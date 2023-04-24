Đêm nay bão mặt trời đổ bộ Trái đất tạo nên những cảnh tượng hiếm có

Cực quang được phát hiện vào cuối tuần qua ở Hoa Kỳ, bao gồm ở Bắc Carolina, Utah, Colorado, New Mexico, California và Oklahoma, theo spaceweather.com .

Một cơn bão địa từ mạnh đang đổ bộ vào Trái Đất gây ra cực quang trên khắp hành tinh có thể kéo dài đến tối ngày 24/4 .

Do tính chất khác nhau của cơn bão đặc biệt này, rất khó để biết chính xác nơi có thể nhìn thấy cực quang trở lại vào tối nay.

Cuộc trình diễn cũng là món quà dành cho những người đam mê quan sát bầu trời trên toàn thế giới, với cực quang được nhìn thấy trên khắp Vương quốc Anh, trên bầu trời của Kyiv, Ukraine và cả Victoria của Australia.

Cơn bão địa từ sẽ tiếp tục cho đến tối ngày 24/4. Ảnh: Getty

“Càng đi xa về phía bắc, bạn càng có cơ hội nhìn thấy cực quang tối nay. Mặc dù đây là một cơn bão khá mạnh, trung tâm của hoạt động cực quang sẽ vẫn ở phía bắc của chúng ta. Điều này có nghĩa là mọi người nên nhìn về phía bắc và chủ yếu là gần đường chân trời”, Daniel Verscharen, phó giáo sư vật lý không gian và khí hậu tại Đại học College London, nói với tờ Insider.

Cơn bão mạnh mẽ sẽ tiếp tục cho đến tối ngày 24/4. Cảnh báo cơn bão G4 - cấp độ thứ hai mạnh nhất trên thang đo cơn bão địa cầu - được đưa ra cho đến khoảng 8 giờ tối giờ ET, theo Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh.

Theo các chuyên gia, cơn bão được gây ra bởi một vụ nổ siêu bão Mặt trời

Verscharen cho biết: “Một số mô hình dự đoán rằng cơn bão này sẽ kéo dài lâu hơn một chút, vì vậy chắc chắn bạn nên quan sát bầu trời tối nay”.

Hãy thử chụp ảnh cực quang bằng máy ảnh. Ảnh: Getty

Nếu bạn có bầu trời quang đãng, hãy đến một nơi ít ô nhiễm ánh sáng, cách xa ánh đèn thành phố.

Chuẩn bị cho thời tiết lạnh với chăn và đồ uống nóng. Bạn có thể đã sử dụng điện thoại hoặc nhìn vào màn hình để đến nơi cần đến, vì vậy hãy kiên nhẫn và để mắt bạn thích nghi với bóng tối.

Theo Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia, bạn có thể thử chụp ảnh cực quang bằng máy ảnh, nhưng đảm bảo không chuyển ảnh quá nhanh từ môi trường nóng sang môi trường lạnh để tránh ngưng tụ hơi nước .

Những cơn bão địa từ mạnh đang trở nên phổ biến hơn khi mặt trời gần đạt cực đại, điều này xảy ra khi cực của ngôi sao đảo chiều gây ra sự rối loạn từ trường trên bề mặt.

Khi hoạt động của mặt trời tăng lên, chúng ta cũng sẽ thấy nhiều hiện tượng mặt trời tuyệt đẹp hơn

Cơn bão cũng có nhiều khả năng phá vỡ từ trường của Trái Đất. Ảnh: NASA

Nhưng những cơn bão này có thể ảnh hưởng đến mọi thứ từ lưới điện đến tín hiệu GPS.

"Thời tiết không gian có thể làm đình trệ các chuyến bay”, Owens nói với Insider. Đồng thời cho biết thêm rằng Cục Hàng không Liên bang “sẽ không cho phép các chuyến bay nếu chúng không có cả liên lạc vô tuyến và vệ tinh”.

Các tín hiệu vô tuyến được gửi từ Trái đất cũng cần phải bật ra khỏi tầng điện ly để đi từ điểm này sang điểm khác, điều đó kém hiệu quả hơn trong thời tiết không gian khắc nghiệt

Các nhà khoa học không chỉ quan tâm đến tốc độ của các gió mà còn quan tâm đến hướng của từ trường. Theo Verscharen, cơn bão hiện tại cũng mang theo hướng từ trường đặc biệt, điều đó đặt chúng ta vào một vị trí nguy hiểm.

Từ trường trong cơn bão này hướng về phía nam. Ông nói, bất cứ khi nào như vậy, cơn bão cũng có nhiều khả năng phá vỡ từ trường của Trái Đất. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão này.