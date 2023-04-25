500 chai rượu Royal Salute được sản xuất riêng cho lễ đăng quang Vua Charles III, hãy nhanh tay nếu bạn muốn sở hữu

Thế giới 25/04/2023 06:54

Royal Salute, một thương hiệu rượu whisky Scotch, đang cho ra mắt một phiên bản mới có giới hạn tên là Royal Salute Coronation of King Charles III Edition.

Năm 1953, Royal Salute cho ra mắt rượu whisky Scotch pha trộn đầu tiên của họ như một món quà dành cho Nữ hoàng Elizabeth II để vinh danh Lễ đăng quang của bà.

Bảy mươi năm sau, thương hiệu này đặt trụ sở tại Speyside tiếp tục tôn vinh Hoàng gia Anh với phiên bản giới hạn mới nhất của họ, Royal Salute Coronation of King Charles III Edition.

 “Việc pha chế hỗn hợp này là dịp hoàn hảo để phản ánh cách tiếp cận sáng tạo mà chúng tôi đã thực hiện để pha chế rượu whisky trong 70 năm qua và là thời điểm để mong chờ những gì có thể đạt được trong những năm tới,” Sandy Hyslop, Master Blender của Royal Salute chia sẻ.

Royal Salute Coronation of King Charles III Edition mang đến một cảm nhận phong phú và phức tạp hơn so với Royal Salute 21-Year-Old Signature Blend ban đầu dành cho Nữ hoàng Elizabeth II, với hương thơm của quả lý chua đỏ tươi, kẹo dẻo sô cô la đen và hạt dẻ mới rang cũng như dư vị của quả sung ngọt, gừng tươi và hậu vị kéo dài.

500 chai rượu Royal Salute được sản xuất riêng cho lễ đăng quang Vua Charles III, hãy nhanh tay nếu bạn muốn sở hữu - Ảnh 1
Vua Charles III. 

Mathieu Deslandes, giám đốc marketing của Royal Salute, nói với Forbes: “Hương vị của chúng rất khác biệt. Với phiên bản gốc thì có sự kết hợp giữa vani và trái cây ăn quả được phủ lên bởi những mùi hương tinh tế của rượu sherry và một làn khói đọng lại ở hậu vị.  

Còn đối với phiên bản mới thì có nhiều vị cay hơn với hương vị trái cây phong phú và ngọt ngào, đã được hoàn thiện khoảng hơn hai năm trong loại rượu sherry Oloroso bằng gỗ sồi Tây Ban Nha được rót lần đầu”.

Được trình bày trong một bình đựng của Dartington Crystal, với màu xanh lam lấp lánh, chỉ có 500 chai được phát hành trên toàn cầu, trong đó có 56 chai tại Mỹ, làm cho nó trở thành một sản phẩm rất đáng săn đón và thu hút cho những người sưu tập với giá bán lẻ đề xuất là 25.000 đô la tương đương gần 600 triệu.

500 chai rượu Royal Salute được sản xuất riêng cho lễ đăng quang Vua Charles III, hãy nhanh tay nếu bạn muốn sở hữu - Ảnh 2
Chỉ có 500 trai rượu phiên bản mới trên toàn thế giới. Ảnh: Royal Salute

Deslandes cho biết: “Mỗi bình đựng đều có số thứ tự riêng, làm cho mỗi chai rượu trong đó đều độc đáo với chủ sở hữu của mình”, Deslandes nói. Đồng thời đề cập rằng sản phẩm mới là một trong những “mục yêu thích cá nhân” của ông từ danh mục Royal Salute.

Được trình bày trong một bình đựng của Dartington Crystal, với màu xanh lam lấp lánh, chỉ có 500 chai được phát hành trên toàn cầu, trong đó có 56 chai tại Mỹ, làm cho nó trở thành một sản phẩm rất đáng săn đón và thu hút cho những người sưu tập với giá bán lẻ đề xuất là 25.000 đô la tương đương gần 600 triệu.

Deslandes cho biết: “Mỗi bình đựng đều có số thứ tự riêng, làm cho mỗi chai rượu trong đó đều độc đáo với chủ sở hữu của mình”, Deslandes nói. Đồng thời đề cập rằng sản phẩm mới là một trong những “mục yêu thích cá nhân” của ông từ danh mục Royal Salute.

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