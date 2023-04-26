Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người bà đã tặng cho cháu gái của mình một bông hoa hồng đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội Trung Quốc

Trong video, một bà lão tốt bụng nhặt một bông hoa màu hồng và đưa lên trước máy quay với nội dung: “Gần đây tâm trạng của tôi không tốt và không thể ra ngoài. Bà nội hái hoa mỗi ngày để làm cho tôi hạnh phúc”.

Ngày 25/4, phóng viên của Jiupai News đã liên lạc được với cô Li, người mà được bà cụ tặng hoa trong video. Tuy giọng yếu nhưng nói chuyện vẫn rất rõ ràng: “Cảm ơn bạn đã gọi đến, tôi cảm thấy có ai đó để nói chuyện cùng tôi rất tốt”.

Năm nay cô ấy 25 tuổi và đã mắc bệnh ung thư được 5 năm. Do đau đớn ở lưng và bụng dưới nên cô hiện tại không thể ngồi dậy và đi lại, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau để giảm đi sự đau đớn.

“Gần đây tâm trạng của tôi khá buồn nhưng bà nội sẽ hái hoa và mang đến cho tôi mỗi ngày. Khi nhìn thấy những bông hoa này, tôi mới nhận ra mùa xuân đang đến rất gần và lúc đó tâm trạng cũng sẽ tốt hơn một chút”, cô chia sẻ.

Do tâm trạng của cháu gái đang buồn nên bà đã hái hoa mỗi ngày để tặng cô. Ảnh: Sohu

Cô tâm sự rằng bà nội của cô năm nay 72 tuổi, sức khỏe vẫn rất tốt và những bông hoa được hái từ vườn nhà của họ. Trước đây, cô ấy chăm sóc vườn hoa nhưng vì sức khỏe yếu dần nên bà nội đã chịu trách nhiệm với những bông hoa này.

Hiện tại, sức khỏe của cô đang phải chịu những ảnh hưởng lớn từ quá trình điều trị bằng hóa chất do căn bệnh ung thư xương và chỉ có thể sử dụng thuốc để kiểm soát tình trạng bệnh.

“Khi nhìn thấy nhiều người động viên và muốn tôi đến thăm quê hương của họ, tôi cảm thấy rất ấm áp”, cô cho biết.

Hiện nay, điều ước lớn nhất của cô là có thể đứng dậy và đi bộ để ngắm nhìn cảnh quan xung quanh và đi du lịch đến quê hương của mọi người trên mạng.

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