Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã ra tay sát hại vợ sau khi tranh cãi chuyện quan hệ.
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Theo đó, Shankar Ram và vợ, Asha Bai (Ấn Độ), đều uống rượu vào tối ngày 17/4 và đi ngủ. Shankar sau đó yêu cầu vợ quan hệ với anh nhưng đã Asha từ chối. Hai người xảy ra tranh cãi vô cùng ngày càng gay gắt đến mức Asha đã nhảy xuống giếng tự sát. Nhưng chồng cô cũng nhảy xuống giếng để cứu vợ
Một lúc sau, anh đã cứu được Asha và đưa cô ra khỏi giếng. Sau khi Shankar cứu, giữa hai người lại xảy ra tranh cãi.
Trong cơn tức giận, anh đã tấn công vào vùng kín và ra tay sát hại vợ. Sau đó anh đã ngồi bên xác Asha suốt đêm.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc vào buổi sáng, cảnh sát đã tới hiện trường và bắt giữ Shankar để điều tra vụ việc.
Trước đó, vào đầu tháng này, cảnh sát Mumbai đã buộc tội một nhân viên cứu hộ, Mithu Singh với cáo buộc sát hại sinh viên y khoa, Swadichha Sane, tại khu vực Bandra.
Động cơ của vụ giết người được cho là do Sane từ chối quan hệ tình dục với Singh. Cảnh sát nói rằng một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa hai người dẫn đến Singh đẩy Sane hoặc tự cô ngã xuống hòn đá và tử vong.