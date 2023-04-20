Thấy vợ 33 tuổi mà chưa chịu sinh con, người chồng đưa ra “tối hậu thư” buộc phải có trong 2 năm khiến cộng động mạng tranh luận gay gắt

Star Video đưa tin rằng chồng cô bị cáo buộc đe dọa sẽ ly hôn nếu không mang thai khi Xiaomi 35 tuổi.

Người phụ nữ đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được truyền thông địa phương đặt biệt danh là Xiaomei, đã tìm kiếm lời khuyên trên mạng sau khi từ chối yêu cầu có con của chồng.

“Chỉ vì tôi không muốn có con, anh ấy sẽ ly dị tôi,” Xiaomei nói với Star Video.

Theo Xiaomei, cặp đôi đã kết hôn hạnh phúc được 2 năm. Cô cho biết cô bị sốc khi chồng đưa ra “tối hậu thư” về việc có con.

Cô cho biết chồng cô đã đặt ra thời hạn 2 năm vì cho rằng sinh con sau 35 tuổi sẽ gây hại cho sức khỏe của cô.

Xiaomei cho biết cô cảm thấy việc có con sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của hai vợ chồng.

“Em bé hoặc ly hôn. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ ly hôn nếu tôi không muốn sinh con”, cô nói.

Cô cũng từng không muốn có con sau khi chứng kiến ​​người bạn thân nhất của mình bị xuất huyết trong khi sinh con và bị gia đình nhà chồng phớt lờ.

Cô cho biết thêm, mẹ ruột và mẹ chồng cũng gây áp lực buộc cô phải có con.

Mặc dù phản đối việc có con, Xiaomei cho biết áp lực đã đè nặng lên cô, khiến cô phải tìm kiếm lời khuyên trên mạng.

Xiaomei cho biết việc chứng kiến bạn thân sinh con đã khiến cô bị ám ảnh. Ảnh: Shutterstock

Sau khi bài viết được đăng lên, cư dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến.

Một người khẳng định: “Không có con là sai. Bạn có thể cảm thấy tiếc nuối khi về già. Có con sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn”.

Một người khác bình luận: “Sống mà không có con cũng chẳng sao. Mỗi người đều có lựa chọn lối sống của riêng mình.”

Những câu chuyện về phụ nữ bị ép sinh con ở Trung Quốc thường gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.

Năm 2021, một cậu bé ở miền đông Trung Quốc thúc giục mẹ sinh thêm đứa con thứ hai, khiến nhiều người trên mạng xã hội ngạc nhiên.

Cùng năm đó, một phụ nữ ở miền bắc Trung Quốc bị mẹ ép lập kế hoạch sinh con thứ hai ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng cũng đã được lan truyền rộng rãi trên mạng.