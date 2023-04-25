Là một y tá chăm sóc bệnh nhân thay thận tại nhà , tôi đã tận mắt chứng kiến ​​những ảnh hưởng mà suy thận gây ra cho bệnh nhân và gia đình. Những người chạy thận nhân tạo tại nhà tự kết nối với máy từ ba đến bảy lần một tuần để điều trị, mỗi lần ít nhất 2 giờ.

Việc hiến tặng thận không phải là điều dễ dàng nhưng đối với Emily McIntire, tác giả của bài viết trên tờ Business Insider, đó là một quyết định mang nhiều ý nghĩa vì nó giúp cứu sống nhiều người đang chờ được ghép thận.

Một trong những bệnh nhân đầu tiên của tôi là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Anh và vợ đã rất tử tế khi cho tôi học cùng với họ. Anh có tất cả những kế hoạch này, nhưng đã không thực hiện được vì anh ấy chết vì suy thận.

Là một y tá đã được cấp phép, công việc của tôi là đào tạo họ cách điều trị, một quá trình đôi khi có thể mất hàng tháng.

Điều đó đã gieo mầm cho ý định hiến tặng thận. Chúng ta đều có hai thận nhưng chỉ cần một thận để sống sót. Thông qua quá trình hiến tặng sống, bạn có thể hiến một thận cho người khác, cứu sống cuộc đời họ.

Tôi bắt đầu tập trung vào sức khỏe của bản thân, lấy lại vóc dáng cân đối trong khi cân nhắc về một cuộc đại phẫu thuật.

Sau đó, vài năm sau khi bệnh nhân đầu tiên của tôi qua đời, tôi bắt đầu chăm sóc cho Jeff. Chúng tôi gắn bó với nhau vì anh sợ kim tiêm, điều này không tốt cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Tại một thời điểm, anh đã có một người hiện tặng thận sống. Tuy nhiên sau đó không thành công, tôi đã thấy Jeff rất tuyệt vọng.

Tôi quyết định hiến thận cho Jeff

Tôi biết đây là cơ hội của mình: Tôi sẽ hiến thận của mình cho Jeff. Bước đầu tiên của tôi là nói chuyện với người chủ của mình để đảm bảo rằng không có xung đột lợi ích vì dù sao anh ấy cũng là bệnh nhân của tôi.

Khi anh đồng ý cho tôi, tôi đã liên lạc với nhóm cấy ghép của Jeff. Tôi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể chất và thậm chí còn là máu và mô phù hợp với Jeff.

Trong khi đó, anh ấy không biết tôi là người quyên góp và chỉ được thông báo rằng một nhà tài trợ ẩn danh đã làm việc đó. Tôi muốn làm toàn bộ điều này với ít ồn ào nhất có thể.

Nhưng vào phút cuối, đã có một trở ngại. Các bác sĩ lo lắng rằng sự khác biệt về kích thước giữa Jeff và tôi là quá lớn. Nói tóm lại, quả thận của tôi sẽ quá nhỏ đối với anh ấy. Đó là lúc tôi biết về hiến tạng theo cặp, nghĩa là giúp đỡ người cho và người nhận không phù hợp với nhau.

Emily McIntire đã xét nghiệm nhưng thận của cô không phù hợp. Ảnh minh họa: Internet

Quả thận của tôi đã đến tay một trong số hơn 100.000 người trong danh sách chờ ghép toàn quốc, một thanh niên 21 tuổi đã phải tạm dừng việc học đại học khi bệnh lupus của anh gây ra suy thận.

Sau đó, một người hiến tặng khác đã đưa quả thận của cô cho Jeff. Cả bốn chúng tôi đều trải qua ca phẫu thuật cách nhau một tháng vào tháng 6 và tháng 7 năm 2021.

Đám cưới vào mùa thu năm nay

Ngay cả sau cuộc phẫu thuật, Jeff cũng không biết tôi đã quyên góp. Nhưng bác sĩ thận mà tôi làm việc dưới quyền đã thúc giục tôi chia sẻ câu chuyện của mình.

Khi bệnh viện hỏi liệu chúng tôi có muốn gặp nhau không, tôi đồng ý và Jeff cũng vậy. Bệnh viện đã sắp xếp một cuộc gọi qua Zoom giữa Jeff, người phụ nữ được ghép thận cho anh ấy và tôi.

Lúc đầu, anh ấy rất bối rối về lý do tại sao tôi lại tham gia cuộc gọi. Sau đó, anh ấy bị bất ngờ và không biết phải nói gì.

Đó là lần cuối cùng Jeff và tôi không nói nên lời khi ở cạnh nhau. Sau cuộc gọi Zoom đó, chúng tôi hẹn nhau đi uống cà phê và chúng tôi không ngừng nói chuyện kể từ đó.

Chúng tôi thường xuyên đi bộ đường dài cùng nhau, điều mà Jeff yêu thích nhưng không thể làm được khi anh ấy bị suy thận. Khoảng 15 tháng sau ca cấy ghép, chúng tôi đính hôn. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 10.

Kêu gọi hiến tặng thận nhiều hơn

Mọi người nói với chúng tôi rằng câu chuyện của chúng tôi giống như một bộ phim Hallmark. Những người khác nói tôi là anh hùng, hoặc họ không bao giờ có thể làm những gì tôi đã không làm.

Nhưng họ có thể và bạn cũng có thể. Tôi rất muốn thấy việc hiến thận được bình thường hóa như hiến máu.

Sau khi hiến thận, cô và bệnh nhân của mìng đã trở thành vợ chồng. Ảnh: Emily McIntire

Mọi người nên biết rằng họ không cần phải phù hợp hoặc biết ai đó bị suy thận để tạo ra sự khác biệt.

Quả thận của Jeff là từ một người hiến tặng có lòng vị tha, một người không có mối liên hệ cá nhân nào, nhưng cảm thấy được kêu gọi hiến tặng.

Sau phẫu thuật, tôi đã nghỉ việc trong năm tuần. Đau đớn không quá nhiều nhưng tác động tài chính lại rất lớn. Tôi đã được hưởng lương hưu ngắn hạn và phải trả chi phí bảo hiểm của riêng mình trong những tuần đó.

Gia đình giúp tôi vượt qua khoảng thời gian đó.

Bây giờ tôi làm việc cho Strive Health, một nhà cung cấp chăm sóc thận cố gắng tiếp cận người dân trước khi họ cần thay thận.

Strive cho tất cả nhân viên 8 tuần nghỉ phép có lương nếu họ trở thành người hiến tạng còn sống. Đó sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với tôi và nhiều chính sách như thế này có thể cứu mạng sống bằng cách bằng cách làm cho việc hiến tặng dễ dàng hơn.

Hiến một quả thận là một yêu cầu lớn và một sự cho đi lớn . Nhưng khi tôi đi bộ đường dài với chồng sắp cưới của mình, tôi rất vui vì mình đã nắm lấy cơ hội.