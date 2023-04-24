Lễ đăng quang của Vua Charles III sắp diễn ra, bí ẩn về “viên đá định mệnh” đang dần được hé lộ

Từ nhiều thế kỷ nay, viên đá này đã trở thành một phần trong lễ đăng quang của người Anh. Tuy nhiên trước lễ đăng quang của Vua Charles III, các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện ra các chi tiết chưa từng được quan sát trước đó về viên đá nhờ vào mô hình 3D.

Viên đá định mệnh, một biểu tượng của chế độ quân chủ Scotland được làm từ sa thạch vào thế kỷ 13, sẽ được vận chuyển từ Scotland đến Tu viện Westminster trước lễ đăng quang vào ngày 6 tháng 5 của Vua Charles III.

Tuy nhiên, trong quá trình này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều chi tiết hơn những gì họ đã dự đoán ban đầu.

Việc thực hiện mô hình này nhằm giúp đo đạc kích thước của viên đá và chuẩn bị cho việc đặt chúng vào bên trong ghế đăng quang của Vua Charles III.

Ewan Hyslop, Trưởng phòng Nghiên cứu và Biến đổi Khí hậu tại tổ chức Môi trường Lịch sử Scotland (HES), cho biết: “Thật thú vị khi khám phá thông tin mới về một vật thể độc đáo và quan trọng đối với lịch sử Scotland như Viên đá định mệnh”.

Một trong những khám phá bao gồm bốn dấu hiệu trên một mặt của tảng đá dường như là các chữ số La Mã bao gồm ba chữ X và một chữ V, HES cho biết.

Tuy nhiên, ý nghĩa chính xác của chúng vẫn chưa được biết, ông Hyslop nói.

Các dấu hiệu cũng giúp các nhà nghiên cứu xác định thêm nguồn gốc của viên đá. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nó rất có thể là một viên đá sa thạch từ Hệ tầng sa thạch Scone xung quanh Cung điện Scone ở Scotland.

Dấu hiệu trên một mặt của viên đá dường như là các chữ số La Mã bao gồm ba chữ X và một chữ V. Ảnh: Historic Environment Scotland

Nó cũng cho thấy sự hao mòn qua nhiều năm và công việc sửa chữa nó đã được thực hiện.

“Mức độ chi tiết cao mà chúng tôi có thể chụp được thông qua hình ảnh kỹ thuật số đã cho phép chúng tôi kiểm tra lại các dấu vết của công cụ trên bề mặt của viên đá, điều này đã giúp xác nhận rằng viên đá đã được nhiều thợ gia công thô sơ với một số công cụ khác nhau như đã nghĩ trước đây”.

Viên đá định mệnh đã được hồi hương về Scotland vào những năm 1990 sau khi chế độ quân chủ Anh nắm giữ nó sáu thế kỷ trước đó. Một truyền thuyết cổ xưa nói rằng viên đá sẽ có thể nhận ra vị vua hợp pháp của nó, BBC đưa tin.

HES hiện chưa đưa ra phản hồi gì về thông tin trên.