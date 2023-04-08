Nghiên cứu mới: Tài xế lái xe sau khi ngủ ít hơn 5 tiếng có thể nguy hiểm như lái xe khi say rượu

Sức khỏe 08/04/2023 11:34

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lái xe sau khi ngủ chưa đầy 5 tiếng có thể nguy hiểm như lái xe khi say rượu.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học hành vi Appleton tại Đại học Central Queensland ở Úc đã tổng hợp kết quả của 61 nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và kiểm tra thực địa xem cần ngủ bao nhiêu để lái xe an toàn và gần đây vừa công bố những kết quả này trên tạp chí quốc tế ‘Nature and Science of Sleep' (bản chất và khoa học của giấc ngủ.

Nghiên cứu mới: Tài xế lái xe sau khi ngủ ít hơn 5 tiếng có thể nguy hiểm như lái xe khi say rượu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, ngủ ít hơn 4-5 tiếng mỗi ngày sẽ tăng gần gấp đôi nguy cơ bị tai nạn xe hơi. Điều này tương đương với rủi ro xảy ra khi nồng độ cồn trong máu của người lái xe là 0,05%.

Đối với mỗi giờ ngủ bị mất vào đêm hôm trước, nguy cơ va chạm tăng lên đáng kể đối với người lái xe. Một số nghiên cứu đã phân tích rằng nguy cơ va chạm có thể cao hơn tới 15 lần nếu người lái xe ngủ 4 tiếng hoặc ít hơn vào đêm hôm trước.

Nghiên cứu mới: Tài xế lái xe sau khi ngủ ít hơn 5 tiếng có thể nguy hiểm như lái xe khi say rượu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những kết quả này cho thấy rằng có thể hợp lý để ngủ một giấc nhất định trước khi lái xe. Các nhà nghiên cứu cho biết sẽ tốt hơn nếu bạn không lái xe nếu ngủ ít hơn 5 tiếng trong 24 giờ qua.

Xem xét rằng có những trường hợp không thể ngủ nhiều như mong muốn vì nhiều lý do, chẳng hạn như chăm sóc con cái, làm việc theo ca và rối loạn giấc ngủ, các nhà nghiên cứu giải thích rằng các cá nhân rơi vào trường hợp như vậy cần nhờ đến sự hỗ trợ tư vấn sức khỏe.

Nghiên cứu mới: Tài xế lái xe sau khi ngủ ít hơn 5 tiếng có thể nguy hiểm như lái xe khi say rượu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi cầm lái đồng nghĩa với việc người lái xe không chỉ nắm giữ sinh mạng của chính mình mà còn cả tính mạng của người khác. Người lái xe cần chú trọng quan tâm đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất, luôn trong trạng thái tỉnh táo để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. 

Theo Kormedi

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