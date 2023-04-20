Thử thách tìm thằn lằn trong bức ảnh: Nếu làm được trong 6 giây bạn sẽ có đôi mắt của đại bàng

Những ảo ảnh luôn hấp dẫn con người, thách thức khả năng nhận thức thị giác và thúc đẩy não bộ làm việc chăm chỉ hơn để hiểu được những gì họ nhìn thấy.

Bạn cảm thấy mệt mỏi gần đây sao? Những hoạt động hàng ngày của bạn, chẳng hạn như lướt mạng, có thể chẳng phải là điều có thể giúp bạn hồi phục tình trạng này. Để điều trị tình trạng buồn chán trong mùa hè dài, một câu đố đơn giản cũng có thể là đủ để kích thích hoạt động của não bộ của bạn.

Thử thách hấp dẫn này đã khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người, khi họ cố gắng chứng tỏ khả năng nhìn tinh mắt của mình. Nhưng thực sự ảo ảnh quang học là gì và chúng hoạt động như thế nào? Hãy khám phá sâu hơn vào thế giới nhận thức thị giác và khám phá bí mật đằng sau hiện tượng thú vị này.

Một ảo ảnh quang học mới nhất đã lan truyền trên internet, tuyên bố rằng nếu bạn có đôi mắt của một con đại bàng, bạn có thể nhìn thấy một con thằn lằn ẩn trong hình ảnh.

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh hoặc mẫu vật làm mê hoặc não bộ của chúng ta để nhận thức điều gì đó không thực sự tồn tại, hoặc nhận thức điều gì đó khác với thực tế. Những ảo ảnh này hoạt động bằng cách lợi dụng cách não bộ của chúng ta xử lý thông tin thị giác.

Não bộ của chúng ta dựa vào các lối tắt và giả định để nhanh chóng hiểu được thế giới xung quanh chúng ta và ảo ảnh quang học lợi dụng các lối tắt này để tạo ra ấn tượng sai về thực tế.

Những ảo ảnh phức tạp này có thể được tìm thấy trong một loạt các hình dạng, từ hình học đơn giản đến hình ảnh và hoạt ảnh phức tạp. Chúng không chỉ hấp dẫn khi nhìn mà còn cung cấp những hiểu biết có giá trị về hoạt động của bộ não và những hạn chế trong nhận thức thị giác của chúng ta.

Bạn sẵn sàng thử thách sức mạnh trí não của mình chưa? Ảo ảnh quang học này đưa ra một nhiệm vụ đơn giản đến với người xem, tìm thấy con thằn lằn trong hình ảnh. Quy tắc duy nhất của trò chơi là phát hiện con bò sát trong vòng 6 giây kể từ khi bắt đầu tìm kiếm.

Nếu bạn là người không thể tìm thấy con thằn lằn trong thời hạn đã cho hoặc ngay cả sau khi dành một thời gian khá lâu để nhìn chăm chú vào hình ảnh, thì đừng lo lắng. Bạn không phải là người đầu tiên và rất có thể bạn sẽ không phải là người cuối cùng. Nhiều người đã thất bại trong việc tìm thấy con thằn lằn trong ảo ảnh quang học này.

Câu trả lời của bạn nắm ở hình ảnh dưới đây.