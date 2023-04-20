Sử dụng ChatGPT tư vấn pháp lý có đáng tin cậy không?

Tuy nhiên, nó không chỉ là một công cụ dành cho những người viết quảng cáo mà còn có thể được sử dụng để tiết kiệm thời gian quý giá. Ít nhất là một luật sư trên Twitter nghĩ như vậy.

ChatGPT đã trở thành một “chén thánh” cho những người mới bắt đầu tò mò về AI kể từ khi ra mắt vào năm ngoái.

Người dùng Twitter Eric Pacifici, đồng sáng lập của SBM Law Group, đã lên Twitter và chia sẻ kinh nghiệm của mình khi sử dụng ChatGPT tại nơi làm việc. Ông viết, “Tôi là một luật sư . Tôi sử dụng ChatGPT hàng ngày. Tôi muốn tạo ra một chút sự đột phá trong ngành nghề của mình”.

Luật sư đã giải thích trên đó rằng cách mà mọi người có thể tiết kiệm tiền cho các khoản phí pháp lý bằng cách sử dụng ChatGPT.

Trên Twitter, ông giới thiệu loạt bài mới của mình: “Phần tiếp theo là PHẦN MỘT của loạt bài mà tôi gọi là: Những điều mà ChatGPT có thể làm ngay bây giờ mà bạn không cần phải trả tiền cho luật sư nữa!”

Đối với bài học đầu tiên, luật sư đã chọn chủ đề “Nghiên cứu và phân tích các tranh chấp kinh doanh pháp lý đơn giản”. Để giải thích phương pháp của mình, luật sư Eric đưa ra một kịch bản để giải thích rõ hơn về trường hợp của ông.

Ông viết: “Bạn sở hữu một nhà kho tại Broomfield, Colorado. Một trong những khách hàng của bạn đã chậm trễ trong việc thanh toán tiền thuê và nợ 750 đô la. Bạn muốn giữ lại và bán tài sản của họ để thu hồi tiền thuê. Họ đã gửi một lá thư đòi hỏi và muốn lấy lại đồ của mình. Bây giờ làm sao?”

Luật sư khuyên rằng nên kiểm tra lại thông tin sau khi sử dụng ChatGPT. Ảnh minh họa: Internet

Luật sư lưu ý rằng theo truyền thống, chủ nhà kho sẽ gọi tư vấn pháp lý hoặc tìm kiếm trên mạng để tìm câu trả lời và hy vọng Google đúng. Tuy nhiên, với ChatGPT, câu chuyện hoàn toàn thay đổi.

Eric giải thích cách ChatGPT chỉ hoạt động nếu các lời dẫn đưa vào nó là chính xác, “Một lời dẫn tốt bao gồm: 1. Vấn đề - xác định rõ ràng, 2. Sự kiện - cung cấp các thông tin liên quan, 3. Luật - nêu rõ phạm vi, 4. Mục tiêu - điều bạn đang cố gắng đạt được”.

Luật sư tiếp tục giới thiệu cách mà mọi người có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa lời dẫn. Anh cũng khuyên mọi người nên cẩn trọng: “Bạn luôn nên kiểm tra lại thông tin mà bạn nhận được từ ChatGPT hoặc bất kỳ nguồn thông tin nào khác”.

Sau một buổi học kỹ lưỡng với chatbot, sẽ rất hữu ích nếu sử dụng nó để tạo bất kỳ thông báo bằng văn bản nào được yêu cầu vào cuối bài học.

Mặc dù luật sư quảng cáo ChatGPT như một cố vấn pháp lý nhưng anh cũng thừa nhận: “Phân tích của ChatGPT ở đây còn rất nhiều thiếu sót và thiếu thông tin về yêu cầu pháp lý kỹ thuật, nhưng nó chắc chắn có vẻ đủ cho những trường hợp sử dụng đơn giản với số tiền thấp như thế này”.