Tờ báo hàng đầu nước Mỹ khen "nức nở" món bún đậu mắm tôm, một phần ăn có giá gần 800.000 đồng

Thế giới 26/04/2023 15:27

Tờ báo hàng đầu nước Mỹ khen bún đậu mắm tôm vừa ngon vừa "kinh dị"...

Mới đây, tờ báo The New York Times - tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ vừa có bài viết giới thiệu: Bún đậu mắm tôm - "món ăn Việt Nam hấp dẫn nhất New York" khiến thực khách "mê mẩn".

Trong bài tờ báo viết: Bún đậu mắm tôm thường được dùng vào bữa trưa trên các quán ăn ven đường ở Hà Nội. Giống như các món ăn khác, món ăn này được chế biến tùy theo nhu cầu và khẩu vị của khách hàng.

Bún đậu mắm tôm không thể thiếu đậu hũ chiên, bún ép, dưa leo và vài cọng rau thơm. Cùng với đó là thịt luộc chín, nhưng điểm nhấn phải kể tới của món ăn này là mắm tôm.

Mắm tôm có hương vị đặc trưng, xộc vào mũi giống như mùi tôm cũ còn sót lại ở góc sau của chợ cá. Hãy tưởng tượng cạo cá cơm ra khỏi một vài chiếc bánh pizza và để chúng trên quầy cho mùa hè và bạn sẽ biết được mùi của mắm tôm như thế nào.

Tờ báo hàng đầu nước Mỹ khen 'nức nở' món bún đậu mắm tôm, một phần ăn có giá gần 800.000 đồng - Ảnh 1
Thực khách có thể ngồi ngoài vỉa hè để thưởng thức món ăn đặc biệt này. Ảnh: New York Times

Ngay cả ở Việt Nam, mắm tôm cũng gây ra sự chia rẽ. Bún đậu mắm tôm không phải lúc nào cũng được nhiều người yêu thích cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài.

Tuy nhiên, món ăn đang tận hưởng sự đối xử đẳng cấp ở New York trong một cửa hàng bán đồ ăn mang tên Mắm, nơi một đầu bếp người Việt đã mở từ năm 2020 ở khu Lower East Side. Một phần bún đậu mắm tôm ở Mắm có giá 32 USD, gần 800.000 đồng.

Giống như rất nhiều quán ăn ra đời trong đại dịch, Mắm gặp rất nhiều khó khăn. Sau 6 tuần hoạt động đầu tiên, quán ăn này đã phải tạm dừng hơn một năm khi một trong hai chủ sở hữu, Nhung Dao Head, sinh con. Cô và chồng, Jerald Head, người chịu trách nhiệm chính trong việc nấu ăn, đã đưa Mắm trở lại vào mùa xuân năm ngoái. Cả hai đã đến Việt Nam mua những nguyên liệu không tìm được ở thành phố này. Bắt đầu từ tháng 2, Mắm đã cố định mở cửa ba ngày một tuần.

Vào những ngày lạnh hoặc mưa, khách hàng chỉ có thể ngồi trong quán ăn với sức chứa chỉ có 19 chỗ ngồi. Tuy nhiên, khi thời tiết cho phép, khách hàng có thể ra ngoài trời để thưởng thức món ăn đặc biệt này với những chiếc bàn và ghế nhựa được bày ra ở vỉa hè.

Tờ báo hàng đầu nước Mỹ khen 'nức nở' món bún đậu mắm tôm, một phần ăn có giá gần 800.000 đồng - Ảnh 2
Thực khách khen bún đậu mắm tôm vừa ngon vừa "kinh dị". Ảnh: New York Times

Đôi khi, quán ăn cũng dựng bàn ăn ở phía xa của Phố Forsyth. Ngồi trên một chiếc ghế nhựa trên đường, ăn một miếng đậu phụ từ mẹt tre, trong khi người đi bộ, chó, xe đạp điện, xe đạp thông thường và xe máy đi qua theo hai hướng có thể là điều bạn sẽ thấy tại một bữa trưa ở Hà Nội.

Để thưởng thức món ăn khách hàng bắt đầu lấy miếng đậu phụ kèm với bún nhúng vào mắm tôm. Trong bát mắm, có một vài miếng ớt cắt nhỏ, vài miếng chanh được vắt vào để tạo nên một món ăn vừa ngon vừa “kinh dị”. Ăn kèm với bún và đậu là các loại rau thơm bao gồm cả rau tía tô của Việt Nam.

Tờ báo hàng đầu nước Mỹ khen 'nức nở' món bún đậu mắm tôm, một phần ăn có giá gần 800.000 đồng - Ảnh 3
Bên trong quán ăn lúc nào cũng đông khách. Ảnh: New York Times

Các loại rau thơm ngon đến nỗi sau khi ăn một ít, khách hàng đã sẵn sàng để ăn thêm mắm tôm. Điều này trở thành một nhịp điệu xoay vòng từ mắm tôm đến rau xanh và ngược lại.

Quán ăn tự làm đậu hũ; khi chiên lên, bên trong đậm đà và dai, giống phô mai que mozzarella. Sau đó ông Head đã bổ sung đĩa bún đậu mắm tôm bằng những lát thịt lợn luộc, dồi heo và lòng heo. Món dồi heo được tẩm ướp gia vị có thể là món ăn ngon nhất trên đĩa.

Hiện tại quán ăn Mắm vẫn đang thử nghiệm một mô hình kinh doanh mới để đối phó với tình hình khó khăn do đại dịch gây ra. Tuy nhiên bạn hãy hi vọng rằng quán ăn này sẽ vượt qua được khó khăn này để nó trở thành địa điểm ăn món Việt Nam thú vị nhất của thành phố.

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