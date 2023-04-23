Chuyên gia cho rằng việc ăn đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng giấc ngủ của bạn mỗi ngày

Huang Xuan, bác sĩ khoa lồng ngực và chăm sóc đặc biệt tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết ăn lúc nửa đêm là thói quen của nhiều người, nhưng nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy ăn đêm có thể liên quan đến các vấn đề về giấc ngủ như ác mộng.

Ăn đêm, dạ dày cần tiêu hóa thức ăn khiến cơ thể luôn trong tình trạng tỉnh táo, không được nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Thực phẩm từ sữa có khả năng cao nhất làm bạn gặp ác mộng. Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2015 tiến hành trên 26 người trưởng thành khỏe mạnh, trong đó 14 người ăn vặt và 12 người còn lại thì không. Kết quả cho thấy người ăn đêm dễ có ác mộng hơn so với những người không ăn.

Bác sĩ Huang Xuan cho biết, việc có ác mộng do ăn đêm là một loại “giấc mơ phụ thuộc vào thức ăn”, tỷ lệ xảy ra ở người bình thường là 17,8%.

Thực phẩm liên quan nhiều nhất đến “giấc mơ phụ thuộc vào thực phẩm” là các sản phẩm từ sữa. Theo lời của những người có “giấc mơ phụ thuộc vào thức ăn”, ác mộng xảy ra thường xuyên hơn, có tính chất đáng lo ngại hơn và chất lượng giấc ngủ cũng kém hơn sau khi ăn vào ban đêm thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu nhỏ khác cho thấy chế độ ăn nhiều chất béo làm tăng khả năng gặp ác mộng.

Ông Huang Xuan cũng cho biết, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn vặt lúc nửa đêm có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm và lo lắng, vì vậy mọi người nên cố gắng ăn đêm càng ít càng tốt, đặc biệt là thực phẩm giàu chất béo, đồng thời duy trì thời gian ngủ và thói quen ngủ đều đặn để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

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