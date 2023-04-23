Người phụ nữ khiêu vũ giữa ban đêm làm ra hành động đáng sợ khiến cư dân mạng "rợn người"

Thế giới 23/04/2023 07:19

Mới đây, một đoạn video về người phụ nữ vừa đi vừa nhảy vào ban đêm lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hơn 105 triệu lượt xem.

Cảnh quay một người phụ nữ nhảy dưới ánh trăng, được truyền thông gọi là “cô gái nhảy người Serbia”, đã trở thành cơn sốt lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip dài 11 giây, trên nền nhạc kinh dị, đã thu hút hơn 105,3 triệu lượt xem kể từ khi được đăng vào tháng 2.

Bài đăng được đưa ra ba năm sau khi một số người báo cáo đã chứng kiến ​​​​một phụ nữ lớn tuổi mặc trang phục “dân tộc” nhảy múa trên đường phố Serbia và dùng dao đe dọa những người qua đường.

Người phụ nữ khiêu vũ giữa ban đêm làm ra hành động đáng sợ khiến cư dân mạng 'rợn người' - Ảnh 1
Đoạn clip dài 11 giây, trên nền nhạc kinh dị, đã thu hút hơn 105,3 triệu lượt xem kể từ khi được đăng vào tháng 2. Ảnh: TikTok

“Câu chuyện đang lan truyền, cũng như những hình ảnh và video về một người phụ nữ mà họ nói là đầu óc không minh mẫn, mặc một thứ gì đó tương tự như trang phục dân tộc, đi ra trước mọi người và ô tô, rồi bắt đầu một điệu nhảy tương tự những động tác của văn hóa dân gian Serbia”, một nguồn tin giấu tên nói với Serbia Today vào tháng 9 năm 2019.

“Đáng chú ý, để làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, những người ở trong ô tô đã phát đoạn nhạc để thu hút cô ấy, trong khi người đi qua đường thì lại đang né tránh, sau đó đột nhiên cô ấy rút con dao mang theo bên mình và đe dọa mọi người”, nguồn tin cho biết thêm.

Tuy nhiên, không có thương tích được báo cáo vào thời điểm đó.

“Người phụ nữ Serbia đang khiêu vũ là một phụ nữ giấu tên khiêu vũ trên đường phố vào ban đêm. sau đó, cô ấy sẽ tấn công bất cứ ai mà cô ấy nghe thấy hoặc nhìn thấy”, người dùng mạng xã hội cho biết

Người phụ nữ khiêu vũ giữa ban đêm làm ra hành động đáng sợ khiến cư dân mạng 'rợn người' - Ảnh 2
Bài đăng trên mạng xuất hiện ba năm sau khi một số người báo cáo đã chứng kiến ​​​​một phụ nữ lớn tuổi mặc trang phục “dân tộc” nhảy múa trên đường phố Serbia. Ảnh: TikTok

Một video được đăng trên TikTok vào đầu tháng này cho rằng đã tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ này.

Trong khi cộng đồng người dùng mạng xã hội đang tranh luận về tính chân thực của đoạn video và liệu đó có phải là một trò đùa hay không, hoặc có nhiều hơn một người phụ nữ trong câu chuyện này thì một số người đã đưa ra những lời nói hài hước dưới clip.

“Khi bạn muốn đi vệ sinh nhưng giáo viên không cho,” một người dùng cho biết

“Đó chỉ là tôi vào lúc 3 giờ sáng, không sao đâu,” người dùng mạng xã hội cười nói.

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