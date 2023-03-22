Tổng cộng 20 HS bị bệnh với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, ói.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật Online, tối 22-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin TP vừa phát hiện chùm ca bệnh H1N1 tại một trường tiểu học ở quận 10 khiến 20 học sinh (HS) nghỉ ốm bất thường.

Cụ thể, ngày 16-3, tại trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận 10), hệ thống giám sát của trường học đã phát hiện HS nghỉ ốm tăng bất thường. Điều tra dịch tễ, tổ chức thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm cho thấy đây là chùm ca bệnh cúm A(H1N1).

Phát hiện chùm ca bệnh H1N1 tại một trường tiểu học ở quận 10. Ảnh PLO

Ngay sau khi nhận thông tin, cùng ngày, HCDC đã phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Trung tâm Y tế Quận 10 thực hiện điều tra dịch tễ, tổ chức thăm khám cho các trẻ.

Chùm ca bệnh tại trường ghi nhận trong 2 ngày (từ ngày 15 đến 16-3), có tổng cộng 20 HS bị bệnh với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, ói.

Tuổi trẻ Online đưa tin, qua thăm khám, các bác sĩ nhận định ban đầu nghi ngờ các trẻ mắc cúm và thực hiện lấy ngẫu nhiên 6 mẫu xét nghiệm cúm. Mẫu xét nghiệm được gửi về Viện Pasteur để phân lập.

Đến ngày 17-3, kết quả cho thấy 6/6 mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm A (H1N1). Tính từ ngày 17-3 đến nay, lớp học chưa ghi nhận thêm trường hợp mới có triệu chứng.

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