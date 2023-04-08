4 điều không nên làm để cuối tuần được ‘xả hơi’ và ‘sạc’ năng lượng cho cơ thể

Giới thiệu với bạn 'Những việc không nên làm vào cuối tuần', bài chia sẻ được đăng trên tờ Times of India, một tờ báo tiếng Anh ở Ấn Độ. Để có một ngày cuối tuần tốt hơn, chúng ta đừng làm những điều này.

Có quá nhiều người biết tầm quan trọng của việc 'thư giãn tốt' vào cuối tuần như thế nào, nhưng lại dành cuối tuần một cách cẩu thả mà không biết giá trị của nó. Chỉ cần một vài giờ được sử dụng hợp lý vào một ngày cuối tuần là có thể tiếp thêm năng lượng cho nhiều giờ trong tuần.

Vào cuối tuần, mọi người hay ăn trưa và ăn tối cùng gia đình và bạn bè sau một thời gian dài. Lúc này, bạn sẽ ăn nhiều hơn mức bạn ăn trong tuần. Đặc biệt, những bữa ăn này thường chứa nhiều đồ uống có cồn, thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ cũng như chứa nhiều calo. Một khi bạn uống rượu say và ăn quá nhiều, cơ thể bạn có xu hướng trở nên nặng nề hơn để tiêu hóa số lượng thức ăn nạp vào đó. Điều này sẽ trở thành một trong những nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi của ‘Hội chứng sợ thứ Hai’.

Nếu bạn đang ở trong tình huống mà bạn có khả năng ăn uống vô độ, không kiểm soát được bản thân thì hãy hạn chế lượng calo bằng cách chia sẻ những phần thức ăn nhỏ của bạn với những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

2.Đừng chỉ ngủ

Mệt mỏi vì công việc trong tuần hay tham dự đủ loại cuộc họp vào tối thứ Sáu thì việc thức dậy sớm vào sáng cuối tuần có thể là điều không hợp lý.

Các chuyên gia về giấc ngủ gọi hiện tượng này là ‘social jet lag’, ám chỉ tình trạng mệt mỏi do không ngủ đúng giờ bình thường vì lệch múi giờ bởi tác động xã hội.

Tuy nhiên, nếu bạn ngủ suốt cuối tuần để xoa dịu tình trạng lệch múi giờ xã hội này, thì đây là cách sai lầm để phục hồi cơ thể sau sự mệt mỏi. Các chuyên gia nói rằng ngủ nhiều một lượt vào cuối tuần có hại cho sức khỏe hơn là phục hồi sau khi mệt mỏi.

Bạn cần phải điều chỉnh tốt lịch trình của mình trong tuần. Sẽ rất tốt nếu bạn thiết lập chế độ giờ đi ngủ và giờ thức dậy đều đặn, kể cả vào cuối tuần, phạm vi cho phép chênh lệch thời gian ngủ cuối tuần nhiều hơn các ngày trong tuần là khoảng 1 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

3.Đừng làm quá nhiều việc nhà

Bạn rất dễ bỏ bê việc nhà trong tuần vì cuộc sống công việc. Tuy nhiên, việc cố gắng hoàn thành những công việc nhà quá hạn vào cuối tuần chỉ làm tăng thêm sự mệt mỏi cho ngày thứ Hai sắp tới. Điều này là do bạn không thể nghỉ ngơi thoải mái do hoạt động thể chất quá mức.

Tốt hơn hết là chỉ cần thỉnh thoảng làm việc nhà, dù chỉ là một thời gian ngắn trong tuần. Bạn cũng nên ấn định một ngày trong tuần để làm việc nhà của riêng mình, chẳng hạn như thứ Hai để dọn dẹp và thứ Tư để giặt giũ.

Ảnh minh họa: Internet

4.Đừng lúc nào cũng chỉ làm một việc lặp đi lặp lại

Bạn đã không đến một nơi tương tự và làm những việc tương tự vào mỗi cuối tuần? Cuối tuần chính là thời điểm vàng để tận dụng thời gian thư giãn và tái tạo năng lượng. Không có lý do gì để không tham gia các hoạt động thú vị mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây.

Bạn có thể nạp năng lượng cho mình bằng cách sẵn sàng thử thách những điều bạn chưa từng làm hoặc những nơi bạn chưa từng đặt chân đến. Thật tuyệt khi ra khỏi thị trấn, rời khỏi thành phố, đến một nơi mới hay đơn giản là đến một nhà hàng bạn chưa từng đến và thử một món ăn mới.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi