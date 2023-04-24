Giới nhà giàu có xu hướng sống ở "nhà tranh vách đất" để được khỏe mạnh hơn

Sau khi sống trong những căn hộ nhiều phòng và những ngôi nhà ở nhiều thành phố, ba năm trước, cô chuyển đến ngôi nhà bùn một phòng ngủ rộng 59 m2 trong một cộng đồng nhỏ ở ngoại ô thành phố Bangalore, Ấn Độ.

Bất cứ khi nào Reva Malik đến thăm các khu vực bộ lạc của Ấn Độ, cô đều cảm thấy bị thu hút bởi cảm giác bền vững vốn có của họ .

“Chúng tôi muốn kết nối lại với thiên nhiên và trở lại là một phần của mạng lưới đời sống . Việc lựa chọn sống trong một ngôi nhà bùn đã thêm vào quá trình này và làm cho nó trọn vẹn hơn đối với chúng tôi”, Malik, người đồng sở hữu của công ty tư vấn Primalise cho biết

Malik, một bà mẹ một con, đã chi 2,5 triệu rupee Ấn Độ (hơn 715 triệu) để xây ngôi nhà bằng bùn mới của mình.

Reva Malik đã chi hơn 700 triệu để có một ngôi nhà bằng bùn. Ảnh: WALLPAPER

Nhiều gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu khác từng sống trong những ngôi nhà gỗ rộng lớn hoặc căn hộ ở thành phố lớn hiện đang chọn sống trong những ngôi nhà bằng bùn nhỏ hơn, phần lớn ở ngoại ô các thị trấn nhỏ, lựa chọn cuộc sống đơn giản hơn trong khi đối phó với biến đổi khí hậu

Các nhà thiết kế, quy hoạch và kiến ​​trúc sư đang giúp họ xây dựng những ngôi nhà tối giản chủ yếu bằng bùn, ngoài ra còn có các vật liệu có nguồn gốc địa phương khác bao gồm tre, gỗ tái chế, vôi, gạch nung, phân bò, vỏ lúa mì và đá.

Mặc dù người dân ở các ngôi làng Ấn Độ có truyền thống sống trong những ngôi nhà bằng bùn, nhưng từ những năm 1960 và 1970, nhiều người đã bắt đầu chuyển sang những ngôi nhà bê tông, thường được coi là một dấu hiệu của sự dịch chuyển kinh tế xã hội.

Nhưng một số người Ấn Độ thành thị hiện đang chọn sống trong những ngôi nhà bùn có giá từ 420.000 đến 990.000 mỗi m2 và có thể rẻ hơn tới 30% so với nhà bê tông, các kiến ​​trúc sư cho biết.

Ngoài ra, chi phí bảo trì của một ngôi nhà bùn gần như không đáng kể.

Kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế Anujna Nutan Dnyaneshwar, sống ở thành phố Pune, miền tây Ấn Độ, cho biết nhiều chuyên gia công nghệ và giải trí từng kiếm được nhiều tiền khi mới ngoài 40 tuổi giờ đang chọn lối sống “khỏe mạnh” và “khiêm tốn”.

Bên ngoài ngôi nhà, Reva Malik trồng cây lương thực, thu thập nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Handout

Cô cho biết Covid-19 là bước ngoặt để nhiều người bắt đầu một khởi đầu mới “khiêm tốn” và xanh hơn bằng cách sống trong những ngôi nhà bằng bùn, sau khi phải đối mặt với sự mất mát của người thân và mất việc làm trong đại dịch.

Savneet Kaur, kiến ​​trúc sư trưởng của Imarat Architects ở thành phố Chandigarh, cho biết cô xây dựng chúng cho lối sống hiện đại, đảm bảo cân bằng sinh thái phù hợp với yêu cầu cá nhân.

Mục đích cuối cùng của cô nhìn thấy những ngôi nhà bùn chuyển từ “kiến trúc thay thế sang kiến ​​trúc chính thống”.

Kaur cho biết những ngôi nhà bằng bùn thúc đẩy “cuộc sống lành mạnh” vì những bức tường của chúng lọc và làm sạch không khí.

Cô nói thêm rằng ở Chandigarh mình sử dụng nhiều kỹ thuật thân thiện với môi trường, như thiết kế thụ động bằng năng lượng mặt trời.

Điều này có nghĩa là các bức tường, sàn nhà, cửa sổ sẽ thu thập và phân phối năng lượng mặt trời để cung cấp nhiệt vào mùa đông nhưng loại bỏ nhiệt mặt trời vào mùa hè.

Kiến trúc sư Lakshmi Swaminathan có trụ sở tại Tamil Nadu cho biết việc xây dựng và sống trong một ngôi nhà bùn là một phần không thể thiếu của cuộc sống có trách nhiệm.

Những ngôi nhà như vậy làm giảm lượng khí thải carbon của tòa nhà và sử dụng các vật liệu có thể là một phần của chu trình sinh thái lớn hơn, đó là mục tiêu chính của cô trong mỗi dự án. “Tôi đang cố gắng thêm một số vật liệu mới vào kiến ​​trúc bản địa hiện có,” Swaminathan nói.

Kiến trúc sư Aditya Singh cho biết, có thể mất từ ​​hai tháng đến hai năm để xây dựng một ngôi nhà bùn.

Reva Malik hiện đang sống trong ngôi nhà bùn thân thiện với môi trường ở gần Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: Handout

Việc xây dựng phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm quy mô tòa nhà, kỹ thuật xây dựng, điều kiện thời tiết và số lượng thợ xây tham gia, ông nói thêm.

Singh cho biết, tại nhiều ngôi làng ở Ấn Độ, người ta thường bắt gặp những ngôi nhà bằng bùn đã tồn tại hơn 70 năm, trải qua nhiều thế hệ trong các gia đình.

Cách xa hàng trăm dặm, trở lại Bangalore, Malik tiếp tục suy nghĩ lại cuộc sống của mình về cách sống, học tập và kế sinh nhai sao cho phù hợp với thiên nhiên.

Cô ấy trồng lương thực, thu thập nước mưa và sử dụng cành cây khô làm chất đốt cho bếp củi và tro còn lại để rửa bát đĩa.

Cô ấy cũng sử dụng nước tái chế cho cây trồng của mình và làm phân trộn từ thức ăn thừa.

Những con giun từ hệ thống làm phân hữu cơ, thức ăn thừa và bèo hoa dâu, một loại thực vật, “tạo nên chế độ ăn bổ dưỡng cho hai con gà của chúng tôi, chúng cào và xới đất cả ngày để kiểm soát sâu bệnh”, Malik nói.

Cô nói thêm: “Chúng ta phải quan tâm đến môi trường xung quanh và hành tinh của chúng ta, giống như chúng ta chăm sóc cơ thể mình vậy.”