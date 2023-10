Sự khác biệt giữa Web2 hiện hành và Web3 - web của kỷ nguyên mới

Nó được biết đến nhiều nhất với việc sử dụng trong các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, nơi nó được sử dụng để lưu trữ và chuyển tiền điện tử một cách an toàn và minh bạch.

Blockchain là một công nghệ kỹ thuật số phi tập trung được thiết kế để lưu trữ dữ liệu một cách an toàn, trong đó việc hack và phá hoại không dễ dàng như trên các phương tiện và biến thể hiện tại của Internet.

Các tính năng của Web3

Một trong những tính năng chính của Web3 là nó cung cấp cho người dùng sự kiểm soát cao hơn đối với dữ liệu và tài sản kỹ thuật số của họ. Thay vì phụ thuộc vào trung gian tập trung, nó cung cấp các tùy chọn và phương tiện để một cá nhân có nhiều quyền riêng tư hơn và quan trọng hơn là bảo mật nội dung và giao dịch.

Web3 cho phép các giao dịch và tương tác ngang hàng, nghĩa là người dùng kiểm soát dữ liệu của mình và có thể chọn người mà họ muốn chia sẻ với. Điều này cũng có nghĩa là Web3 an toàn hơnvì không có điểm lỗi nào để có thể bị hacker khai thác.

Web3 cho phép các giao dịch và tương tác ngang hàng. Ảnh: India Times

Một tính năng quan trọng khác của Web3 là khả năng tạo và sử dụng các ứng dụng phi tập trung (dApp) và hợp đồng thông minh. Các dApp này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như mạng xã hội, tài chính, trò chơi , v.v.

Tuy nhiên, có nhiều thách thức cần phải vượt qua trước khi Web3 có thể trở thành một công nghệ chủ đạo, chẳng hạn như khả năng mở rộng, khả năng tương tác và sự chấp nhận của người dùng.

Sự khác nhau giữa Web2 và Web3

Web2, còn được gọi là mạng lưới tập trung, là phiên bản hiện tại của Internet. Nó được đặc trưng bởi sự thống trị của các nền tảng trung tâm lớn như Google, Facebook và Amazon. Một số khác biệt chính giữa Web2 và Web3 bao gồm:

Tập trung hóa so với phi tập trung: Web2 được tập trung hóa, có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ trung tâm do các tập đoàn lớn sở hữu và kiểm soát. Ngược lại, Web3 được phân cấp, nghĩa là dữ liệu được lưu trữ trên một mạng lưới phi tập trung do chính người dùng sở hữu và kiểm soát.

Trung gian so với ngang hàng: Web2 chủ yếu dựa vào các trung gian như ngân hàng, các nền tảng truyền thông xã hội và thị trường trực tuyến để tạo điều kiện cho các giao dịch và tương tác. Web3 cho phép các giao dịch và tương tác ngang hàng, nghĩa là người dùng có thể giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần qua trung gian như ngân hàng chẳng hạn.

Có 3 điểm khác nhau cơ bản giữa Web2 và Web3 .Ảnh minh họa: Internet

Quyền sở hữu và kiểm soát dữ liệu: Trong Web2, các tập đoàn lớn như Facebook và Google có quyền kiểm soát đáng kể đối với dữ liệu người dùng và có thể khai thác nó theo cách mà người dùng có thể không cảm thấy thoải mái. Trong Web3, người dùng có thể chọn chia sẻ dữ liệu chỉ với những người mà họ tin tưởng.

Trong Web2, người dùng phải tin tưởng vào các trung gian để giữ cho dữ liệu và các giao dịch của họ được an toàn. Trong Web3, người dùng có thể tin tưởng vào chính mạng lưới để giữ an toàn dữ liệu và giao dịch của họ.

Thách thức của Web3

Khả năng mở rộng: Đây là một trong những thách thức lớn nhất. Cơ sở hạ tầng hiện tại của các mạng blockchain chỉ có thể xử lý một số lượng giao dịch hạn chế mỗi giây.

Sự chấp nhận của người dùng: Mặc dù công nghệ blockchain đã tồn tại hơn một thập kỷ, nhưng nó vẫn chưa được biết đến rộng rãi.

Tương tác: Web3 được xây dựng bởi nhiềc nhà phát triển và tổ chức, mỗi người có tầm nhìn riêng về cách triển khai công nghệ.

Độ phức tạp: Công nghệ yêu cầu một mức độ chuyên môn kỹ thuật nhất định để sử dụng và hiểu. Điều này có thể là một rào cản đối với việc áp dụng dành cho một số người dùng không thoải mái với công nghệ hoặc không có kiến thức kỹ thuật cần thiết.

Web3 đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng Web3

Tiền điện tử: Chúng được xây dựng trên công nghệ blockchain, là một thành phần chính của Web3. Những loại tiền tệ kỹ thuật số này cho phép các giao dịch phi tập trung và an toàn mà không cần qua trung gian.

Tài chính phi tập trung (DeFi): DeFi là một phong trào nhằm xây dựng một hệ thống tài chính mới trên nền tảng công nghệ blockchain. Các ứng dụng DeFi cho phép người dùng vay, cho vay và giao dịch các loại tiền điện tử mà không cần đến các trung gian tài chính truyền thống.

Lưu trữ phi tập trung: Web3 đang được sử dụng để tạo ra các mạng xã hội phi tập trung như Mastodon, được thiết kế để tập trung vào người dùng hơn. Web3 cũng được sử dụng để phát triển các hệ thống xác minh danh tính phi tập trung.