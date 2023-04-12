Trứng gà nấu cùng 4 loại rau này thành thuốc đại bổ, chống lão hóa, phòng ngừa ung thư

Món ngon mỗi ngày 12/04/2023 15:01

Kết hợp những loại rau này với trứng không chỉ tạo ra món ăn ngon mà còn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

 

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nguồn protein dồi dào, tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, trứng còn cung cấp nhiều vitamin A, D, K, B2, các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, kali... Vitamin B2 trong trứng vừa có khả năng phân hủy chất béo, vừa giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào K.

Khi kết hợp trứng với đúng loại thực phẩm, bạn không chỉ có món ăn ngon mà còn giàu dinh dưỡng, giúp bổ sung năng lượng, dưỡng chất đồng thời phòng ngừa bệnh tật.

1. Khổ qua xào trứng 

Một quả trứng gà chứa khoảng 60 calo, 1 quả khổ qua cung cấp khoảng 24 calo. Vì vậy, món khổ qua xào trứng sẽ dao động khoảng 170 calo – 180 calo (xào 2 trái khổ qua với 2 trứng gà).

Lượng calo của món ăn này khá thấp vì vậy sẽ không gây mập mà còn giúp hỗ trợ giảm cân khá tốt. Theo nghiên cứu, trong 100 gram khổ qua có tới 1,7 gram chất xơ, trong trứng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng nên món này rất tốt cho cơ thể.

Nếu mâm cơm có món mướp đắng xào trứng, bạn nên kết hợp với canh bí đỏ thịt bằm, hoặc canh cà chua,..để bữa ăn được hòa vị và đủ chất.

Trứng gà nấu cùng 4 loại rau này thành thuốc đại bổ, chống lão hóa, phòng ngừa ung thư - Ảnh 1
Trứng và mướp đắng nấu chung với nhau giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

2. Trứng và ớt chuông

Trứng kết hợp với ớt chuông có thể giúp bảo vệ dạ dày, sửa chữa các tổn thương ở gan, tiêu diệt tế bào K và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Ớt chuông giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tim mạch và một số loại bệnh. Các hợp chất trong ớt chuông giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Ớt chuông có chứa chất capsaicin có tác dụng chống lại tế bào K. Chất này có đặc tính kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi các loại vi khuẩn như Streptococcus pyogenes, hoặc Streptococcus nhóm A. Những vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng da, mô mềm...

Trứng gà nấu cùng 4 loại rau này thành thuốc đại bổ, chống lão hóa, phòng ngừa ung thư - Ảnh 2
Nhắc đến ớt chuông không thể không nhắc đến vô vàn công dụng của loại thực phẩm này - Ảnh minh họa: Internet

3. Trứng xào nấm tươi

Nấm có công dụng tiêu diệt tế bào ung thư, phòng chống ung thư cực hữu hiệu. Hơn thế, nấm giàu vitamin, chất dinh dưỡng và chất oxy hoá như một phương thuốc chữa bệnh. Món ăn này giúp cải thiện hệ miễn dịch, tốt cho trẻ em bị nóng trong hay bị rôm sảy. Những người hay bị tay chên tê mỏi, ăn ngủ kém, bệnh nhân tiểu đường, huyết áp nên ăn để cải thiện sức khoẻ. Ngoài ra, trong nấm chứa nhiều polysaccheride giúp dưỡng ẩm sâu cho da, loại bỏ nếp nhăn và tàn nhang hiệu quả.

4. Trứng rán ngải cứu

Trứng gà nấu cùng 4 loại rau này thành thuốc đại bổ, chống lão hóa, phòng ngừa ung thư - Ảnh 3
Cây ngải cứu có nhiều tác dụng như an thần, lợi mật, kháng khuẩn, cải thiện các triệu chứng đầy hơi chướng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Cây ngải cứu có nhiều tác dụng như an thần, lợi mật, kháng khuẩn, cải thiện các triệu chứng đầy hơi chướng bụng. Đối với chị em phụ nữ ăn ngải cứu còn giúp điều hoà kinh nguyệt. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng chân tay run hoặc co giật ảnh hưởng tế bào não. Trứng rán ngải cứu vừa dễ ăn lại là món ăn bổ dưỡng, tốt cho chị em phụ nữ kinh nguyệt không đều, các chứng đau bụng do hàn.

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