Tờ báo hàng đầu nước Mỹ khen "nức nở" món bún đậu mắm tôm, một phần ăn có giá gần 800.000 đồng

Mới đây, tờ báo The New York Times - tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ vừa có bài viết giới thiệu: Bún đậu mắm tôm - "món ăn Việt Nam hấp dẫn nhất New York" khiến thực khách "mê mẩn".

Trong bài tờ báo viết: Bún đậu mắm tôm thường được dùng vào bữa trưa trên các quán ăn ven đường ở Hà Nội. Giống như các món ăn khác, món ăn này được chế biến tùy theo nhu cầu và khẩu vị của khách hàng.