Người đàn ông cứu vợ nhảy xuống giếng tự sát sau khi tranh cãi chuyện “ân ái” nhưng hành động sau đó mới thật sự “kinh hoàng”

Thế giới 20/04/2023 14:39

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã ra tay sát hại vợ sau khi tranh cãi chuyện quan hệ.

Theo đó, Shankar Ram và vợ, Asha Bai (Ấn Độ), đều uống rượu vào tối ngày 17/4 và đi ngủ. Shankar sau đó yêu cầu vợ quan hệ với anh nhưng đã Asha từ chối. Hai người xảy ra tranh cãi vô cùng ngày càng gay gắt đến mức Asha đã nhảy xuống giếng tự sát. Nhưng chồng cô cũng nhảy xuống giếng để cứu vợ

Một lúc sau, anh đã cứu được Asha và đưa cô ra khỏi giếng. Sau khi Shankar cứu, giữa hai người lại xảy ra tranh cãi.

Trong cơn tức giận, anh đã tấn công vào vùng kín và ra tay sát hại vợ. Sau đó anh đã ngồi bên xác Asha suốt đêm.

Người đàn ông cứu vợ nhảy xuống giếng tự sát sau khi tranh cãi chuyện “ân ái” nhưng hành động sau đó mới thật sự “kinh hoàng” - Ảnh 1
Người chồng đã bị bắt sau khi ra tay sát hại vợ. Ảnh: India Times

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc vào buổi sáng, cảnh sát đã tới hiện trường và bắt giữ Shankar để điều tra vụ việc.

Trước đó, vào đầu tháng này, cảnh sát Mumbai đã buộc tội một nhân viên cứu hộ, Mithu Singh với cáo buộc sát hại sinh viên y khoa, Swadichha Sane, tại khu vực Bandra.

Động cơ của vụ giết người được cho là do Sane từ chối quan hệ tình dục với Singh. Cảnh sát nói rằng một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa hai người dẫn đến Singh đẩy Sane hoặc tự cô ngã xuống hòn đá và tử vong.

Người vợ trăm tuổi hỏi câu siêu “lãng mạn” với chồng khiến cư dân mạng không kìm được nước mắt

Người vợ trăm tuổi hỏi câu siêu “lãng mạn” với chồng khiến cư dân mạng không kìm được nước mắt

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video cảnh hai vợ chồng già nói chuyện rất mùi mẫn và tình cảm khiến một số người xem cảm thấy rất "ghen tị".

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội tin đời sống tin thế giới

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 37 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích