Nghiên cứu mới: Tài xế lái xe sau khi ngủ ít hơn 5 tiếng có thể nguy hiểm như lái xe khi say rượu

Các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học hành vi Appleton tại Đại học Central Queensland ở Úc đã tổng hợp kết quả của 61 nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và kiểm tra thực địa xem cần ngủ bao nhiêu để lái xe an toàn và gần đây vừa công bố những kết quả này trên tạp chí quốc tế ‘Nature and Science of Sleep' (bản chất và khoa học của giấc ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, ngủ ít hơn 4-5 tiếng mỗi ngày sẽ tăng gần gấp đôi nguy cơ bị tai nạn xe hơi. Điều này tương đương với rủi ro xảy ra khi nồng độ cồn trong máu của người lái xe là 0,05%.