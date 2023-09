Nam bệnh nhân chỉ ăn nửa con so biển vào bữa tối, sau 4 tiếng thấy người có triệu chứng bất thường tê miệng, tê chân tay, đi lại khó khăn nên đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Con so biển. Ngộ độc khi ăn nửa con so biển