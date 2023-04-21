Cô gái mua đầm từ Việt Nam thu lợi nhuận hàng tỷ đồng sau khi từ bỏ công việc giáo viên và trở thành “công chúa toàn thời gian”

Nhưng giờ đây, đó là thực tế hàng ngày của một người phụ nữ sau khi cô ấy từ bỏ công việc giáo viên để trở thành một công chúa toàn thời gian, kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm đến mức cô ấy có thể mua một ngôi nhà trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Trở thành công chúa là ước mơ của mọi cô gái nhỏ, nhưng đó không phải là vai trò công việc mà nhiều người sẽ tích cực theo đuổi.

Cô nhanh chóng trở nên bận rộn với các đơn đặt hàng đến mức phải bỏ công việc hàng ngày của mình vào tháng 11 năm 2021, chỉ sau 10 tháng điều hành công việc kinh doanh của mình.

Olivia Cutforth, 27 tuổi, thành lập công ty giải trí dành cho trẻ em 'Beyond a Princess' trong thời gian bị phong tỏa do Covid-19 khi đang làm giáo viên nghệ thuật biểu diễn.

Olivia, đến từ Peterborough , Cambridgeshire, trước đây đã từng làm công việc biểu diễn công chúa trong sáu năm, nhưng mơ ước được điều hành công ty của riêng mình.

Olivia Cutforth, giám đốc của một công ty giải trí trẻ em. Ảnh: Kennedy News

Giờ đây, cô thuê một nhóm người đóng giả công chúa khác để tham dự các bữa tiệc dành cho trẻ em, các sự kiện của công ty và một loạt các dịp khác.

Mặc dù cô không được phép sử dụng các tên của Disney vì lý do pháp lý, nhưng trang phục của cô rất đa dạng bao gồm Elsa trong bộ phim Frozen, Wednesday và Enid trong bộ phim truyền hình Wednesday của Netflix.

Olivia cho biết cô đã tiết kiệm tất cả những gì mình kiếm được từ công việc dạy học và sử dụng số tiền đó để bắt đầu công ty của mình. Ban đầu cô mua hai chiếc váy lớn là Cinderella và Belle từ Việt Nam với giá 500 bảng Anh mỗi chiếc.

Cô đã thu hồi lại số tiền đó trong vài tháng và hiện tại đã có một nhóm các ca sĩ, vũ công và nữ diễn viên được đào tạo để đảm bảo trải nghiệm thật nhất có thể

Cô thuê một nhóm người đóng giả công chúa khác để tham dự các bữa tiệc dành cho trẻ em. Ảnh: Kennedy News

Olivia nói: “Tôi đã tạo ra một trải nghiệm tốt hơn, độc đáo và tương tác hơn so với các dịch vụ tương tự khác trên thị trường. Điều này đã làm cho công ty của cô ấy trở nên nổi tiếng hơn một chút, và có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn”.

Trong vòng sáu tháng làm công chúa, Olivia đã có thể mua một căn nhà với bạn trai của cô ấy.

Cô nói: "Điều đó thật tuyệt vời khi cuối cùng có sự đảm bảo về tài chính nhưng cũng như 'Tôi thật sự giỏi trong việc này và mọi người yêu thích những gì tôi đang làm'”.

Hai năm trôi qua, Olivia vẫn nghĩ rằng công việc của mình thật "kỳ diệu" và cô thích nhìn thấy phản ứng của bọn trẻ.

Olivia cho biết: “Công chúa thật kỳ diệu. Thật ấm lòng khi bạn biết rằng mình đã thực sự làm nên một ngày của họ và bạn biết rằng họ sẽ nói về điều đó trong nhiều năm tới, điều đó thật đặc biệt”.