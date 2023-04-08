Ngôn ngữ có thể thay đổi cấu trúc của bộ não con người

Sức khỏe 08/04/2023 16:18

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cấu trúc của não thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ nào được nói như tiếng mẹ đẻ.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Não bộ và Nhận thức Con người Max Planck ở Leipzig, Đức, cho biết trong một bài báo đăng trên tạp chí quốc tế 'Neurolmage (kỹ thuật cho một trong hai hình ảnh cấu trúc, chức năng hoặc dược của hệ thần kinh trực tiếp hoặc gián tiếp)' rằng đã chứng minh “ngôn ngữ được sử dụng làm thay đổi cấu trúc của não bộ”.

Ngôn ngữ có thể thay đổi cấu trúc của bộ não con người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã lựa chọn những người tham gia thí nghiệm nói tiếng Ả Rập và tiếng Đức như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Những người tham gia thí nghiệm tiếng Ả Rập là những người tị nạn mới đến Đức và chưa nói tiếng Đức, và những người nói tiếng Đức không biết tiếng Ả Rập. 

Cả hai nhóm đều là người bản ngữ nói tiếng Đức và tiếng Ả Rập. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng có sự khác biệt đáng kể giữa hai ngôn ngữ. Mặc dù tiếng Đức có cấu trúc ngữ pháp và cú pháp phức tạp hơn tiếng Ả Rập, ý nghĩa và cách phát âm của tiếng Ả Rập phụ thuộc vào ngữ cảnh. Ngoài ra, tiếng Đức được viết từ trái sang phải, nhưng tiếng Ả Rập thì ngược lại.

Ngôn ngữ có thể thay đổi cấu trúc của bộ não con người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã quan sát chất trắng của não bằng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) để kiểm tra sự khác biệt trong kết nối của các mạch ngôn ngữ trong não của người nói tiếng Đức và tiếng Ả Rập. Bởi vì ngôn ngữ chủ yếu được xử lý và tạo ra bởi các mạch ngôn ngữ kết nối với bán cầu não trái, những người tham gia trong cả hai thí nghiệm ngôn ngữ cho thấy khả năng kết nối trong các mạch ngôn ngữ ở bán cầu não trái tốt hơn so với bán cầu não phải. Tuy nhiên, những người nói tiếng Đức có khả năng kết nối bán cầu não trái mạnh hơn những người nói tiếng Ả Rập. Mặt khác, những người nói tiếng Ả Rập có mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa bán cầu não trái và phải.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích sự khác biệt trong kết nối giữa hai người sử dụng ngôn ngữ là do đặc điểm của ngôn ngữ. Vì tiếng Ả Rập có nguồn gốc phức tạp nên rất có thể mối liên hệ này đã được củng cố khi chức năng của bán cầu não phải thực hiện thêm công việc phân tích âm thanh và từ ngữ. Ngoài ra, do thứ tự viết từ phải sang trái, người ta cho rằng kết nối giữa bán cầu não trái và bán cầu não phải được tăng cường. 

Ngôn ngữ có thể thay đổi cấu trúc của bộ não con người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, tiếng Đức có trật tự từ phức tạp và linh hoạt nên mật độ kết nối ở bán cầu não trái dùng để phân tích trật tự từ tăng lên. Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Wander Ahn cho biết: "Nghiên cứu này cho thấy ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đối với mạng lưới ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của não bộ, đặc biệt là quá trình xử lý nhận thức. Kết quả của nghiên cứu này liên quan đến những thay đổi mắc phải trong cấu trúc não có thể giúp phát triển các chiến lược điều trị như điều trị phục hồi chức năng thần kinh”.

Theo Chosun Ilbo

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