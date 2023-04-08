6 thời điểm vàng ngăn ngừa và điều trị rụng tóc dành cho chị em phụ nữ

Sức khỏe 08/04/2023 15:48

Nếu thời tiết khô hanh kéo dài, da đầu trở nên khô và nhạy cảm, các triệu chứng rụng tóc có thể trở nên nghiêm trọng do ảnh hưởng này. Khi tóc của bạn mỏng đi và bắt đầu rụng, nó sẽ trở thành một vấn đề đáng lo ngại.

Hãy cùng tham khảo '6 thời điểm vàng để ngăn ngừa và điều trị rụng tóc thành công' dưới đây do Hiệp hội bác sĩ da liễu Hàn Quốc (Chủ tịch Oh Chang-geun) công bố.

1. Gội đầu vào buổi tối thay vì buổi sáng

Thật tốt khi loại bỏ bụi và bã nhờn trên tóc suốt một ngày dài và đi ngủ trong trạng thái sạch sẽ.

2. Thời gian gội trong vòng 5 phút

Nếu bạn gội đầu quá lâu, các thành phần hóa học có thể gây kích ứng da đầu và khiến triệu chứng rụng tóc trở nên trầm trọng hơn. Thời gian gội đầu nên ít hơn 5 phút và các thành phần còn lại trên da đầu nên được gội sạch kỹ lưỡng.

6 thời điểm vàng ngăn ngừa và điều trị rụng tóc dành cho chị em phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Sau khi gội đầu, hãy sấy tóc ít nhất 5 phút bằng gió mát.

Tốt hơn hết là sử dụng gió lạnh thay vì gió nóng để làm khô tóc và giữ máy sấy tóc ở khoảng cách khoảng 30 cm so với da đầu.

4. Ngủ đủ trong hơn 7 giờ

Khi chức năng của dây thần kinh phó giao cảm bị suy giảm do thiếu ngủ, tóc không được cung cấp đủ dinh dưỡng.

5. Đi chẩn đoán nếu phía trước và đỉnh đầu của bạn bị thiếu tóc nhiều hơn phía sau đầu.

Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc, nhưng nếu tóc ở vùng trán hoặc vùng đỉnh đầu mỏng hơn phía sau đầu và rụng nhiều thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc đến việc điều trị y tế.

6. Điều trị liên tục trên 1 năm

Cần điều trị trong hơn một năm để thấy đầy đủ hiệu quả mọc tóc có thể nhìn thấy thông qua điều trị bằng thuốc.

6 thời điểm vàng ngăn ngừa và điều trị rụng tóc dành cho chị em phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia khuyên dùng những loại thực phẩm sau đây có thể ngăn ngừa rụng tóc.

1. Cá, trứng, đậu giàu đạm

Tóc được làm bằng protein. Để duy trì mái tóc khỏe mạnh, bạn cần ăn thực phẩm giàu protein.

2. Nho khô giàu sắt

Sắt tạo ra huyết sắc tố (Hemoglobin) mang oxy đi khắp cơ thể. Hemoglobin cải thiện lưu lượng máu đến da đầu và kích thích mọc tóc.

6 thời điểm vàng ngăn ngừa và điều trị rụng tóc dành cho chị em phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Giá đỗ và vỏ dưa chuột giàu silicon dioxide

silicon dioxide là một thành phần tốt nếu bạn muốn mọc tóc. Cơ thể con người cần silicon dioxide để giúp hấp thụ vitamin và khoáng chất.

4. Hải sản giàu kẽm

Kẽm ảnh hưởng đến quá trình sinh sản tế bào và sự phát triển của tóc để cân bằng nội tiết tố.

6 thời điểm vàng ngăn ngừa và điều trị rụng tóc dành cho chị em phụ nữ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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