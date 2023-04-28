Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim "Bố già" được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn

Thế giới 28/04/2023 12:24

Lâu đài ở Italy từng được sử dụng trong bộ phim "Bố già" nay được rao bán với giá hơn 155 tỷ.

Ở thị trấn Acireale trên bờ biển Sicily, Italy, hiện đang bán một lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 19 với 22 phòng ngủ và 8 phòng tắm, có giá 6,6 triệu USD, tương đương khoảng 155 tỷ.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 1

Theo một nhân viên đại diện của Sotheby's International Realty của Italy cho biết, tài sản này ban đầu được xây dựng vào năm 1880 bởi Nam tước người Italy Agostino Pennisi để chứa bộ sưu tập nghệ thuật của ông. Tuy nhiên, gia đình ông đã sống tại đây trong năm thế hệ.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 2

Lâu đài này có thể cũng quen thuộc vì nó đã được sử dụng làm địa điểm quay phim cho các bộ phim như “Bố già III”. Theo Sotheby's của Italy, một cầu thang và một số phòng trên tầng 1 đã xuất hiện trong các cảnh trong phim.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 3

Lịch sử của căn nhà này còn trải dài ra ngoài Hollywood. Theo Sotheby's của Italy, trong Thế chiến II, lâu đài đã được sử dụng như một căn cứ hậu cần của quân đội Đức và sau đó đã được biến thành một bệnh viện tạm thời bởi các quần Đồng minh.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 4

Sau chiến tranh, gia đình trở về lâu đài và chủ yếu sử dụng nó trong mùa thu để thu hoạch nho, theo Sotheby's của Italy.

Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 5

Hiện nay, tài sản này được rao bán bán bởi một trong số con cháu của nam tước, người hiện đang sống tại đó. Theo Sotheby's của Italy, nó đã được niêm yết trên thị trường trong ba năm qua.

Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 6

Lâu đài rộng gần 4000 m2 có kiến ​​trúc tân Gothic và được bao quanh bởi hai tòa tháp.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 7

Nó cũng đi kèm với một công viên riêng rộng 1.012 m2 với đài phun nước và cây cối tươi tốt.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 8

Những cây cọ bao quanh con đường lái xe ấn tượng để vào nhà.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 9

Bên trong, lối vào chính mở ra một sảnh lớn với cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên tầng một.

Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 10

Tầng đầu tiên có hai sân hiên nhìn ra toàn cảnh khu đất và một phòng tiếp khách, nơi có lò sưởi khắc tên viết tắt của gia đình Pennisi.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 11

Sân hiên đầy nắng đủ rộng để kê bàn ​​ghế.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 12

22 phòng ngủ được trải rộng trên hai tầng. Một phòng ở tầng một có lò sưởi đốt củi và cửa sổ từ trần đến sàn.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 13

Trong toàn bộ ngôi nhà, nhiều phòng hiện đang được trang trí bằng đồ nội thất kiểu cổ điển, đèn chùm trang trí công phu và các tác phẩm nghệ thuật.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 14

Và hầu hết các phòng của lâu đài đều có cửa sổ lớn hình vòm với tầm nhìn ra khuôn viên.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 15

Trong tòa tháp phía bắc của lâu đài, có một nhà nguyện nhỏ với trần nhà cao được trang trí bằng những bức bích họa.

 Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 16

Theo một email do Italy Sotheby's gửi tới Insider, gia đình Pennisi đã sử dụng nhà nguyện để tổ chức lễ Giáng sinh và các buổi lễ Chủ nhật. Kể từ những năm 1970, nhà thờ nhỏ và công viên cũng đã được sử dụng cho các nghi lễ và đám cưới riêng tư.

Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 17

Và với khoảng 6,6 triệu USD (hơn 155 tỷ), tất cả có thể là của bạn.

Bên trong tòa lâu đài phong cách Ý trong phim 'Bố già' được rao bán 6,6 triệu USD đẹp mê mẩn - Ảnh 18

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