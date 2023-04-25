Khởi nghiệp với chuỗi toilet thông minh có đầy đủ tiện ích

Tám năm trước, Neelam Singh đang trên chuyến xe buýt đêm từ Indore đến Udaipur, các thành phố phía bắc Ấn Độ cách nhau khoảng 400km.

Nhà vệ sinh nữ bẩn và không sử dụng được, vì vậy Singh đã khám phá vùng hoang dã xung quanh để tìm nơi nào đó để giải tỏa. Chồng cô đã đứng ra bảo vệ, nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến Singh bị tổn thương.

Quá nửa đêm khi xe buýt dừng lại ở một thị trấn nhỏ, cô và chồng, Yashwant Suthar, rời đi để đi vệ sinh.

Một nhóm đàn ông tiếp cận cô và cố gắng để có được cơ thể của Singh. Suthar đuổi họ đi nhưng thiệt hại đã xảy ra: mất nhiều tháng đồng hồ để Singh vượt qua sự cố.

Hai năm sau đó, vào năm 2017, cặp đôi này thành lập Lootel, để cung cấp nhà vệ sinh thông minh có nhân viên phục vụ cho những người đi du lịch, những nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn cho phụ nữ sử dụng.

Yashwant Suthar (trái) và Neelam Singh đồng sáng lập Lootel tại Ấn Độ. Ảnh: Lootel

Lootel có trụ sở tại Indore và là một trong số các startup Ấn Độ đang xây dựng các điểm dừng nghỉ thân thiện với người dùng ven đường cao tốc của đất nước.

Nhà vệ sinh và bồn rửa sạch sẽ là nền tảng của những điểm dừng chân này, nhưng tất cả đều cung cấp các dịch vụ và tiện nghi khác, chẳng hạn như quán cà phê, cửa hàng, Wi-fi, trạm sạc cho xe điện, phòng cho ăn/thay tã, vòi hoa sen, sảnh chờ và buồng ngủ.

Nhiều nhà vệ sinh dựa trên ứng dụng và sử dụng hệ thống không tiếp xúc để tiếp cận và hầu hết tất cả đều cung cấp nhà vệ sinh thân thiện với người khuyết tật và trung lập về giới tính.

Trong thập kỷ qua, các tuyến đường cao tốc ở Ấn Độ đã được mở rộng mạnh mẽ, giúp giảm thời gian đi lại và thúc đẩy du lịch, nhưng việc thiếu nhà vệ sinh sạch sẽ cho thấy chính phủ không coi việc cung cấp cho họ là quan trọng ngay cả khi họ phải vật lộn để giải quyết vấn đề vệ sinh kém tại các hộ gia đình.

Chiến dịch của chính phủ mang tên Swachh Bharat Abhiyan (Sứ mệnh Ấn Độ sạch), được phát động vào năm 2014, nhằm mục đích chấm dứt tình trạng đi vệ sinh bừa bãi vào năm 2019, nhưng một cuộc khảo sát vào năm 2021 cho thấy 19% trong số 302 triệu hộ gia đình không có phòng vệ sinh.

Điều này giúp giải thích tại sao các công ty mới thành lập ở Ấn Độ đã cảm nhận được cơ hội kinh doanh.

Nó cũng giải thích tại sao một cựu sinh viên của Học viện Công nghệ Delhi danh tiếng của Ấn Độ, người chuyên thiết kế ô tô, cảm thấy cần thiết phải đắm mình vào thiết kế nhà vệ sinh thay thế.

Một toilet thông minh Lootel ở Ấn Độ. Ảnh: Lootel

Mở rộng nhà vệ sinh trên khắp Ấn Độ

Một trong những công ty mới nhất tham gia thị trường là Travlounge, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Kerala với khoản tài trợ 1 triệu đô la Mỹ đã ra mắt vào tháng 3 với một dự án thí điểm trên đường cao tốc Salem-Kochi (Kerala).

“Một trong những người phụ nữ trong gia đình đang đi du lịch đến Calicut trên một chiếc xe buýt và đã có một khoảng thời gian kinh khủng. Bất cứ nơi nào xe buýt dừng lại, nhà vệ sinh bẩn đến mức cô ấy không thể sử dụng chúng và phải tự kiểm soát bản thân cho đến khi về đến nhà”, người đồng sáng lập Safeer Palakkathodi cho biết về lý do thành lập Travlounge.

Sự phổ biến của những tiện ích này cho thấy chúng đang đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Uớc tính có khoảng 1,2 triệu người đã sử dụng Lootel kể từ khi nó ra mắt. Đơn vị duy nhất của Travlounge có hơn 100 người dùng mỗi ngày.

Suthar nói: “Số tiền đã tính có thể được đổi lấy bất cứ thứ gì trong quán cà phê”.

Một quán cà phê Lootel ở Ấn Độ. Ảnh: Lootel

Travlounge hoạt động theo mô hình kinh doanh theo hình thức đăng ký và dự định có hai loại hình nhà hàng ở mỗi trong số sáu đơn vị mà Palakkathodi dự định sẽ hoạt động vào cuối năm nay, một thương hiệu chung cho tất cả mọi người và một cửa hàng nhỏ hơn mang phong cách địa phương.

Palakkathodi cho biết: “Chúng tôi muốn trao quyền cho người dân địa phương và cũng quảng bá những gì độc đáo của mỗi nơi.

Về phía Lootel, Suthar nói rằng về lâu dài, anh dự định xây dựng Lootel thành một thương hiệu du lịch được công nhận.

Ông nói: “Giống như cách chúng ta ưa thích một thương hiệu khách sạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ cụ thể khi đi du lịch, tôi muốn khách du lịch đồng hành cùng chúng tôi trong kế hoạch du lịch của họ. Tôi rất vui khi nhận được cuộc gọi từ phụ nữ để hỏi xem có Lootel nào trên tuyến đường du lịch mà họ đề xuất không”.