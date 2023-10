Nếu mâm cơm có món mướp đắng xào trứng, bạn nên kết hợp với canh bí đỏ thịt bằm, hoặc canh cà chua,..để bữa ăn được hòa vị và đủ chất.

Trứng và mướp đắng nấu chung với nhau giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

2. Trứng và ớt chuông

Trứng kết hợp với ớt chuông có thể giúp bảo vệ dạ dày, sửa chữa các tổn thương ở gan, tiêu diệt tế bào K và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Ớt chuông giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tim mạch và một số loại bệnh. Các hợp chất trong ớt chuông giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Ớt chuông có chứa chất capsaicin có tác dụng chống lại tế bào K. Chất này có đặc tính kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi các loại vi khuẩn như Streptococcus pyogenes, hoặc Streptococcus nhóm A. Những vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng da, mô mềm...

Nhắc đến ớt chuông không thể không nhắc đến vô vàn công dụng của loại thực phẩm này - Ảnh minh họa: Internet

3. Trứng xào nấm tươi

Nấm có công dụng tiêu diệt tế bào ung thư, phòng chống ung thư cực hữu hiệu. Hơn thế, nấm giàu vitamin, chất dinh dưỡng và chất oxy hoá như một phương thuốc chữa bệnh. Món ăn này giúp cải thiện hệ miễn dịch, tốt cho trẻ em bị nóng trong hay bị rôm sảy. Những người hay bị tay chên tê mỏi, ăn ngủ kém, bệnh nhân tiểu đường, huyết áp nên ăn để cải thiện sức khoẻ. Ngoài ra, trong nấm chứa nhiều polysaccheride giúp dưỡng ẩm sâu cho da, loại bỏ nếp nhăn và tàn nhang hiệu quả.

4. Trứng rán ngải cứu

Cây ngải cứu có nhiều tác dụng như an thần, lợi mật, kháng khuẩn, cải thiện các triệu chứng đầy hơi chướng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Cây ngải cứu có nhiều tác dụng như an thần, lợi mật, kháng khuẩn, cải thiện các triệu chứng đầy hơi chướng bụng. Đối với chị em phụ nữ ăn ngải cứu còn giúp điều hoà kinh nguyệt. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng chân tay run hoặc co giật ảnh hưởng tế bào não. Trứng rán ngải cứu vừa dễ ăn lại là món ăn bổ dưỡng, tốt cho chị em phụ nữ kinh nguyệt không đều, các chứng đau bụng do hàn.