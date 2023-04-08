Mất ngủ kéo dài: Căn bệnh nguy hiểm ăn mòn sức khỏe, không chữa sớm coi chừng sớm kiệt quệ

Sức khỏe 08/04/2023 07:34

Thiếu ngủ đang trở thành vấn nạ đáng được quan tâm trên nhiều quốc gia, ngày càng có nhiều người than phiền khó ngủ hoặc mệt mỏi dù đã cố gắng ngủ.

Theo báo cáo, Ấn Độ quốc gia thiếu ngủ thứ hai sau Nhật Bản. Các khuyến nghị về giấc ngủ ít nhất 7 tiếng dựa trên vai trò của đối với thể chúng ta cũng do đó, điều quan trọng phải hiểu rằng vấn đề do thiếu ngủ gây ra không chỉ 'mệt mỏi'.

Mất ngủ kéo dài: Căn bệnh nguy hiểm ăn mòn sức khỏe, không chữa sớm coi chừng sớm kiệt quệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến Harish Shetty, khoa tâm thần, Bác tâm thần LH Hiranandani Bệnh viện Mumbai cho biết: Giấc ngủ liên quan chặt chẽ đến hạnh phúc  hướng dẫn các quá trình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giữ gìn sức khỏe hoạt động hiệu quả suốt cả ngày.  nhiều do tại sao một giấc ngủ ngon lại quan trọng đến vậy.

Mệt mỏi, đau đầu tâm trạng thất thường đều liên quan mật thiết đến sức khỏe tinh thần. Khả năng học hỏi, trí nhớ sự cân bằng cảm xúc của chúng ta đều phụ thuộc vào một giấc ngủ ngon. Bộ não của chúng ta xử dữ liệu tạo ra những ức dài hạn trong khi chúng ta ngủ. Do đó, ngủ đủ giấc rất quan trọng để não hoạt động tối ưu.

Làm thế nào bạn biết rằng mình đang thiếu ngủ?

Vấn đề lớn nhất làm sao bạn biết mình thực sự bị thiếu ngủ?

Tiến Joy Desai, Bác thần kinh, Bệnh viện Jasrock Trung tâm Nghiên cứu trả lời rằng: "Chu kỳ giấc ngủ của bạn được kết nối mật thiết với hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch giải phóng các cytokine trong khi ngủ rất quan trọng để chống lại nhiễm trùng. Các cytokine bảo vệ cơ thể  các kháng thể chống nhiễm trùng khác. Nôn mửa liên tục thể dấu hiệu của chứng thiếu ngủ cấp độ thấp, thể không được sản xuất nếu bạn không ngủ đủ giấc. Đó thể dấu hiệu của việc thiếu ngủ.''

Mất ngủ kéo dài: Căn bệnh nguy hiểm ăn mòn sức khỏe, không chữa sớm coi chừng sớm kiệt quệ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiến sĩ Joy giải thích : Thời lượng, tính liên tục và độ sâu của giấc ngủ là 3 yếu tố chính của giấc ngủ chất lượng tốt. Một số lý do phổ biến hơn dẫn đến tình trạng thiếu ngủ bao gồm thời gian xem màn hình điện thoại trước khi đi ngủ, chợp mắt mọi lúc, mọi nơi, không đảm bảo chu kỳ thức-ngủ.

Tiến sĩ YongChiat Wong, Nhà khoa học, Các vấn đề Y tế & Kỹ thuật, P&G Health – Châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ, Trung Đông và Châu Phi cho biết thêm: ''Từ việc bình thường hóa những giấc ngủ ngắn đến ngủ bù trong những ngày nghỉ, một số thói quen và lịch trình này có thể dẫn đến chu kỳ giấc ngủ kém và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn.Theo Khảo sát quốc gia về giấc ngủ của ZzzQuil Ấn Độ được thực hiện gần đây cho thấy, trong số những người thỉnh thoảng bị mất ngủ, gần 54% cho rằng thói quen sử dụng mạng xã hội và kỹ thuật số là lý do chính khiến cơ thể khó ngủ, do đó dẫn đến thói quen ngủ không ngon giấc.''

