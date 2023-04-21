Thử thách tìm sói trong 5 giây: Nếu làm được bạn sẽ là người nằm trong số những người có IQ cao

Thế giới 21/04/2023 11:41

Nhìn thấy 4 con sói trong bức ảnh sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhưng nếu thành công bạn sẽ là người có IQ cao

Ảo ảnh quang học và thử thách IQ không chỉ là một cách tuyệt vời để kiểm tra bộ não mà nó còn làm tăng nhận thức thị giác của bạn. Đối với một số người, sự lựa chọn tốt nhất để giải tríảo ảnh quang học.

Trong thử thách IQ thú vị lần này, bạn sẽ phải tìm ra 4 con sói ẩn nập trong bức ảnh với thời gian 5 giây.

Thử thách tìm sói trong 5 giây: Nếu làm được bạn sẽ là người nằm trong số những người có IQ cao - Ảnh 1
Tìm 4 con sói trong bức tranh. Ảnh: India Times

Chúng tôi biết đây là một thử thách khó khăn đối với bạn. Chỉ có những người có kỹ năng quan sát đặc biệt mới phát hiện ra những con sói trong thời gian bị giới hạn.

Câu trả lời của bạn nằm ở hình ảnh dưới đây.

Thử thách tìm sói trong 5 giây: Nếu làm được bạn sẽ là người nằm trong số những người có IQ cao - Ảnh 2

Kết quả được tìm thấy. Ảnh: India Times

Thiếu tiền, cặp đôi bán video "người lớn" thu về 12 tỷ nhưng nhận lại là bản án 10 năm tù

Thiếu tiền, cặp đôi bán video "người lớn" thu về 12 tỷ nhưng nhận lại là bản án 10 năm tù

Hai người ở Trung Quốc lĩnh án 10 năm tù vì tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Xem thêm
Từ khóa:   ảo ảnh quang học hình ảnh con sói

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích