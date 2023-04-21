Cô cho biết cha đã cố gắng nói chuyện với mẹ cô trước khi ông qua đời vì bệnh ung thư tại một bệnh viện ở Thượng Hải. Không thể hiểu chồng, người vợ đã yêu cầu anh viết một ghi chú thay thế.

Hàng triệu người trên mạng đã rơi nước mắt sau khi con gái của người đàn ông đăng bức thư trên tài khoản mạng xã hội Xiaohongshu của cô vào ngày 4/4, nhờ mọi người giúp giải mã những lời cuối cùng mà cha cô viết cho gia đình.

Chỉ với dòng chữ viết nguệch ngoạc như lời tạm biệt cuối cùng, nỗi đau của người phụ nữ và mẹ cô càng tăng thêm bởi thực tế là họ không thể đọc được vì người đàn đã quá yếu để có thể viết đúng.

Cô con gái quá bận rộn với việc trả chi phí điều trị cho cha mình tại bệnh viện nên cô đã không ở bên cạnh khi ông qua đời.

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, một người tốt bụng trên Xiaohongshu đã đến giúp đỡ gia đình đang đau buồn bằng cách giải mã bức thư và nói với họ rằng dòng chữ nguệch ngoạc là chín ký tự Trung Quốc có nghĩa là: “Đừng buồn. Tôi muốn bạn trở nên mạnh mẽ”.

Hành động tử tế được gần 12.000 người thích, khiến hàng triệu người “rơi nước mắt”.

Cô con gái cho biết cô rất ngạc nhiên vì cha cô, một người đàn ông Trung Quốc truyền thống, luôn cứng đầu và ít nói, tin những lời nói tình cảm như thế là “sến”.

Cô con gái nói: “Nếu đây thực sự là những gì ông ấy nói, tôi không thể tưởng tượng được ông ấy đã cảm thấy bất lực và buồn bã như thế nào.

Gia đình được xoa dịu phần nào sau khi tìm ra ý nghĩa của những chữ viết mà người đàn ông đã ghi ra trước khi qua đời. Ảnh: Shutterstock

Hàng ngàn người đã gửi lời chia buồn dưới bài đăng của cô cùng với một số chia sẻ những kỷ niệm của họ về những người thân yêu đã mất.

“Đây là cử chỉ yêu thương cuối cùng của cha bạn”, một người nói.

“Nhờ người giải đố mà nút thắt trong lòng gia đình được tháo gỡ”, một người khác nói.

“Bất cứ ai giải mã được thông điệp của người cha có thể đã nghe nó trước đó hoặc muốn nói điều đó với người khác,” một người thứ ba nói, đề cập đến khó khăn trong việc tìm ra nét vẽ nguệch ngoạc.

Một người khác nhắn nhủ con gái đừng buồn dù không giải mã được tin nhắn: “Khi con nghĩ về bố, tin nhắn này có thể có ý nghĩa gì đó”.