Trong video, người phụ nữ ướt sũng từ đầu đến chân trong khi các du khách nam đứng xung quanh bắn cô bằng súng nước và cổ vũ trước khi một người đàn ông xé áo mưa của cô.

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng này tại Lễ hội té nước, một sự kiện truyền thống được tổ chức bởi những người dân tộc Thái ở Châu tự trị Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trang tin cqcb.com đưa tin.

“Nhiều người vây lấy tôi, nước tạt vào mặt đau lắm. Thậm chí có người còn xé quần áo của tôi. Tôi đã rất tức giận và cảm thấy như mình sắp gục ngã,” cô nói.

Người phụ nữ họ Huang cho biết cô mặc áo mưa đến lễ hội khi đã đến kỳ kinh nguyệt và muốn tránh bị ướt.

Nhiều người đàn ông xung quanh đang bắn nước lên cơ thể một cô gái. Ảnh: Douyin

Đoạn video được quay bởi bạn trai của cô và người này nói rằng anh ta đang ở rất xa trong cuộc tấn công và không thể đến chỗ bạn mình để can thiệp.

“Những người đàn ông này bao vây bạn tôi. Một số người đàn ông đã sử dụng súng nước để phun nước vào vùng kín của cô ấy và làm cô ấy cảm thấy tồi tệ”, người bạn trai chia sẻ.

Lễ hội này tương tự như Lễ hội Songkran của Thái Lan, mọi người sử dụng các thùng chứa để té nước vào nhau để bày tỏ thiện chí và lời chúc. Nó được người Đài tổ chức vào giữa tháng 4 để chào đón năm mới theo lịch của họ.

Một chủ cửa hàng địa phương cho biết cư dân thường tạt nước vào những người trẻ tuổi và sẽ cố gắng tránh tạt nước vào người già và trẻ em, đồng thời đổ lỗi cho khách du lịch về vụ tấn công vào người phụ nữ này.

“Chúng tôi chỉ phun nước nhẹ nhàng để tạo điềm lành. Chúng tôi không sử dụng quá nhiều nước. Các du khách đến từ ngoài vùng của chúng tôi mới là người gây ra những hành động quá đà đó”, chủ cửa hàng nói.

Châu tự trị Tây Song Bản Nạp là một điểm đến phổ biến cho khách du lịch trong nước, được thu hút bởi phong cảnh nhiệt đới và văn hóa dân tộc Thái. Theo chính quyền địa phương, kể từ tháng 3 năm nay, hơn 100.000 du khách đã đến khu vực này mỗi ngày.

Lễ hội té nước được tổ chức vào giữa tháng 4 hàng năm. Ảnh: Getty

Chính quyền địa phương đã nhiều lần kêu gọi người dân cư xử “văn minh” để chấm dứt hành vi quấy rối phụ nữ dưới chiêu bài tổ chức Lễ hội Té nước.

Những vụ việc phụ nữ bị quấy rối tình dục trong lễ hội té nước thường xuyên lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc trong những tuần gần đây.

“Đoạn video này khiến tôi không nói nên lời. Những người xem đó không có lương tâm à?” một người dùng nói.

Nhiều người cho rằng sự kiện thường niên này đã biến thành “Lễ hội bạo lực”.

Một người khác cho biết: “Thật kinh hoàng khi một nhóm đàn ông bắt nạt một phụ nữ. Người đàn ông xé áo mưa của cô ấy là một tên biến thái. Cảnh sát nên bắt giữ anh ta”.