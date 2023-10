Ảnh minh họa: Internet

Nếu không được kiểm soát hoặc quản lý, huyết áp cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim bao gồm đau tim và đột quỵ. Hầu hết những người bị tăng huyết áp không có triệu chứng trừ khi huyết áp cao đến mức nguy hiểm.

Cholesterol cao

Cholesterol cao còn được gọi là kẻ giết người thầm lặng, bởi vì nó không gây ra bất kỳ triệu chứng nào ở bệnh nhân cho đến khi mức độ đạt đến mức cao nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Cholesterol cao xảy ra khi có sự tích tụ quá nhiều chất béo còn được gọi là cholesterol 'xấu' LDL trong máu. Nguyên nhân chủ yếu là do chất béo không lành mạnh, ăn thực phẩm chế biến sẵn, thói quen độc hại như uống rượu, hút thuốc và thiếu tập thể dục.

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là khi bệnh nhân có quá nhiều glucose hoặc đường huyết trong máu. Phòng khám Mayo Clinic giải thích rằng nó xảy ra khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin hoặc khi cơ thể không thể sử dụng hiệu quả insulin mà nó tạo ra.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường gây ra một căn bệnh đáng lo ngại, chủ yếu là vì nó là một căn bệnh thầm lặng không mấy khi biểu hiện triệu chứng. Nó được gọi là 'sát nhân sức khỏe' vì trong hầu hết các trường hợp, bệnh nhân không biết mình mắc bệnh và các triệu chứng chỉ xuất hiện khi bệnh đã đến giai đoạn nặng.

Bệnh ung thư

Ung thư là một tình trạng đe dọa tính mạng. Điều đáng lo ngại là hầu hết các bệnh ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư buồng trứng và ung thư phổi đều diễn biến thầm lặng.

Ung thư chỉ có thể được phát hiện hoặc xác nhận thông qua sàng lọc, đây là một công cụ quan trọng để ngăn ngừa ung thư và chẩn đoán sớm. Tùy thuộc vào vị trí của ung thư, các quy trình điều trị có thể bắt đầu theo chỉ định của bác sĩ và tình trạng của người bệnh.

Bệnh gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể có hai loại: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, còn được gọi là viêm gan nhiễm mỡ do rượu. NAFLD là một loại gan nhiễm mỡ không liên quan đến việc uống rượu, trong khi AFLD xảy ra do sử dụng nhiều rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh gan nhiễm mỡ tiến triển dần dần, đó là lý do tại sao nó không biểu hiện dưới dạng các triệu chứng. Nó là một nhân tố cực độc với sức khỏe mà thường mọi người không có triệu chứng hoặc nhầm lẫn các dấu hiệu với các bệnh lành tính khác.

Theo Times of India