Tại khu vực tổ chức, phóng viện của Qilu Evening News nhận thấy rằng yêu cầu người phụ nữ không được có em trai đã trở thành một trong những điều kiện để nhiều chàng trai lựa chọn bạn đời.

Ngày 21 tháng 4, sự kiện hẹn hò lần thứ 17 tại thành phố Phật Sơn do Qilu Evening News tổ chức đã diễn ra với sự quan tâm của rất nhiều nam thanh nữ tú đến tham dự nhằm tìm một người bạn đời thích hợp dành cho mình.

Anh mong muốn phía nữ ngoài có việc làm ổn định, sở hữu xe và nhà ở, làm việc và sống ở khu vực Đông Bắc, không có kinh nghiệm tập thể dục, không có kinh nghiệm học tập hoặc làm việc ở nước ngoài, còn phải đặc biệt yêu cầu “không có em trai”

Một khách mời nam sinh năm 1990 đã rõ ràng đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn đối tác trên bảng thông tin của mình.

Một nam khách mời khác sinh năm 1998 cũng viết trong tiêu chí chọn bạn đời rằng mong người đó sẽ dịu dàng, ân cần, dễ thương, hiểu chuyện và không giới hạn chiều cao, cân nặng. Ngoài ra cũng mong đối phương là người gốc Tế Nam, và “tốt nhất là không có em trai”.

Nhiều chàng trai đưa ra điều kiện chọn bạn đời là không có em trai. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có một số nam sinh quan tâm đến việc người phụ nữ có em trai hay không, mà một số phụ nữ có em trai cũng lo lắng rằng những người đến tham dự sẽ quan tâm đến điều này, vì vậy họ đã đưa ra lời giải thích trước.

Một khách mời nữ sinh năm 1996 đã giới thiệu trên bảng thông tin cá nhân của mình rằng cô có một em trai đang học đại học, học giỏi hơn cô và nhấn mạnh rằng “cô không phải là một kẻ ác độc (tức là không phải là một người thường xuyên giúp đỡ em trai của mình quá mức)”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chàng trai không bận tâm đến việc phụ nữ có em trai, và một số đặc biệt hy vọng rằng phụ nữ có thể có anh chị em.

Một vị khách nam sinh năm 1992 hy vọng rằng nửa kia của mình sẽ “tốt nhất là có anh trai hoặc em gái”.

Còn một chàng trai khác sinh năm 1988 cũng hy vọng tìm được cô gái làm bác sĩ hoặc giáo viên và đặc biệt là “thêm điểm” nếu đó là một người không phải con một.

Chuyên gia cho rằng quan điểm này là bất bình thường. Ảnh minh họa: Internet

Zhang Fuhui, chuyên gia về hôn nhân và gia đình đồng thời là cố vấn tâm lý tại Công ty Tư vấn Tâm lý Tương lai Sơn Đông, cho rằng rất nhiều nam sinh yêu cầu phụ nữ không được có em trai, chủ yếu là do lo lắng bạn đời của mình sẽ là “người giúp đỡ em trai quá mức”, chỉ suy nghĩ cho em trai mà không để ý đến người kia.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do nhiều gia đình yêu cầu phụ nữ phải đảm nhận nhiều trách nhiệm gia đình.

“Có một số bậc phụ huynh sẽ nói rằng, em trai là người đàn ông trong nhà, là trụ cột của gia đình, còn bạn là chị gái, cần phải giúp đỡ em ấy. Và sau khi bị thấm nhuần từ nhỏ, con gái đã không có ý thức tự thân, cho rằng mình cần phải hy sinh tất cả những gì mình có”, Zhang Fuhui cho biết.

Theo Zhang Fuhui, quan điểm mà nam sinh yêu cầu phụ nữ không có em trai là bất thường.

Để thay đổi tình trạng này, một mặt cần nam sinh lập kế hoạch cho tương lai của mình và xác lập quan điểm hôn nhân đúng đắn, mặt khác cần phụ nữ lập kế hoạch rõ ràng về mục tiêu của mình, nếu cần thì có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè xung quanh để thoát khỏi vướng mắc của “người giúp đỡ em trai quá mức”.