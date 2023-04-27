Để chứng tỏ độ cưng chiều của mình với cậu con trai, người đàn ông chi hơn 20 tỷ để xây trường mẫu giáo riêng khiến cư dân mạng xuýt xoa ghen tị

Một người cha ở Trung Quốc đã chi hơn 20 tỷ để xây dựng cho cậu con trai ba tuổi của mình một trường mẫu giáo tư thục công phu với những đặc điểm khác thường như cầu trượt ống khổng lồ thay vì cầu thang đã gây ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội đại lục.
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Star Video đưa tin, người cha họ Li, đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã hoàn thành việc xây dựng trường mẫu giáo trong 7 tháng, đúng thời điểm con trai anh bắt đầu đi học.
Trường mẫu giáo của Li thu học phí 3.980 nhân dân tệ (hơn 13 triệu) mỗi học kỳ, và hiện chỉ có vài trẻ đăng ký.
“Tôi muốn tạo ra một môi trường mẫu giáo thỏa mãn cho con trai mình,” Li nói với Star Video.
Một ảnh chụp màn hình trong báo cáo tiết lộ một hóa đơn trị giá 450.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ) cho thiết kế của trường và một bức ảnh khác cho thấy chi phí trang trí nội thất và cảnh quan bên ngoài lên tới hơn 5 triệu nhân dân tệ ( hơn 16 tỷ)
Trường có những bức tường rèm di động, cửa sổ cực lớn, phòng đặc biệt dành cho các lớp học khiêu vũ, nhà vệ sinh đầy màu sắc, thư viện, vườn và cây ăn quả.
Li cho biết anh cũng muốn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật ở học sinh và đã đặt các bảng vẽ trong lớp học.
“Tôi cũng muốn có một phòng chiếu phim để có thể xem phim hoạt hình cùng con trai mình,” Li nói.
Sau đó, ông bố đã bổ sung những đồ dùng gây tranh cãi, chẳng hạn như một ống trượt khổng lồ bằng thép không gỉ bên ngoài tòa nhà dạy học để thay thế những chiếc cầu thang “buồn tẻ”.
“Tất cả các giáo viên và trẻ em có thể trượt xuống từ tầng hai. Họ sẽ hạnh phúc biết bao”, Li nói. Ngoài ra, trường cũng tự hào có một hệ thống sưởi ấm dưới sàn.
Câu chuyện đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội đại lục, một số ca ngợi Li là người tốt bụng trong khi những người khác cho rằng trường học là một dự án lãng phí và là một ví dụ về cách nuôi dạy con không phù hợp
Một người nói: “Tại sao tôi không có một người cha như vậy? Tôi rất ghen tị.”
Một người khác bình luận: “Vậy, trong ba năm nữa, anh ấy sẽ xây trường tiểu học cho con trai mình sao?”
Một người bình luận khác nói: “Anh ấy chắc chắn rất chiều chuộng con trai mình”, trong khi một người khác, không đồng tình, nói: “Anh ấy đang khoe khoang, phải không?”