Từ nhỏ đã có bất thường ở vùng kín, đi vệ sinh “đái ngồi” như con gái, "ngã ngửa" khi biết nguyên nhân sau khi lấy vợ

Tin y tế 27/03/2023 10:30

Chàng trai 28 tuổi do thiếu hiểu biết và tâm lý ngại vì bệnh ở vùng kín nên không đi khám. Mãi đến khi lớn, lấy vợ và khó khăn trong chuyện sinh hoạt vợ chồng mới chịu đi khám vùng kín.

Theo thông tin từ báo Người lao động, bệnh nhân là bé N.T.D. (2 tuổi, ở Hà Nội) có cái tên rất hay từ nhỏ là một bé gái trắng trẻo, xinh xắn, phát triển thể chất bình thường như các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, càng lớn, bé càng thể hiện những điều bất thường về tâm lý, giới tính và nhất là vùng kín không giống hoàn toàn trẻ gái nên đã được gia đình đưa đến bệnh viện khám.

Qua thăm khám, phát hiện bệnh nhi bị lỗ tiểu lệch thấp thể tầng sinh môn bìu chẽ đôi khiến dương vật bị vùi giữa 2 bên bìu nên trông giống âm vật kèm theo hai tinh hoàn chưa xuống bìu nằm trong ống bẹn. Đây là lí do khiến ngay từ khi sinh ra, cháu đã bị nhầm lẫn giới tính.

Từ nhỏ đã có bất thường ở vùng kín, đi vệ sinh “đái ngồi” như con gái, 'ngã ngửa' khi biết nguyên nhân sau khi lấy vợ - Ảnh 1
Bệnh nhân là bé N.T.D. (2 tuổi, ở Hà Nội). Ảnh: Người lao động

Bệnh nhi được phẫu thuật hạ tinh hoàn 2 bên xuống bìu lúc 1 tuổi và phẫu thuật tạo hình niệu đạo đưa lỗ tiểu thấp từ vị trí tầng sinh môn lên đỉnh quy đầu khi cháu 22 tháng tuổi. Sau 10 ngày, bệnh nhi được rút ống thông tiểu và có thể đứng đái như các trẻ trai bình thường khác. Ngay sau đó, gia đình đã làm các thủ tục để đổi tên và giới tính trên giấy khai sinh cho con.

Trước đó, theo thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô, anh N.T.A (28 tuổi, ở Hà Giang, dân tộc Nùng), từ nhỏ đã có bất thường ở vùng kín, đi vệ sinh “đái ngồi” như con gái, song do thiếu hiểu biết và tâm lý ngại vì bệnh ở vùng kín nên không đi khám. Mãi đến khi lớn, lấy vợ và khó khăn trong chuyện sinh hoạt vợ chồng mới chịu đi khám vùng kín.

Sau đó bệnh nhân đã được bệnh viện phẫu thuật hạ tinh hoàn và sửa lỗ tiểu lệch thấp. Ca mổ diễn ra trong 4h, bác sĩ đã dựng dương vật và tạo niệu đạo 1 thì giúp người bệnh không phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, đoạn niệu đạo tạo hình dài 12cm từ tầng sinh môn lên tới đỉnh quy đầu. Sau 10 ngày phẫu thuật, anh T.A. có thể đi tiểu bình thường như những người đàn ông khác và sau đó có con bình thường.

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