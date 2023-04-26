Thấy cháu đau đớn do bệnh tật hành hạ, người bà 72 tuổi làm hành động này khiến cô gái không khỏi xúc động

Thế giới 26/04/2023 07:00

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người bà đã tặng cho cháu gái của mình một bông hoa hồng đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội Trung Quốc

Trong video, một bà lão tốt bụng nhặt một bông hoa màu hồng và đưa lên trước máy quay với nội dung: “Gần đây tâm trạng của tôi không tốt và không thể ra ngoài. Bà nội hái hoa mỗi ngày để làm cho tôi hạnh phúc”.

Ngày 25/4, phóng viên của Jiupai News đã liên lạc được với cô Li, người mà được bà cụ tặng hoa trong video. Tuy giọng yếu nhưng nói chuyện vẫn rất rõ ràng: “Cảm ơn bạn đã gọi đến, tôi cảm thấy có ai đó để nói chuyện cùng tôi rất tốt”.

Năm nay cô ấy 25 tuổi và đã mắc bệnh ung thư được 5 năm. Do đau đớn ở lưng và bụng dưới nên cô hiện tại không thể ngồi dậy và đi lại, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau để giảm đi sự đau đớn.

“Gần đây tâm trạng của tôi khá buồn nhưng bà nội sẽ hái hoa và mang đến cho tôi mỗi ngày. Khi nhìn thấy những bông hoa này, tôi mới nhận ra mùa xuân đang đến rất gần và lúc đó tâm trạng cũng sẽ tốt hơn một chút”, cô chia sẻ.

Thấy cháu đau đớn do bệnh tật hành hạ, người bà 72 tuổi làm hành động này khiến cô gái không khỏi xúc động - Ảnh 1
Do tâm trạng của cháu gái đang buồn nên bà đã hái hoa mỗi ngày để tặng cô. Ảnh: Sohu

Cô tâm sự rằng bà nội của cô năm nay 72 tuổi, sức khỏe vẫn rất tốt và những bông hoa được hái từ vườn nhà của họ. Trước đây, cô ấy chăm sóc vườn hoa nhưng vì sức khỏe yếu dần nên bà nội đã chịu trách nhiệm với những bông hoa này.

Hiện tại, sức khỏe của cô đang phải chịu những ảnh hưởng lớn từ quá trình điều trị bằng hóa chất do căn bệnh ung thư xương và chỉ có thể sử dụng thuốc để kiểm soát tình trạng bệnh.

 “Khi nhìn thấy nhiều người động viên và muốn tôi đến thăm quê hương của họ, tôi cảm thấy rất ấm áp”, cô cho biết.

Hiện nay, điều ước lớn nhất của cô là có thể đứng dậy và đi bộ để ngắm nhìn cảnh quan xung quanh và đi du lịch đến quê hương của mọi người trên mạng.

 

Ngày của mẹ năm 2023 là ngày nào, lịch sử và ý nghĩa ra sao?

Ngày của mẹ năm 2023 là ngày nào, lịch sử và ý nghĩa ra sao?

Ngày của Mẹ là một dịp đặc biệt được tổ chức trên toàn thế giới để tôn vinh và đánh giá cao những đóng góp và hy sinh của các bà mẹ cho con cái của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 34 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 35 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 36 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 39 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 43 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 44 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 46 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 48 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích