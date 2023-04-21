Thiếu tiền, cặp đôi bán video "người lớn" thu về 12 tỷ nhưng nhận lại là bản án 10 năm tù

Thế giới 21/04/2023 10:39

Hai người ở Trung Quốc lĩnh án 10 năm tù vì tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Cặp đôi trẻ người Trung Quốc tự sản xuất và bán video người lớn, thu hút khoảng 380 thành viên. Họ đã tạo ra tổng cộng 1838 bức ảnh, 505 tệp video người lớn, thu về lợi nhuận hơn 3,65 triệu nhân dân tệ tương đương hơn 12 tỷ.

Theo thông tin từ The Paper, người quay video Li đã gặp Yu, một sinh viên nam cùng tuổi, ngay sau khi nhập học đại học, cả hai đã nhanh chóng có tình cảm với nhau.

Sau khi yêu nhau, cả hai đã thuê một căn nhà ngoài khuôn viên trường và sống như những cặp đôi đang yêu nhau khác. Nhưng chi phí sinh hoạt eo hẹp không còn đáp ứng đủ chi tiêu hàng ngày của cả hai nên Yu bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền nhanh chóng.

Thỉnh thoảng, Yu thấy ai đó đăng một số ảnh người lớn và quảng cáo trên Weibo. Sau khi hỏi thăm, anh biết được rằng “quay video và chụp ảnh” có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Yu nghĩ đến việc thảo luận với bạn gái của mình để quay một số video và hình ảnh người lớn để thu hút người mua và kiếm tiền cho chi phí hàng ngày của họ.

Thiếu tiền, cặp đôi bán video 'người lớn' thu về 12 tỷ nhưng nhận lại là bản án 10 năm tù - Ảnh 1
Cả hai xin nghỉ việc sau khi làm việc chưa đầy một năm để dành toàn thời gian cho việc quay phim và bán video người lớn tại nhà để kiếm lời. Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu, cặp đôi trẻ đã đăng và quảng cáo “video tự làm” trên các nền tảng xã hội có liên quan.

So với những học sinh khác vẫn phải xin tiền cha mẹ trong giai đoạn này, hai người dường như đã trở nên “tự lập” và có một chút tài sản trong nhà.

Sau khi tốt nghiệp, mặc dù cả hai đều có việc làm nhưng tốc độ kiếm tiền từ thực tập và quay “video người lớn” quá chậm nên họ không hài lòng với số tiền ít ỏi mà họ đã kiếm được.

Vì thế cả hai xin nghỉ việc sau khi làm việc chưa đầy một năm để dành toàn thời gian cho quay phim và bán video người lớn tại nhà để kiếm lời.

Vào tháng 7 năm 2022, sau khi nhận được đơn tố cáo liên quan đến nội dung khiêu dâm do một cư dân họ Zhou trình báo, cảnh sát địa phương đã bắt giữ hai người.

Hiện tại, Yu và Li đã bị tòa án nhân dân kết án 10 năm tù vì tội phát tán hình ảnh và video người lớn để kiếm lời. Đồng thời bị phạt lần lượt là 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng) và 500.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng).

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