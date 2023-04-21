7 lợi ích tuyệt vời của việc hôn nhau thường xuyên bạn còn chờ gì nữa

Sức khỏe 21/04/2023 16:06

Hôn là một hình thức của giao tiếp tình cảm và thể hiện sự quan tâm, tình yêu giữa hai người khiến đối phương hạnh phúc.

Hôn là một cách để tạo ra một kết nối tình cảm giữa hai người. Nó có thể thể hiện sự quan tâm, yêu thương và sự kết nối giữa hai người. Hơn nữa, hôn còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau và cải thiện tâm trạng.

Cụ thể có 7 lý do dưới đây khuyên bạn nên hôn thường xuyên.

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Ảnh minh họa: Internet

 Tăng cường hormone hạnh phúc

Hôn khiến não của bạn giải phóng một loại hỗn hợp hóa chất khiến bạn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cảm giác như các trung tâm khoái cảm trong não của bạn được kích hoạt.

Giúp con người tự tin

Hôn có tác động hữu hình đến lòng tự trọng của bạn. Nó làm giảm mức cortisol (hay được gọi là “hormone căng thẳng”), từ đó làm tăng khả năng cải thiện cảm giác về giá trị bản thân của bạn.

Giảm căng thẳng

Nói về cortisol, việc tăng nồng độ cortisol cũng dẫn đến những tình huống căng thẳng. Vì thế việc hôn nhau cùng với các hình thức giao tiếp khác như ôm trực tiếp cũng liên quan đến việc làm giảm hormone căng thẳng cortisol trong suốt cả ngày.

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Giúp răng sạch sẽ

Những nụ cười làm tăng tiết nước bọt giúp răng của bạn tự làm sạch vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, đây chỉ là trong trường hợp hai bạn khá vệ sinh.

Chống lão hóa

Đây là một lý do khác để hôn càng nhiều càng tốt. Sự tăng lưu lượng máu đến khuôn mặt có đóng góp lớn đến việc chống lão hóa. Không chỉ vậy, nó còn kích thích sản xuất collagen và elastin - những chất tạo nên làn da đẹp của bạn. Hôn nhiều hơn và bạn sẽ không bao giờ cần phải phẫu thuật làm căng da.

7 lợi ích tuyệt vời của việc hôn nhau thường xuyên bạn còn chờ gì nữa - Ảnh 3

Giảm đau đầu

Việc mở rộng các mạch máu và hạ huyết áp giúp bạn giảm đau đầu. Hôn cũng giúp bạn ngăn ngừa đau đầu bằng cách giảm căng thẳng được coi là tác nhân gây đau đầu chính.

Tìm bạn đời

Hôn chẳng khác gì một công cụ đánh giá bạn đời. Khi bạn hôn ai đó, bạn có thể nhìn thấy họ, cảm nhận họ và nghe thấy họ. Khi đó không chỉ là hôn mà còn là lời quảng cáo sâu sắc về bạn là ai, bạn muốn gì và bạn có thể cho đi những gì. Do đó, nụ hôn đầu tiên đó luôn là một đề xuất quyết định.

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