Hải cẩu voi có thể ngủ ở độ sâu hơn 300m dưới đáy đại dương, lý do liên quan tới sinh tồn

Thế giới 24/04/2023 12:06

Các nhà khoa học tin rằng ngủ trong khi lặn sâu sẽ giúp hải cẩu tránh được những kẻ săn mồi.

Theo một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng hải cẩu voi sử dụng phương pháp giấc ngủ "xoắn ốc" khi lặn sâu xuống đại dương để bù đắp giấc ngủ trong suốt chuyến đi săn mồi kéo dài hàng tháng và đáng chú ý là chúng đã được “lập trình” để tránh bị chết đuối trong quá trình này.

Hải cẩu chìm vào giấc ngủ khi lặn sâu tới 377 mét để tránh những kẻ săn mồi. Theo những phát hiện mới được công bố trên tạp chí Science, chúng xoắn ốc xuống dưới trong khoảng 10 phút mỗi lần trong nửa giờ lặn và đôi khi chúng còn ngủ một chút dưới đáy biển .

Hải cẩu voi có thể ngủ ở độ sâu hơn 300m dưới đáy đại dương, lý do liên quan tới sinh tồn - Ảnh 1
Hải cẩu voi ngủ theo phương pháp hình "xoắn ốc" khi ở dưới đại dương. Ảnh: 

Jessica Kendall-Bar

Theo Đại học California, Santa Cruz, nghiên cứu đánh dấu lần đầu tiên các nhà khoa học nghiên cứu sóng não và ghi lại thói quen ngủ của một loài động vật biển có vú sống tự do, hoang dã .

Nghiên cứu đã xem xét bản chất quan trọng của giấc ngủ đối với động vật có vú và chỉ ra rằng động vật có vú ở biển “gặp phải những điều kiện đặc biệt khó khăn cho giấc ngủ khi chúng ở trên biển”.

“Trong nhiều năm, một trong những câu hỏi chính về hải cẩu voi là khi nào chúng ngủ”, Daniel Costa, giám đốc Viện Khoa học Hàng hải UCSC, cho biết.

Phòng thí nghiệm đã sử dụng thiết bị để theo dõi chuyển động của hải cẩu voi trong Khu bảo tồn Año Nuevo khi những con vật này tiến ra Thái Bình Dương trong nhiều tháng liền.

“Kết quả cho thấy chúng liên tục lặn, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng loài này phải ngủ trong cái lúc mà chúng ngừng bơi và trôi xuống đáy biển nhưng điều này chúng tôi thực sự không biết”, ông Costa tiếp tục.

Giáo sư Terrie Williams, từ UC Santa Cruz, nói với BBC News rằng điều "đáng chú ý" là bất kỳ động vật có vú nào cũng sẽ ngủ khi trôi dạt hàng trăm mét dưới mặt nước.

“Đây không phải là giấc ngủ nông mà là giấc ngủ sâu. Đáng chú ý là não của hải cẩu đánh thức chúng ra khỏi giấc ngủ một cách phù hợp trước khi hết oxy”, ông Terrie cho biết thêm.

Hải cẩu voi có thể ngủ ở độ sâu hơn 300m dưới đáy đại dương, lý do liên quan tới sinh tồn - Ảnh 2
Hải cẩu voi dành thời gian ngủ trên biển ít hơn so với trên đất liền. Ảnh: Getty Images

Voi châu Phi hiện đang giữ danh hiệu động vật có vú ngủ ít nhất, chỉ 2 giờ mỗi ngày, nhưng những phát hiện mới này cho thấy hải cẩu voi cũng nằm trong số này, theo UCSC.

Cá voi sát thủ và cá mập tấn công hải cẩu voi khi chúng ở trên bề mặt đại dương, đó là lý do tại sao chúng dành rất ít thời gian ở gần đỉnh và chỉ thở trong thời gian ngắn trên bề mặt giữa các lần lặn, theo UCSC.

Jessica Kendall-Bar, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Chúng có thể nín thở trong một thời gian dài, vì vậy chúng có thể chìm vào giấc ngủ sâu khi lặn sâu dưới mặt nước”.

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