ngừa sỏi thận. Vì vậy, uống nước chanh hằng ngày có thể là một biện pháp ngăn ngừa sỏi thận tuyệt vời.

5. Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng vitamin C khá dồi dào mà chanh rất có lợi trong việc tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng. Không chỉ vậy, chanh cũng giàu kali, giúp kích thích các hoạt động của não bộ và hệ thần kinh, giúp kiểm soát huyết áp, phòng tránh bệnh huyết áp cao.

Ngoài ra, vitamin C trong chanh cũng giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Sắt rất quan trọng trong hệ thống miễn dịch, thêm vào đó chất saponin trong chanh còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp phòng tránh cảm lạnh, cảm cúm, long đờm, giảm ho…

Nước chanh góp phần tăng miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn!

6. Cân bằng độ pH trong cơ thể

Chanh là một thực phẩm có nhiều axit nhưng nó lại có tính kiềm mạnh nhất. Khi ở bên ngoài cơ thể, nó mang tính axit nhưng khi nó đi vào cơ thể con người, qua quá trình tiêu hóa thì chanh lại được chuyển hóa, tạo ra tính kiềm chứ không tạo ra axit trong cơ thể.

Chanh có nhiều axit citric, là loại axit yếu và dễ chuyển hóa trong cơ thể, giúp kiềm hóa máu. Cơ thể chỉ bị bệnh khi có cơ thể bạn có tính axit, vì vậy nếu bạn kiềm hóa cơ thể thật tốt thì bạn sẽ luôn khỏe mạnh, giúp hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và ngăn chặn các loại bệnh tật khác.

7. Giúp hơi thở thơm mát

Hương chanh thơm dịu nhẹ có thể trung hòa mùi trong khoang miệng, giúp hơi thở thơm mát hơn. Một ly nước chanh cho thêm chút bạc hà sẽ giúp bạn có hơi thở dễ chịu, khoang miệng thơm mát. Sau khi ăn một bữa ăn có nhiều hành, tỏi hoặc các loại đồ ăn tanh như cá thì một ly nước chanh nhỏ có thể tẩy sạch mùi còn sót lại. Vị chua của chanh cũng giúp kích thích tăng tiết nước bọt rất hiệu quả, hỗ trợ làm sạch miệng cho bạn.

Nước chanh mang lại cho bạn hơi thở thơm mát!

8. Lợi tiểu

Nước chanh có tác dụng thanh lọc và đào thải các độc tố có hại ra khỏi cơ thể giúp lợi tiểu. Vì vậy, khi bạn uống một ly nước chanh ấm với mật ong vào mỗi sáng, chất độc sẽ được giải phóng ra khỏi cơ thể với tốc độ nhanh hơn, từ đó giúp bảo vệ đường tiết niệu được an toàn, khỏe mạnh, tránh các viêm nhiễm không đáng có.

9. Cải thiện tâm trạng

Một công dụng của chanh nữa cũng khá đặc biệt, đó là giúp cải thiện tâm trạng. Trong trái chanh chứa nhiều kali, có vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, từ đó giải tỏa căng thẳng và áp lực. Khi tâm trạng thấy mệt mỏi, uể oải, không thoải mái thì một ly nước chanh ấm được pha thêm chút mật ong sẽ là một giải pháp tuyệt vời giúp bạn cân bằng tâm trạng của mình.

Bên cạnh đó, hương thơm dịu của chanh giúp bạn giảm căng thẳng và bình tĩnh kiềm chế cảm xúc của mình hơn. Đó là lý do tại sao người ta chiết xuất tinh dầu chanh để đưa vào thành phần của nhiều loại tinh dầu hương liệu.

Uống nước chanh vào thời điểm nào là tốt nhất?

- Sau khi thức dậy: Lúc này dạ dày đang trống rỗng, bạn có thể uống 1 ly nước chanh + mật ong để cải thiện chứng táo bón, làm sạch dạ dày và bổ sung nước cùng với Vitamin C cho một ngày làm việc. Tuy nhiên, bạn chỉ nên pha một vài giọt nước cốt chanh, không nên lạm dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

- Sau bữa ăn: Bạn có thể uống 1 ly nước chanh sau bữa ăn (sáng, trưa, tối) khoảng 1,5 – 2 tiếng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tiêu hóa thức ăn của bạn.

- Buổi tối: Có thể uống chanh + mật ong vào buổi tối. Nhưng chỉ nên uống 1 ly vào trước 8 – 9h tối, không nên uống quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Những lưu ý khi sử dụng nước chanh

1. Không nên sử dụng nước chanh thay thế nước lọc

Bạn không nên uống nước chanh cả ngày thay nước lọc. Nước lọc mới thực sự cần cho cơ thể, nhằm đảm bảo những hoạt động sống thiết yếu. Nếu uống quá nhiều nước chanh sẽ khiến bạn mất nước vì nước chanh giúp lợi tiểu.

Hãy uống nước chanh với lượng vừa đủ, tránh lạm dụng!



2. Uống nhiều nước chanh vẫn có thể thiếu vitamin C

Nếu bạn uống nước chanh quá nhiều với mong muốn được cung cấp đủ vitamin C thì đây không phải là giải pháp tốt. So với bưởi, ổi và một số loại trái cây khác thì chanh có hàm lượng vitamin C ít hơn nhưng nếu uống quá nhiều thì sẽ gây hại cho sức khỏe. Trong 1 lát chanh chỉ có khoảng tối đa là 4mg vitamin C, trong khi đó cơ thể cần tới 75mg C mỗi ngày. Vì vậy, uống chanh không thể nào đủ vitamin C hàng ngày cho cơ thể bạn.

3. Uống nhiều nước chanh có thể gây đau dạ dày

Tác dụng của nước chanh là rất tốt cho sức khỏe nhưng nó lại không phù hợp với tất cả mọi người. Bởi vì độ chua hay mức axit trong chanh không phải phù hợp với mọi thể trạng sức khỏe. Nếu như bạn uống quá nhiều nước chanh, sẽ gây dư thừa axit trong dạ dày, có thể dẫn đến bệnh đau dạ dày.

Những người đã và đang bị trào ngược dạ dày thực quản, hay có cảm giác ợ nóng, ợ chua thì hãy hạn chế uống nước chanh hoặc phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước chanh. Nước chanh sẽ làm tái phát hoặc gia tăng tình trạng bệnh ở dạ dày, thực quản của bạn. Ngoài ra, axit trong nước chanh cũng có thể ăn mòn men răng, kích thích nướu, khiến răng nướu của bạn yếu đi, răng xỉn màu hơn, dễ bị ê buốt.

Tóm lại, tác dụng của nước chanh với sức khỏe và vẻ đẹp của chị em phụ nữ là không thể phụ nhận, nhưng cần bổ sung một lượng hợp lý để mang lại hiệu quả tốt nhất. Hy vọng qua những thông tin được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các chị em sẽ tận dụng loại quả tuyệt vời này để chăm sóc sức khỏe thật tốt và làm đẹp thật hiệu quả nhé!