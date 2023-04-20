Năm 16 tuổi mẹ mất - cha bỏ đi, chàng trai trở thành triệu phú sau 20 năm nhờ một câu nói

Thế giới 20/04/2023 18:20

Một triệu phú đã chia sẻ câu chuyện thành công của mình lên mạng xã hội sau khi đi lên từ hai bàn tay trắng.

Cuộc đời có thể có những bước ngoặt kỳ diệu. Một doanh nhân đã chia sẻ câu chuyện thành công của mình và chứng minh rằng những trở ngại của cuộc sống không phải là điểm dừng đối với tất cả mọi người.

Perry Srey, một chủ doanh nghiệp với một tập đoàn giá trị lên đến chín con số, gần đây đã chia sẻ khả năng kinh doanh của mình trên Twitter và kể lại câu chuyện từ nghèo đến giàu trong quá trình đó.

Gia đình của Srey đã trốn thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia để đến Mỹ tìm cuộc sống mới.

Trong khi Srey không phải đối mặt với những khó khăn của thời kỳ đó một cách trực tiếp, nhưng tác động của nó vẫn còn đọng lại trong gia đình.

Năm 16 tuổi mẹ mất - cha bỏ đi, chàng trai trở thành triệu phú sau 20 năm nhờ một câu nói - Ảnh 1
Gia đình Srey thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ. Ảnh: Twitter

Sau đó, ở tuổi 16, Srey đã mất mẹ nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho những khó khăn vì thời điểm này cha cũng đã bỏ rơi và để anh tự lo một mình.

20 năm sau khi mất cả hai cha mẹ, Srey không chỉ là một người cha mà còn là chủ sở hữu của một tập đoàn trị giá 100 triệu đô la.

Sau nhiều năm cố gắng, Srey hiện đang chia sẻ những bài học kinh doanh với mọi người trên Twitter. Bài học đầu tiên trong chuỗi của anh là phải sống sót qua mọi thử thách của cuộc đời.

Anh nói: “Như Winston Churchill đã nói, ‘Nếu bạn đang trải qua địa ngục, hãy tiếp tục đi’. Tôi đau đớn sau những gì đã xảy ra. Tôi cố gắng học hết trung học nhưng dành hầu hết thời gian rảnh của mình để uống rượu và kiếm tiền”.

Vào thời điểm đó, Srey đang làm việc trong lĩnh vực tiếp thị qua điện thoại và kiếm được 8 đô la mỗi giờ.

Đó là một số tiền khá tốt cho một người 16 tuổi, nhưng cũng khiến cho anh có thể đi chơi và ít đi học hơn. Tuy nhiên, anh đã tốt nghiệp bằng một cách nào đó mà không cần đến lớp và học được một vài bài học quý giá về sự sống sót.

Thông qua việc học ở trường, anh nhận ra một trong những điểm mạnh của mình là các mối quan hệ. Anh giỏi trong việc kết nối với mọi người.

Trong trường học, anh đã thiết lập mối quan hệ tốt với “giáo viên điểm danh”. Anh cho biết kỹ năng của mình đã được phát triển tốt hơn khi đi học đại học.

Năm 16 tuổi mẹ mất - cha bỏ đi, chàng trai trở thành triệu phú sau 20 năm nhờ một câu nói - Ảnh 2
Anh chia sẻ bí quyết để làm giàu. Ảnh: Twitter

Srey viết: “Tôi đã đi ăn tối với các đối tác từ các công ty lớn như PricewaterhouseCoopers và nhiều giám đốc điều hành cấp cao khác”.

Bí quyết của anh để có mối quan hệ thành công là gì? Srey không bao giờ xây dựng những mối quan hệ này với mục đích ích kỷ. “Niềm tin cơ bản của tôi là nếu bạn đối xử tốt với người khác, họ sẽ quan tâm đến bạn”, doanh nhân này nói.

Bài học thứ ba trong danh sách của Srey là “mục đích”. Đối với Sray, mong muốn thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố của mình là đỗ đại học đã cho anh sức mạnh và tính kỷ luật vững vàng.

Anh lưu ý rằng: “Kỷ luật là kết quả tự nhiên của mục đích”. Tiếp theo, anh tìm cho mình một người hướng dẫn xứng đáng.

Mặc dù anh học được tất cả mọi thứ có thể từ người hướng dẫn của mình, nhưng Srey vẫn muốn trở thành chủ doanh nghiệp của riêng mình.

Vì vậy, Srey bắt đầu kinh doanh riêng của mình. Bài học cuối cùng trong danh sách của anh là sự xuất sắc.

Srey thành lập doanh nghiệp xây dựng của riêng mình mà không có nhiều kiến ​​thức về lĩnh vực này nhưng sớm sau khi bắt đầu, anh đã kiếm được 30.000 đô la (hơn 704 tỷ) mỗi tháng.

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