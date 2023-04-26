Cậu bé sinh ra với cái mu rùa trên lưng như trong film Ninja rùa

Thế giới 26/04/2023 15:48

Mới đây, James McCallum, một em bé sinh ra tại bang Florida của Mỹ, đã được phát hiện có một cục bướu trên lưng giống như chiếc mai rùa.

James McCallum, 19 tháng tuổi, được đặt biệt danh "mai rùa" do tình trạng da hiếm gặp khiến các bác sĩ bối rối.

Theo mẹ của James, Kaitlyn McCallum, 35 tuổi, siêu âm không tiết lộ bất cứ điều gì về tình trạng của em bé trước khi chào đời vào ngày 19 tháng 8 năm 2021.

Tuy nhiên, người mẹ mới và chồng cô, Tim, 41 tuổi, trở nên lo lắng khi nhận thấy lưng của James đóng vảy và phát triển các cục bướu.

Cậu bé sinh ra với cái mu rùa trên lưng như trong film Ninja rùa - Ảnh 1
Cậu bé James McCallum, 19 tháng tuổi, được phát hiện có cục bướu trên người. Ảnh: New York Times

Kaitlyn nói với South West News Service: “Nó trông giống như một vết bớt nhưng đóng vảy ở nhiều phần. Điều đó hơi đáng lo ngại vì có vẻ như có điều gì đó không ổn”.

Khi vết bớt lớn dần, cha mẹ đã đưa đi xét nghiệm và chờ đợi hàng tháng trời để biết kết quả.

Kaitlyn nhớ lại: “Vào thời điểm đó, các bác sĩ thực sự không biết nó là gì. Lúc đầu, nó bao phủ 75% lưng của anh ấy và nó bắt đầu trở nhiều và sần sùi hơn. Có vẻ như đang lớn lên”.

Cục bướu của James phát triển nhanh chóng, trở nên cồng kềnh đến mức cậu bé phải nằm nghiêng đi ngủ.

Cậu bé sinh ra với cái mu rùa trên lưng như trong film Ninja rùa - Ảnh 2
Cậu bé phải nằm nghiêng khi ngủ. Ảnh: New York Post

James đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên để loại bỏ cục bướu trên người vào tháng 2 năm 2022. Đó là lần đầu tiên cậu bé được chụp cộng hưởng từ não và cột sống để đánh giá xem nó có đang phát triển bên trong hay không.

Kaitlyn giải thích: “Một trong các tình trạng phụ của căn bệnh này là sự phát triển bên trong não hoặc cột sống. Vì vậy, khi được 2 tháng rưỡi, cậu bé đã phải gây mê để thực hiện”.

May mắn thay, không có sự phát triển bên trong nào và cha mẹ cậu đã bắt đầu quá trình loại bỏ nó. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ đã kiểm tra mẫu da đã được loại bỏ để tìm kiếm bất kỳ căn bệnh nào và kết quả cho thấy là âm tính.

Lo lắng khối u có thể phát triển trở lại, Tim và Kaitlyn đã tham gia một nhóm trên Facebook để kết nối với những người khác đang sống chung với căn bệnh này. Sau đó hai vợ chồng được biết đến những triệu chứng và tác dụng phụ khác mà họ chưa biết trước đó, chẳng hạn như ngứa và không có tuyến mồ hôi.

Cậu bé sinh ra với cái mu rùa trên lưng như trong film Ninja rùa - Ảnh 3
Cục bướu dần nhỏ lại sau khi cậu bé được phẫu thuật. Ảnh: New York Post

Sau khi kết nối với một chuyên gia ở Chicago, cha mẹ của James đã quyết định bắt đầu sử dụng phương pháp mô cấy da nhân tạo vào tháng 9 năm 2022, bao gồm việc phẫu thuật phát triển lớp da “tốt”.

Kaitlyn nói: “Bạn có thể thực hiện quy trình mở rộng tại nhà. Các dụng cụ được bác sĩ đặt dưới da và sau đó chúng tôi tiêm nước muối vào chúng mỗi tuần một lần và nó từ từ làm giãn nở lớp da tốt thay thế nốt ruồi”.

Cô ấy nói thêm: “Con tôi hạnh phúc và thoải mái hơn rất nhiều và chúng tôi sẽ rất vui khi tất cả những điều đó qua đi vào mùa hè”.

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