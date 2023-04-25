Kết hôn với người yêu thời thơ ấu, cô gái vẫn không thể có cái kết trọn vẹn giống như truyện “ngôn tình” bởi vì lý do này

Thế giới 25/04/2023 06:53

Một người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư chỉ một tháng sau khi kết hôn với người yêu thời thơ ấu đã được gia đình tưởng nhớ.

Kim Barrington-Hines, ở ngôi làng Swanwick thuộc hạt Derbyshire, Anh, nhận được tin đau lòng ngay sau khi kết hôn với người bạn đời lâu năm Steven Boyd vào tháng 7 năm 2021. Cô qua đời hai tháng sau đó.

Cô và Steven ban đầu gặp nhau ở tuổi 16 thông qua cha của họ, những người đã từng phục vụ cùng nhau trong Không gian Hoàng gia Anh và kết thúc hẹn hò trong vài tháng.

Sau đó, họ mất liên lạc khi gia đình của Kim chuyển đi đến Grimsby và mỗi người tiếp tục trải nghiệm cuộc sống của riêng mình. Sau đó cả hai đều có con với những mối quan hệ khác nhau, theo DerbyshireLive.

Nhưng số phận đã cho họ gặp lại nhau khi Kim chuyển đến Belper, Derbyshire vào năm 2012, khiến họ gần hơn về mặt địa lý.

Kết hôn với người yêu thời thơ ấu, cô gái vẫn không thể có cái kết trọn vẹn giống như truyện “ngôn tình” bởi vì lý do này - Ảnh 1
Kim Barrington-Hines qua đời chỉ hai tháng sau khi kết hôn với người yêu thời thơ ấu. Ảnh: The Mirror

Và sau khi cô ấy liên hệ qua email, mối tình lãng mạn của họ lại nảy nở sau 30 năm kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Một khoảnh khắc đầy khó khăn cho cặp đôi là khi Kim phát hiện một khối u trên ngực của mình chỉ vài ngày sau khi chuyển đến và trong vòng hai tuần cô được chẩn đoán mắc ung thư vú.

Sau khi chiến đấu với nó trong một năm thông qua hóa trị liệu chuyên sâu, cuối cùng cô ấy đã hoàn toàn bình phục vào năm 2014.

Cuối cùng, cặp đôi đã đính hôn vào sinh nhật lần thứ 56 của Kim và cưới nhau 6 tháng sau đó tại một trang trại ở Ashover.

Lauren, con gái riêng của bà, mô tả ngày hôm đó là “thật tuyệt và thoải mái”.

Bi kịch xảy ra chỉ một tháng sau đó khi xét nghiệm máu định kỳ cho thấy cô bị ung thư thứ phát ở cột sống và được xác nhận là do căn bệnh trước đó của cô.

Nó đã ở giai đoạn muộn hơn vào thời điểm nó được tìm thấy.

Vào ngày 23 tháng 9, Kim bị xuất huyết não qua đêm trong bệnh viện. Gia đình cô đã được gọi đến bên cô ấy và cô ấy đã qua đời ở tuổi 56 vào ngày hôm sau.

Kết hôn với người yêu thời thơ ấu, cô gái vẫn không thể có cái kết trọn vẹn giống như truyện “ngôn tình” bởi vì lý do này - Ảnh 2
Các con của bà hiện đang lên kế hoạch nhảy dù từ thiện để quyên góp cho những người bị ung thư. Ảnh: Derby Telegraph

Các con riêng của cô hiện đang lên kế hoạch nhảy dù trong 18 tháng tới để quyên góp tiền cho khu 303 tại Bệnh viện Royal Derby , nơi Kim được chăm sóc trong vài tuần qua.

Lauren Boyd, con gái riêng của Kim, cho biết: “Bà ấy thực sự giống mẹ tôi. Chúng tôi khá thân thiết. Anh trai tôi cũng rất thân với bà ấy. Bà ấy rất ồn ào, hài hước và luôn nói đùa. Bà ấy là một trong những người mà bạn sẽ gặp và không thể quên được”.

Lauren và Harry sẽ tham gia vào ngày 24 tháng 6 và đã quyên góp được 2.145 bảng Anh từ 49 lần quyên góp trên trang GoFundMe của họ .

Cô con gái riêng của bà cho biết gia đình đã quyết định đền đáp một thứ gì đó “vì các y tá rất tốt với cô ấy và với chúng tôi”.

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Từ khóa:   kết hôn thời thơ ấu ung thư

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