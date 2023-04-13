Cậu bé nuôi tóc dài suốt 3 năm để tặng lại cho bạn bị ung thư phải cạo đầu chữa bệnh

Thế giới 13/04/2023 10:38

Một cậu bé ở Trung Quốc đã quyết định bán tóc của mình để dài sau 3 năm nhằm lấy tiền giúp đỡ trẻ em ung thư.

Mới đây, đoạn video về một cậu bé 5 tuổi ở Trung Quốc nhất quyết nuôi tóc trong 3 năm để có thể bán và quyên góp tiền giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc

Cậu bé có biệt danh Guangnian, đến từ tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, cách đây 3 năm đã quyết định ngừng cắt tóc cho đến khi tóc đủ dài để bán nhằm quyên góp tiền giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư, Star Video đưa tin.

Cậu bé nuôi tóc dài suốt 3 năm để tặng lại cho bạn bị ung thư phải cạo đầu chữa bệnh - Ảnh 1
Cậu bé nuôi tóc dài 3 năm để giúp đỡ những bệnh nhi bị ung thư. Ảnh: The Paper

Trong video, Guangnian mỉm cười và dùng tay chạm vào mái tóc dài khi kể câu chuyện của mình trước ống kính.

“Tôi để tóc dài, nhưng tôi là con trai. Tôi muốn tặng mái tóc của mình”, cậu bé nói trong video.

Guangnian nhớ lại cách các bạn cùng lớp gọi cậu là con gái vào ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo vì mái tóc dài của mình. Cậu bé nói rằng mình rất buồn khi họ vẫn từ chối chấp nhận cậu là con trai ngay cả khi đã cố gắng giải thích.

Guangnian cho biết cậu cũng từng gặp phải những phản ứng tương tự bên ngoài trường học nhưng đã học cách chấp nhận chúng. Mẹ đã cố gắng thuyết phục Guangnian cắt tóc nhưng cậu không chịu từ bỏ sứ mệnh từ thiện của mình.

Cậu bé nuôi tóc dài suốt 3 năm để tặng lại cho bạn bị ung thư phải cạo đầu chữa bệnh - Ảnh 2

"Bởi vì tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ người khác, nên tôi muốn tiếp tục", anh nói.

Mẹ cậu giải thích rằng cậu quyết định nuôi tóc khi xem một chương trình truyền hình về một cô bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mong muốn có nhiều tóc nhất.

Cư dân mạng Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng xúc động trước hành động của cậu bé

 “Thật ngọt ngào!” một người dùng cho hay.

Một người khác nhận xét: “Cậu bé là một thiên thần”.

Theo South China Morning Post

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Từ khóa:   cậu bé cắt tóc ung thư

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