Theo báo cáo, Ấn Độ là quốc gia thiếu ngủ thứ hai sau Nhật Bản. Các khuyến nghị về giấc ngủ ít nhất 7 tiếng dựa trên vai trò của nó đối với cơ thể chúng ta và cũng vì lý do đó, điều quan trọng là phải hiểu rằng vấn đề do thiếu ngủ gây ra không chỉ là 'mệt mỏi'.

Vấn đề lớn nhất là làm sao bạn biết mình thực sự bị thiếu ngủ?

Tiến sĩ Joy Desai, Bác sĩ thần kinh, Bệnh viện Jasrock và Trung tâm Nghiên cứu trả lời rằng: "Chu kỳ giấc ngủ của bạn được kết nối mật thiết với hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch giải phóng các cytokine trong khi ngủ rất quan trọng để chống lại nhiễm trùng. Các cytokine bảo vệ cơ thể và các kháng thể chống nhiễm trùng khác. Nôn mửa liên tục có thể là dấu hiệu của chứng thiếu ngủ cấp độ thấp, vì nó có thể không được sản xuất nếu bạn không ngủ đủ giấc. Đó có thể là dấu hiệu của việc thiếu ngủ.''

Tiến sĩ Joy giải thích : Thời lượng, tính liên tục và độ sâu của giấc ngủ là 3 yếu tố chính của giấc ngủ chất lượng tốt. Một số lý do phổ biến hơn dẫn đến tình trạng thiếu ngủ bao gồm thời gian xem màn hình điện thoại trước khi đi ngủ, chợp mắt mọi lúc, mọi nơi, không đảm bảo chu kỳ thức-ngủ.

Tiến sĩ YongChiat Wong, Nhà khoa học, Các vấn đề Y tế & Kỹ thuật, P&G Health – Châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ, Trung Đông và Châu Phi cho biết thêm: ''Từ việc bình thường hóa những giấc ngủ ngắn đến ngủ bù trong những ngày nghỉ, một số thói quen và lịch trình này có thể dẫn đến chu kỳ giấc ngủ kém và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn.Theo Khảo sát quốc gia về giấc ngủ của ZzzQuil Ấn Độ được thực hiện gần đây cho thấy, trong số những người thỉnh thoảng bị mất ngủ, gần 54% cho rằng thói quen sử dụng mạng xã hội và kỹ thuật số là lý do chính khiến cơ thể khó ngủ, do đó dẫn đến thói quen ngủ không ngon giấc.''

Trang The Great Indian Sleep Scorecard của Wakefit đã nêu bật những quan sát quan trọng về hành vi khi ngủ của người Ấn Độ, cho thấy 87% người Ấn Độ sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ như thế nào, do đó góp phần vào vấn đề khó ngủ của đất nước. Trang thông tin cũng tiết lộ thêm rằng 67% phụ nữ cảm thấy buồn ngủ trong giờ làm việc so với 56% nam giới. Số người cảm thấy buồn ngủ trong giờ làm việc đã tăng 21% so với năm ngoái.

Cách khắc phục để có giấc ngủ ngon

Tiến sĩ Jitendra Varshney, Giám đốc Sức khỏe, Six Senses Vana chia sẻ một số hướng dẫn để có giấc ngủ chất lượng.

1. Tìm lịch giờ ngủ và tuân theo

Đi ngủ theo giờ nhất quán, đặc biệt là khi thức dậy là một trong những cách tốt nhất để cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Với một thói quen đều đặn, bạn sẽ cảm thấy cần phải ngủ khi gần đến giờ đi ngủ và tránh được tình trạng khó đi vào giấc ngủ.

2. Tránh uống caffein trước 2 giờ chiều

Hãy cố gắng dừng tiêu thụ caffein trước 2 giờ chiều sẽ đảm bảo rằng caffein sẽ không cướp đi giấc ngủ cả về chất và lượng của bạn.

3. Ngừng uống rượu trong vòng ba giờ trước khi đi ngủ

Điều này đảm bảo rằng một hoặc hai ly rượu vang bạn thưởng thức vào bữa tối sẽ không khiến bạn rơi vào giai đoạn sâu của giấc ngủ phục hồi thể chất.

4. Tập thể dục hàng ngày, nhưng lưu ý không tập quá gần giờ đi ngủ

Đối với một số người, tập thể dục có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.

5. Phơi nắng 15 phút mỗi sáng, điều này giúp thiết lập lại đồng hồ sinh học và duy trì giấc ngủ ngon

Tiến sĩ Yiong ChiatWong cho biết thêm: “Ngoài những lời khuyên giúp bạn chìm vào giấc ngủ ở trên, việc sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ Melatonin không gây nghiện để bổ sung lượng melatonin cho cơ thể, có thể hỗ trợ bạn có một đêm ngon giấc bằng cách giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.”

Việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số vào ban đêm được biết là có thể ức chế Melatonin, chất quan trọng trong cơ thể để điều hòa giấc ngủ. Khoảng 80% melatonin được cơ thể chúng ta sản xuất và tiết ra vào ban đêm để giúp chúng ta đi vào giấc ngủ. Chỉ cần 2 giờ sử dụng thiết bị có thể làm giảm tới 40% quá trình sản xuất Melatonin, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn.

Hơn nữa, xông hơi với lá bạc hà cũng sẽ mở rộng đường thở, đặc biệt là trong trường hợp bạn gặp chứng ngưng thở khi ngủ và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Theo Times of India