Mất ngủ kéo dài: Căn bệnh nguy hiểm ăn mòn sức khỏe, không chữa sớm coi chừng sớm kiệt quệ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trang The Great Indian Sleep Scorecard của Wakefit đã nêu bật những quan sát quan trọng về hành vi khi ngủ của người Ấn Độ, cho thấy 87% người Ấn Độ sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ như thế nào, do đó góp phần vào vấn đề khó ngủ của đất nước. Trang thông tin cũng tiết lộ thêm rằng 67% phụ nữ cảm thấy buồn ngủ trong giờ làm việc so với 56% nam giới. Số người cảm thấy buồn ngủ trong giờ làm việc đã tăng 21% so với năm ngoái.

 

Cách khắc phục để có giấc ngủ ngon

Tiến sĩ Jitendra Varshney, Giám đốc Sức khỏe, Six Senses Vana chia sẻ một số hướng dẫn để có giấc ngủ chất lượng.

1. Tìm lịch giờ ngủ và tuân theo

Đi ngủ theo giờ nhất quán, đặc biệt là khi thức dậy là một trong những cách tốt nhất để cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Với một thói quen đều đặn, bạn sẽ cảm thấy cần phải ngủ khi gần đến giờ đi ngủ và tránh được tình trạng khó đi vào giấc ngủ.

2. Tránh uống caffein trước 2 giờ chiều

Hãy cố gắng dừng tiêu thụ caffein trước 2 giờ chiều sẽ đảm bảo rằng caffein sẽ không cướp đi giấc ngủ cả về chất và lượng của bạn.

3. Ngừng uống rượu trong vòng ba giờ trước khi đi ngủ

Điều này đảm bảo rằng một hoặc hai ly rượu vang bạn thưởng thức vào bữa tối sẽ không khiến bạn rơi vào giai đoạn sâu của giấc ngủ phục hồi thể chất.

4. Tập thể dục hàng ngày, nhưng lưu ý không tập quá gần giờ đi ngủ

Đối với một số người, tập thể dục có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.

5. Phơi nắng 15 phút mỗi sáng, điều này giúp thiết lập lại đồng hồ sinh học và duy trì giấc ngủ ngon

Tiến sĩ Yiong ChiatWong cho biết thêm: “Ngoài những lời khuyên giúp bạn chìm vào giấc ngủ ở trên, việc sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ Melatonin không gây nghiện để bổ sung lượng melatonin cho cơ thể, có thể hỗ trợ bạn có một đêm ngon giấc bằng cách giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.”

Mất ngủ kéo dài: Căn bệnh nguy hiểm ăn mòn sức khỏe, không chữa sớm coi chừng sớm kiệt quệ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số vào ban đêm được biết là có thể ức chế Melatonin, chất quan trọng trong cơ thể để điều hòa giấc ngủ. Khoảng 80% melatonin được cơ thể chúng ta sản xuất và tiết ra vào ban đêm để giúp chúng ta đi vào giấc ngủ. Chỉ cần 2 giờ sử dụng thiết bị có thể làm giảm tới 40% quá trình sản xuất Melatonin, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn.

Mất ngủ kéo dài: Căn bệnh nguy hiểm ăn mòn sức khỏe, không chữa sớm coi chừng sớm kiệt quệ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, xông hơi với lá bạc hà cũng sẽ mở rộng đường thở, đặc biệt là trong trường hợp bạn gặp chứng ngưng thở khi ngủ và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Theo Times of India

Eo thon dáng gọn không khó: 6 thay đổi nhỏ khiến mỡ bụng cũng phải 'tàng hình'

Eo thon dáng gọn không khó: 6 thay đổi nhỏ khiến mỡ bụng cũng phải 'tàng hình'

Nếu bạn muốn sở hữu vòng eo thon thả và vóc dáng mảnh mai, đừng quên áp dụng 6 mẹo nhỏ hàng ngày này để nhanh tạm biệt số ký dư thừa.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiếu ngủ kéo dài Cải thiện chứng mất ngủ bí quyết trị mất ngủ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm