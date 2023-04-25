Ngày của mẹ năm 2023 là ngày nào, lịch sử và ý nghĩa ra sao?

Ngày này thường được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm tại nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ , Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand.

Ngày của Mẹ, còn được gọi là Chủ nhật của Mẹ, là một ngày đặc biệt dành riêng để kỷ niệm và tôn vinh các bà mẹ vì tình yêu và những đóng góp của họ cho gia đình và xã hội.

Vào năm 2023, Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023. Năm ngoái, vào năm 2022, Ngày của Mẹ được tổ chức vào ngày 8 tháng 5. Còn vào năm 2024, Ngày của Mẹ sẽ được cử hành vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024.

Năm 2023, ngày nào là Ngày của Mẹ?

Lịch sử Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ là một ngày lễ tôn vinh vai trò của các bà mẹ trong xã hội. Nó được tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau vào những ngày khác nhau, nhưng phổ biến nhất rơi vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm.

Lịch sử của Ngày của Mẹ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi người Hy Lạp và La Mã tổ chức các lễ hội để vinh danh các nữ thần Mẹ Rhea và Cybele.

Ngày của Mẹ bắt nguồn từ Hoa Kỳ. Ảnh: Freepik

Tuy nhiên, phiên bản hiện đại của Ngày của Mẹ bắt đầu ở Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20. Nó được khởi xướng bởi Anna Jarvis, người muốn tôn vinh mẹ mình 'Ann Reeves Jarvis' và tất cả các bà mẹ vì sự chăm chỉ và hy sinh của họ dành cho con cái.

Bà bắt đầu một chiến dịch thành lập một ngày lễ quốc gia để tưởng nhớ mẹ bà, người đã qua đời vào năm 1905.

Năm 1914, Tổng thống thứ 28 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Woodrow Wilson đã ký một tuyên bố chỉ định Chủ nhật thứ hai trong tháng Năm là Ngày của Mẹ.

Ngày này đã trở thành một ngày lễ chính thức ở Hoa Kỳ và nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn thế giới bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Singapore và nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới.

Ở nhiều quốc gia, Ngày của Mẹ là một ngày để thể hiện sự đánh giá cao đối với các bà mẹ bằng cách tặng quà tặng, thiệp và hoa. Đây cũng là thời gian để các gia đình quây quần và dành thời gian bên nhau.

Ý nghĩa Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ là ngày lễ được tổ chức hàng năm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là một ngày để tôn vinh và đánh giá cao các bà mẹ và tình mẫu tử. Ý nghĩa của Ngày của Mẹ nằm ở việc nhận ra và thừa nhận vai trò quan trọng của các bà mẹ trong cuộc sống và xã hội của chúng ta.

Ngày của Mẹ có sự khác nhau giữa các quôc gia. Ảnh minh họa: Internet

Lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ khác nhau giữa các nền văn hóa và quốc gia khác nhau, nhưng tình cảm là như nhau.

Đây là một ngày để bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao đối với những hy sinh và công việc khó khăn mà các bà mẹ đã trải qua để nuôi dạy con cái của họ.

Đó là một ngày để thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đối với sự hướng dẫn, hỗ trợ và tình yêu vô điều kiện mà các bà mẹ đã cho các con của mình. Ngày của Mẹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe và hạnh phúc của người mẹ.

Ngày của Mẹ ở Ấn Độ

Ngày của Mẹ là một dịp đặc biệt được tổ chức ở Ấn Độ hàng năm để tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn đối với các bà mẹ vì tình yêu và sự hy sinh vị tha của họ. Nó được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm, à năm nay nó sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 5 năm 2023.

Ý tưởng kỷ niệm Ngày của Mẹ ở Ấn Độ bắt nguồn từ Hoa Kỳ và được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1914. Kể từ đó, truyền thống đã lan rộng khắp thế giới, bao gồm cả Ấn Độ.

Vào ngày này, trẻ em và người lớn đều thể hiện tình yêu và sự đánh giá cao của họ đối với mẹ của họ bằng cách tặng quà, thiệp, hoa và đưa họ ra ngoài cho các bữa ăn hoặc hoạt động đặc biệt.

Ngày của Mẹ ở Ấn Độ sẽ được tổ chức vào ngày 14/5/2023. Ảnh: Getty

Nhiều người cũng viết tin nhắn chân thành cho mẹ của họ trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc gửi cho họ tin nhắn cá nhân bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của họ.

Ngày của Mẹ ở Ấn Độ không chỉ giới hạn ở các bà mẹ ruột mà còn mở rộng đến các nhân vật người mẹ như bà, dì và mẹ chồng. Ngày hội cũng là dịp để mọi người ghi nhận sự hy sinh và đóng góp của các bà mẹ đơn thân, bà mẹ đi làm và các bà mẹ nội trợ.

Ở một số vùng của đất nước, Ngày của Mẹ được tổ chức với ý nghĩa tôn giáo lớn, đặc biệt là trong các hộ gia đình theo đạo Hindu. Nhiều người thực hiện puja (cầu nguyện) cho nữ thần Durga, người được coi là mẹ của vũ trụ, để tìm kiếm phước lành cho mẹ và gia đình của họ.

Ngày của Mẹ là một ngày đặc biệt ở Ấn Độ kỷ niệm sự gắn kết giữa mẹ và con. Đây là thời gian để bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn và sự đánh giá cao đối với tất cả những công việc khó khăn và hy sinh mà các bà mẹ dành cho gia đình của họ.

Dưới đây là một số cách tốt nhất để kỷ niệm Ngày của Mẹ 2023:

Làm bữa sáng cho mẹ và đưa lên giường.

Mua hoa.

Viết một lá thư bày tỏ lòng biết ơn.

Tự tay làm ra một món quà.

Lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi đặc biệt.

Tổ chức họp mặt gia đình.

Đưa mẹ đi dã ngoại.

Dành cả ngày với mẹ.

Dẫn mẹ đi spa.

Làm sổ lưu niệm.

Nấu bữa ăn yêu thích cho mẹ.

Tặng mẹ một món quà đặc biệt.

Dọn dẹp nhà cửa.

Xem bộ phim yêu thích của mẹ.

Chỉ cần nói con yêu mẹ.