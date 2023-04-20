Người vợ trăm tuổi hỏi câu siêu “lãng mạn” với chồng khiến cư dân mạng không kìm được nước mắt

Thế giới 20/04/2023 06:52

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video cảnh hai vợ chồng già nói chuyện rất mùi mẫn và tình cảm khiến một số người xem cảm thấy rất "ghen tị".

Đoạn video ghi lại tình yêu của một cặp vợ chồng già người Trung Quốc dành cho nhau đã thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Được quay bởi camera giám sát tại nhà, đoạn video cho thấy một người phụ nữ với mái tóc hoa râm nằm trên giường hỏi người chồng đang ngồi ở mép giường: “Anh có yêu em không? Tôi nghĩ rằng không ai trong gia đình này yêu thương tôi.”

Người vợ trăm tuổi hỏi câu siêu “lãng mạn” với chồng khiến cư dân mạng không kìm được nước mắt - Ảnh 1
Người vợ 100 tuổi muốn được chồng bày tỏ tình cảm. Ảnh: Douyin

Chồng 98 tuổi lập tức đáp trả vợ 100 tuổi: “Em nghĩ sao không ai yêu em? Bạn đã sai khi hỏi điều đó”.

Nhưng người vợ vẫn khăng khăng: “Anh có yêu em không?”, chồng cô đáp lại: “Nếu anh không yêu em, anh đã đuổi em ra khỏi nhà từ lâu rồi!”

Sau đó, người vợ nói: “Nếu bạn đuổi tôi ra ngoài, thì bạn sẽ độc thân!”

Dường như muốn kết thúc cuộc trao đổi, người chồng sau đó đưa cốc cho vợ và hỏi: “Em vẫn muốn uống nước chứ?”

Tuy nhiên, người vợ không có ý định dừng cuộc thảo luận: “Em không uống nước. Em giận đến mức không uống được nữa. Mối quan hệ của hai chúng ta chẳng có ý nghĩa gì”.

“Ý em là gì khi nói ‘có ý nghĩa’. Cả đời anh chưa mắng hay đánh em lần nào”, người chồng đáp trả và nói thêm: “Em còn nói thế nữa, anh đi đây”.

 “Anh không thể để em đi. Chúng tôi không thể rời xa nhau mãi được”, người vợ kết luận.

Người vợ trăm tuổi hỏi câu siêu “lãng mạn” với chồng khiến cư dân mạng không kìm được nước mắt - Ảnh 2
Cuộc nói chuyện tình cảm giữa cặp đôi đã thu hút được gần nửa triệu người xem. Ảnh: Getty

Đoạn video ban đầu được đăng tải bởi một tài khoản mạng xã hội có tên “100 tuổi – cuộc sống hàng ngày của ông bà” trên Douyin (TikTok), do một phụ nữ 30 tuổi sống ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc làm chủ.

Cô mô tả ông bà của mình đã “kết hôn được 80 năm”, ông của cô là một “người chồng hiền lành và kiên nhẫn” và bà của cô là “công chúa 100 tuổi đa cảm ”.

Vào tháng 4, tài khoản này đã đăng 5 video liên tiếp và tất cả đều được lan truyền rộng rãi.

Trong một cảnh, bà nằm trên giường, yêu cầu chồng kể cho bà nghe một câu chuyện.

Trong một cảnh khác, cặp đôi đang ngồi trên bàn ăn và người bà nói với chồng rằng bà không còn mẹ nữa và bà nhớ gia đình.

Video phổ biến nhất là cảnh người bà hỏi chồng có yêu mình không đã nhận được hơn 380.000 lượt thích và hơn 70.000 bình luận trên Douyin.

Trên Weibo, một trang mạng xã hội khác, video đã được hơn một triệu người xem.

Một người xem trên mạng cho biết: “Cụ bà tình cảm như một cô bé đang yêu vậy”.

Một người khác nói: “Cuộc trò chuyện giữa hai cụ già này khiến tôi bật khóc”.

Tuần trước, một cặp vợ chồng già hôn nhau dưới gốc cây ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng gây chú ý trên mạng sau khi họ bị người qua đường quay được và bên dưới một số người nói rằng: “Tôi ghen tị với tình yêu như vậy”.

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